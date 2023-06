Silvio Berlusconi nie żyje. Były premier Włoch miał 86 lat

Informację o śmierci byłego premiera Włoch podały tamtejsze media. Potwierdziła ją agencja prasowa ANSA.

Silvio Berlusconi w piątek ponownie trafił do szpitala w Mediolanie. Jego lekarze poinformowali, że chodziło o zaplanowane badania. Wcześniej, w kwietniu i maju, lider Forza Italia spędził w placówce 45 dni. Wtedy lekarze mówili, że zmagał się z białaczką i zapaleniem płuc; podawano mu chemię. W poniedziałek włoskie media poinformowały o śmierci byłego premiera.

Berlusconi – biznesmen i polityk

„Jestem tu dla was” – powiedział Silvio Berlusconi 6 maja, gdy pierwszy raz od wizyty w szpitalu pokazał się publicznie. Adresatami tych słów byli członkowie partii Forza Italia, założonej przez Berlusconiego w 1994 r. W wyborach, które odbyły się tego samego roku, jego partia zdobyła 21 proc. poparcia. Berlusconi utworzył rząd, ale premierem był przez niecały rok. Drugi gabinet utworzył po wyborach w 2001 r. Wtedy rządził krajem przez pięć lat. Kolejny raz został premierem w 2008 r. W 2022 r. z powodzeniem wystartował w wyborach do Senatu.

Urodził się w 1936 r. w Mediolanie. Skończył prawo na tamtejszym uniwersytecie. W 1973 r. założył telewizję kablową Telemilano, przekształconą później w Canale 5. Była to pierwsza we Włoszech prywatna stacja telewizyjna. Pod koniec lat 70. stworzył grupę medialną Fininvest. W kolejnych latach poszerzył swoje medialne imperium o sieci telewizyjne La Cinq, Tele 5 i Telecinco. W 2018 r. „Forbes” umieścił go na 190. miejscu rankingu najbogatszych ludzi świata z majątkiem szacowanym na 8 mld dol.

Afery byłego premiera Włoch

W 2011 r. na jaw wyszła sprawa oszustw podatkowych lidera Forza Italia. Wobec Berlusconiego toczyło się ok. 20 postępowań. Dwa lata później został skazany na 4 lata więzienia m.in. za oszustwa podatkowe i defraudację pieniędzy jego koncernu. Karę pozbawienia wolności skrócono do roku, ale ze względu na wiek były premier uniknął odsiadki.

Silvio Berlusconi był też oskarżony o intymne relacje z niepełnoletnią pracownicą seksualną. Twierdziła ona, że wraz z innymi kobietami uczestniczyła w orgiach organizowanych w rezydencji byłego premiera. Początkowo sąd skazał go za to na 7 lat więzienia, ale później Berlusconi został uniewinniony – sąd uznał, że zapłacił młodej kobiecie za seks, ale nie wiedział, że była niepełnoletnia.

