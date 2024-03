Trump z Orbánem naradzają się, jak walczyć z liberalną demokracją

Węgry są członkiem NATO i brak spotkania jego przywódcy z przywódcą USA w czasie wizyty w Ameryce jest wydarzeniem bezprecedensowym.

Premier Węgier, Viktor Orbán, przybył do USA i w piątek spotkał się z Donaldem Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Poprzedniego dnia był w Waszyngtonie, gdzie odwiedził prawicowy ruch MAGA think tank Heritage Foundation. Orbán nie spotkał się z Joe Bidenem ani z kimkolwiek z jego demokratycznej administracji. Biały Dom wyjaśnił, że węgierski premier nie został zaproszony na spotkanie z prezydentem. Węgry są członkiem NATO i brak spotkania jego przywódcy z przywódcą USA w czasie wizyty w Ameryce jest wydarzeniem bezprecedensowym.

Orbán radzi, jak ponownie zdobyć władzę w Białym Domu

Spotkanie Trump-Orbán na Florydzie miało, jak je określają ich przedstawiciele, charakter „towarzyski”, ponieważ były prezydent USA jest formalnie biorąc osobą prywatną, w związku z czym żadna ze stron nie musi wydawać komunikatu o jego przebiegu. Można się jednak domyślać, że obaj politycy – pokrewni ideologicznie prawicowi populiści-nacjonaliści – wymienili się doświadczeniami w sprawowaniu rządów. Trump wysłuchał najprawdopodobniej rad Orbána jak ponownie zdobyć władzę w Białym Domu i umocnić ją przez ubezwłasnowolnie lub osłabienie instytucji chroniących w USA liberalną demokrację. Szef węgierskiego rządu ma w tej sprawie doświadczenia bezcenne – czterokrotnie wygrał wybory i jest najdłużej spośród obecnych liderów krajów Unii Europejskiej urzędującym przywódcą w UE. Dokonał tego dzięki propagandowej manipulacji, możliwej po zmarginalizowaniu niezależnych mediów w drodze wykupu ich przez podległych sobie oligarchów biznesu.



Tematem spotkania były też z pewnością stosunki z Rosją w kontekście wojny w Ukrainie. Orbán jest jedynym przywódcą kraju NATO, który utrzymuje przyjazne stosunki z Putinem, i jedynym liderem kraju UE, który nie przyłączył się do sankcji na Rosję i odmawia poparcia pomocy dla Ukrainy. Politykę solidarności z NATO i UE w tych kwestiach prowadzi nawet prawicowo-populistyczna premier Włoch, Giorgia Meloni.

Będzie sojusz sił „narodowego konserwatyzmu”?

Orbán z Trumpem budują wspólny front globalnej walki z demokracją liberalną, mając w USA sojusznika w postaci przejętej przez byłego prezydenta Partii Republikańskiej, a w Europie siły „narodowego konserwatyzmu” (określenie „The Economist”), takich jak francuska partia Rassemblement National pod przywództwem Marine Le Pen, post-faszystowska prawica we Włoszech pod wodzą wicepremiera Matteo Salviniego, Partia Finów (poprzednio: Prawdziwych Finów) w Finlandii, premier Słowacji, Robert Fico, czy partia Gerta Wildersa w Holandii. Głównym motywem programów tych stronnictw jest zapowiedź radykalnego ograniczenia imigracji do krajów UE z Afryki i Bliskiego Wschodu. Odpowiednikiem tego nurtu w USA jest budowa muru na granicy z Meksykiem zainicjowana przez Trumpa i restrykcje imigracyjne wprowadzone za czasów jego prezydentury i uchylone przez Bidena.



Trump i Orbán kreują się na obrońców „judeochrześcijańskiej” cywilizacji zachodniej, zagrożonej, ich zdaniem, przez napływ imigrantów z globalnego Południa oraz ideologiczną ofensywę liberalnej lewicy, podważającej fundamenty tej cywilizacji przez rozszerzanie praw osób LGBT i spychanie religii na margines życia publicznego. W sferze polityki międzynarodowej obaj promują ład międzynarodowy oparty na równowadze sił między mocarstwami, nieskrępowanymi sojuszami i innymi zobowiązaniami wynikającymi z udziału w systemie ONZ.



Trump i Orbán sugerują zawarcie przez Zachód dealu z Putinem, który miałby „natychmiast” zakończyć wojnę w Ukrainie. Ponieważ wiadomo, że rosyjski prezydent nie jest zainteresowany żadnymi ustępstwami ze swojej strony, jakikolwiek „plan pokojowy” musiałby oznaczać pogodzenie się Ukraińców z utratą zdobytych przez Rosjan terytoriów. W Waszyngtonie nikt nie ma wątpliwości, że jeśli Trump powróci do władzy w USA po listopadowych wyborach, położy kres pomocy amerykańskiej dla Kijowa, co zmusiłoby rząd ukraiński rząd do ustępstw pod groźbą całkowitego zniszczenia kraju.

Pozycja i prestiż Orbána na amerykańskiej prawicy są ogromne

Orbán otwarcie popiera wybór Trumpa w amerykańskich wyborach. „Bardzo chcielibyśmy widzieć jego powrót do Białego Domu i zaprowadzenie pokoju we wschodniej połowie Europy” – powiedział. Trump odwdzięcza się mu komplementami nazywając go na swoich wiecach „wspaniałym przywódcą” i wychwalając wprowadzony przez Orbána na Węgrzech system autorytaryzmu light. „Niektórzy nie lubią go, bo jest zbyt silny. Dobrze jest jednak mieć silnego człowieka na czele kraju”, powiedział w styczniu Trump o swoim piątkowym gościu na Florydzie.



Byłemu prezydentowi wtóruje znany konserwatywny komentator i jego stronnik, Tucker Carlsson. Orbán był honorowym gościem dorocznej konferencji konserwatystów (CPAC) w ub. roku, a na Węgrzech organizuje podobne spotkania związanych ze swym rządem prawicowych środowisk.



Sojusz przywódcy niewielkiego, 10-milionowego państwa europejskiego z ubiegającym się o ponowny wybór byłym prezydentem 330-milionowego supermocarstwa wydaje się nieco ezgotyczny. Pozycja i prestiż Orbána na amerykańskiej prawicy są jednak ogromne i obserwatorzy w USA widzą w jego związku z Trumpem fragment budowania „międzynarodówki” nacjonalistycznej prawicy sprzymierzonej z Putinem jako rzekomym obrońcą tradycyjnych wartości przed ofensywą lewicy.