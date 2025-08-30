Przejdź do treści
Reklama
Redakcja „Polityki”
30 sierpnia 2025
Świat

Strzały we Lwowie. Zginął były przewodniczący parlamentu Ukrainy. Trwa akcja Syrena

30 sierpnia 2025
Były przewodniczący parlamentu Ukrainy Andrij Parubij Były przewodniczący parlamentu Ukrainy Andrij Parubij Profil Yulii Svyrydenko / X (d. Twitter)
W sobotę we Lwowie zastrzelono Andrija Parubija, byłego przewodniczącego Rady Najwyższej. Trwa obława na zabójcę. „Najważniejsze, aby organy ścigania znalazły sprawcę i ustaliły wszystkie okoliczności. To kwestia bezpieczeństwa w kraju objętym wojną” – napisał mer Andrij Sadowy.

Informację o zastrzeleniu byłego przewodniczącego parlamentu potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. „Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko i prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach strasznego morderstwa we Lwowie. Andrij Parubij został zabity” – napisał Zełenski na platformie X.

Zapewnił, że morderca Andrija Parubija jest ścigany.

„W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby” – powiedział szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki. Poinformował też, że Parubij zmarł przed przyjazdem karetki.

„Straszna wiadomość dla Lwowa o zabójstwie Andrija Parubija. Składam szczere kondolencje rodzinie i bliskim. Dziś najważniejsze jest, aby organy ścigania znalazły sprawcę i ustaliły wszystkie okoliczności. To kwestia bezpieczeństwa w kraju objętym wojną, gdzie nie ma miejsc całkowicie bezpiecznych” – napisał na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy. „Obecnie mają działać i wypowiadać się wyłącznie organy ścigania” – dodał.

Po zabójstwie premier Ukrainy Julia Swyrydenko napisała z kolei: „Wieczny odpoczynek, Andriju Wołodymyrowyczu. Zawsze byłeś patriotą i wniosłeś wielki wkład w budowę naszego państwa. Moje najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich. To głęboka strata dla kraju. Musimy jak najszybciej ustalić okoliczności śmierci i ukarać wszystkich winnych”.

Operacja Syrena

Na miejscu zabójstwa pracują służby i prokuratura. „Według wstępnych informacji, 30 sierpnia we Lwowie nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów do polityka, w wyniku których Andrij Parubij zginął na miejscu. Sprawca uciekł, w mieście ogłoszono specjalną operację Syrena” - ogłosił Prokurator Generalny.

Według różnych relacji morderca Parubija podszywał się pod dostawcę jedzenia. Miał oddać osiem strzałów i schować broń do plecaka lub torby.

Andrij Wołodymyrowycz Parubij urodził się 31 stycznia 1971 r. w Czerwonogrodzie, był działaczem politycznym i samorządowym, deputowanym do parlamentu, a w latach 2016–2019 przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy.

W latach 80. ubiegłego wieku działał w organizacjach antysowieckich. W 2004 r. brał udział w pomarańczowej rewolucji jako komendant Ukraińskiego Domu, a rok później stanął na czele ugrupowania Związek Ludowy „Ukraińcy!”, przekształconego w organizację społeczną.

Od listopada 2013 r. do lutego 2014 r. należał do przywódców antyrządowych protestów – był tzw. komendantem Euromajdanu i koordynatorem Samoobrony Majdanu, która m.in. ochraniała demonstrantów.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. To miejsce ostatniej szansy dla młodzieży

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
26.08.2025
null
Kraj

Wszystkie fronty Tuska. W PiS czują krew. „Szykują uderzenie w sam splot słoneczny koalicji”

Polityczna jesień za pasem. Wraz z nią nadciągną burzliwe spory, niekorzystne prądy społeczne, grad ataków i wewnątrzkoalicyjne zawirowania. Czy premier Tusk i jego ekipa są na to przygotowani?

Anna Dąbrowska, Malwina Dziedzic
28.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Społeczeństwo

Ustalenia „Polityki”. Znani aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu. To przełomowa sprawa

Czy znany aktor i znana aktorka świadomie łamali prawo? Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. za nielegalną reklamę alkoholu. Sprawa jest przełomowa, bo aktem oskarżenia objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta.

Juliusz Ćwieluch
26.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

W turystyce trwa czeska inwazja na Polskę. Szokująco zmienili podejście. „Zazdroszczą nam”

Ilu Czechów wypoczywa właśnie nad Bałtykiem? W całym roku zbierze się ich zapewne ponad pół miliona. Ubocznym skutkiem tego turystycznego trendu jest szokująca zmiana wizerunku Polski w Czechach.

Jakub Medek
23.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną