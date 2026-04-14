Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
14 kwietnia 2026
Świat

Izrael negocjuje z Libanem. Historyczne rozmowy, wielki problem, niewielkie oczekiwania

Od lewej: sekretarz stanu USA Marco Rubio, ambasador USA w Libanie Michel Issa, ambasador Libanu w USA Nada Hamadeh Moawad i ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter. Waszyngton, 14 kwietnia 2026 r. Kevin Lamarque / Reuters / Forum
Przy stole brak kluczowego aktora – reprezentanta Hezbollahu, głównego klienta Iranu na Bliskim Wschodzie. Jego przywódca Naim Kassem uważa, że planowane rozmowy są wybiegiem taktycznym, by zmusić jego ugrupowanie do złożenia broni.

W Departamencie Stanu w Waszyngtonie rozpoczęły się dziś rozmowy między Izraelem a Libanem. Mają one usunąć jedną z głównych przeszkód w zakończeniu wojny USA i Izraela z Iranem – trwające mimo dwutygodniowego rozejmu z Teheranem walki wojsk izraelskich z siłami sponsorowanego przez Iran i działającego w Libanie Hezbollahu. Rolę mediatora pełni sekretarz stanu Marco Rubio. Perspektywy porozumienia ocenia się jako mizerne.

Rozmowy bez Hezbollahu

Rozpoczęte we wtorek rozmowy są pierwszymi od 1993 r. bezpośrednimi rozmowami rządów Izraela i Libanu. Oba kraje nie mają stosunków dyplomatycznych. Izrael reprezentuje jego ambasador w Waszyngtonie Yechiel Leiter, a Liban jego ambasadorka w stolicy USA Nada Hamadeh Moawad. W rozmowach uczestniczą także: ambasador USA w Libanie Michael Issa oraz amerykański ambasador w ONZ Mike Waltz.

Przy stole rozmów brak kluczowego aktora – reprezentanta Hezbollahu, szyickiej organizacji terrorystycznej, głównego klienta Iranu na Bliskim Wschodzie. Jego przywódca Naim Kassem powiedział w poniedziałek, że planowane rozmowy są chytrym wybiegiem taktycznym, by zmusić jego ugrupowanie do złożenia broni. Wezwał rząd libański do niepodejmowania dialogu.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu powiedział, że celem dialogu z Libanem jest rozbrojenie Hezbollahu. Przedstawiciele Libanu oświadczają, że zależy im, by Izrael przestał bombardować ich kraj. Po zabiciu przez siły izraelskie w pierwszym dniu inwazji irańskiego najwyższego przywódcy Alego Chameneiego Hezbollah na znak solidarności z reżimem w Teheranie zaczął ostrzeliwać rakietami Izrael. W odwecie Izrael rozpoczął bombardowanie baz organizacji w Libanie, a z czasem siły IDF wkroczyły do tego kraju i okupują jego południowe tereny.

W ciągu trwającej już ponad sześć tygodni wojny w Libanie zginęło ponad 2 tys. ludzi, z tego większość – jak informują władze libańskie – to cywile. Zginęło m.in. 165 dzieci, 87 pracowników służby zdrowia i kilku dziennikarzy. Ponad milion ludzi straciło swoje domy lub musiało je opuścić. Ofensywa Izraela nasiliła się w ostatnim okresie i tylko w minioną środę, kiedy zbombardował Bejrut, zginęło co najmniej 357 osób. Według Jerozolimy taka skala cywilnych ofiar wynika stąd, że pozycje Hezbollahu znajdują się często w terenie gęsto zabudowanym. Organizacje obrony praw człowieka oskarżają jednak Izrael o zbrodnie wojenne.

Netanjahu zgodził się na rozmowy z Libanem w zeszłym tygodniu, kiedy Iran zagroził, że wycofa się z zawartego w Islamabadzie zawieszenia broni z USA, jeżeli Izrael nie zaprzestanie bombardowań w Libanie. Waszyngton i Teheran twierdzą, że porozumienie w Pakistanie obejmowało także Liban, ale Jerozolima temu zaprzecza.

Rubio obniża oczekiwania

Liban domaga się, aby na czas rozmów w Waszyngtonie doszło do zawieszenia broni z Izraelem. Netanjahu to wyklucza, twierdząc, że bojówki Hezbollahu muszą najpierw złożyć broń. Według izraelskiej telewizji rząd w Jerozolimie zaproponował plan, według którego południowy Liban byłby podzielony na trzy „strefy bezpieczeństwa”. W pierwszej, szerokości do 8 km przy samej granicy z Izraelem, wojska IDF pozostałyby aż do całkowitego rozbrojenia Hezbollahu, a z dwóch następnych, na południe i na północ od rzeki Litani, wycofywałyby się stopniowo, w miarę przejmowania tam kontroli przez rządowe siły libańskie.

Otwierając rozmowy, Marco Rubio starał się obniżyć poziom oczekiwań wobec nich, mówiąc, że są „nie wydarzeniem, a procesem”. „Chodzi o znalezienie permanentnego rozwiązania problemu 20 lub 30 lat wpływów Hezbollahu w tej części świata”, powiedział, dodając, że terrorystyczna organizacja „wyrządza szkody nie tylko Izraelowi, lecz także narodowi libańskiemu”.

W wywiadzie dla Al-Dżaziry libański minister kultury Ghassan Salame powiedział, że jego rząd stara się „przywrócić władzę państwa” nad terenami zajmowanymi przez Hezbollah, ale proces ten „zabierze wiele czasu”.

Problem Libanu

Problem w tym, że rząd Libanu jest słaby i przez wiele lat istnienia kraju jako niepodległego państwa po II wojnie światowej nie sprawował kontroli nad całym jego terytorium. „Naród libański” to mozaika wielu grup etniczno-religijnych – największe to muzułmanie i chrześcijanie rozmaitych wyznań – reprezentowanych w jego rządzie, ale skłóconych i walczących ze sobą. W trwającej 15 lat wojnie domowej zginęło blisko 150 tys. osób, a ok. miliona – prawie 20 proc. populacji – wyemigrowało.

Część mniejszości muzułmańskich sympatyzuje z Hezbollahem. Jego lider Kassem nie przypadkiem wyraził pretensję pod adresem rządu, że działa bez poparcia „większości” populacji.

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Nastroje w USA po klęsce Orbána. Trump tylko mu zaszkodził. „Ekstremiści z MAGA będą następni”

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  2. Wybory na Węgrzech. Klęska Orbána, triumf TISZY. „Wyzwoliliśmy Węgry. Kto kradł, kto zdradził, odpowie za to”

    Mateusz Mazzini z Budapesztu

  3. Ostatnia prosta przed wyborami. Nowy skandal: Fidesz inwigilował. Ale był bardzo nieostrożny

    Mateusz Mazzini z Budapesztu

  4. 1506. dzień wojny. Scenariusz ataku Rosji na Polskę: najpierw rajd na Warszawę. Co dalej?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Węgry wybierają. Orbán ukręcił na siebie bicz. W innym kraju Magyar wygraną miałby w kieszeni

    Aleksander Kaczorowski z Budapesztu

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną