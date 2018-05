Zniewalająca „logika” dobrej zmiany. Tym razem w sprawie niepełnosprawnych

Logika zniewala z powodu swej apodyktyczności. Jeśli jakaś formuła jest prawdziwa logicznie, jest prawdziwa uniwersalnie – nie dopuszcza kontrprzykładu. Popularna zasada, że wyjątek potwierdza regułę, nie obowiązuje w logice, ponieważ wyjątki obalają to, co pretenduje do uniwersalności. Obok logiki obficie pleni się „logika”, czyli paralogika. I zniewala czymś innym niż apodyktycznością racjonalności, mianowicie bezmiarem prymitywizmu argumentacyjnego. Niżej podaję kilka tego przykładów (nie jest to pierwszy mój felieton na ten temat). Mowa będzie głównie o proteście niepełnosprawnych, ale nie tylko.

Równi i równiejsi

„Jaki podkreślił, że cała sprawa uderza w powagę państwa polskiego oraz przeświadczenie o równości wszystkich obywateli wobec prawa”. To cytat wyjęty z tygodnika „Do Rzeczy”. Nie mogę gwarantować, że p. (nie byle) Jaki, mój wielki faworyt, tak właśnie powiedział, czy też organ prowadzony przez p. Lisickiego, wirtuoza argumentacji, ustroił gadkę kandydata na prezydenta Warszawy w zwięzłą formę. Przypuśćmy, że p. (nie byle) Jaki (ostatnio sławny z przeniesienia mostu na Wełtawie do naszej stolicy – przedsięwzięcie jak z filmu Barei) chciał oznajmić, że to, o co podejrzany jest p. Królikowski, uderza w powagę państwa polskiego i przeświadczenie o równości wszystkich obywateli wobec prawa.

Wyszło jednak na to, że nie podejrzany ma takowy uderzeniowy charakter. Poczekamy, zobaczymy, jak sprawa się zakończy, a wtedy okaże się, co jest grane. Na razie jest wiele innych powodów do mniemania, że z powagą państwa polskiego i równością wobec prawa nie jest najlepiej, np. działania p. (nie byle) Jakiego w roli wiceministra sprawiedliwości nie budują prestiżu Polski, natomiast sposób przekazywania kul (wspomagających poruszanie się) pewnemu szeregowemu posłowi świadczy o tym, że są równi i równiejsi.

Kto i dlaczego nie wszedł do parlamentu

Pani Traczyk-Stawska (91 lat, kombatantka powstania warszawskiego, nauczycielka, także pracująca z niepełnosprawnymi) chciała odwiedzić protestujących niepełnosprawnych. Nie wpuszczono jej. Pan Grzegrzółka z Kancelarii Sejmu wyjaśnił: „To poważne i celowe nieporozumienie. Oczywiście, że p. Wanda Traczyk-Stawska może wejść do Sejmu. I taka zgoda została wydana. Tyle tylko, że zapraszający poseł najpierw zdecydował się na konferencję prasową, a później na poinformowanie o wizycie w kancelarii”.

Wtórował mu p. Pereira, wiceszef TVP Info. A jak było naprawdę? Tak czy inaczej p. Święcicki, poseł PO, który wystąpił o przepustkę dla p. Traczyk-Stawskiej, pokazał swoje pismo złożone kilka dni przed całym zdarzeniem (drugie zostało złożone w feralnym dniu), ale nie dostał odpowiedzi. Pan Pereira, zapewne na podstawie wróżenia z fusów, znalazł wyjaśnienie: „Poseł (...) Święcicki przyprowadził panią Wandę i dopiero później złożył wniosek. Zgodę dostała, ale było już po zdjęciach, kamery poszły, więc nawet p. Wandy nie poinf., że może wejść, i sobie poszła”.

Mały problem semantyczny polega na tym, że „poinf.” nie przesądza, kto nie poinformował i tym samym sprawił, że sobie poszła. Tak po prostu, aczkolwiek dość długo przebywała w pobliżu Sejmu (nie pozwolono jej nawet usiąść na ławce). Logika uczy, że z fałszu wynika wszystko. Redaktorzy „Do Rzeczy” oraz pp. Grzegrzółka i Pereira obficie korzystają z tej reguły, wszelako właśnie jako praktykanci paralogiki zapominają, że nie uzasadnia ona niczego.

Nie wszystkim wolno do Sejmu

Team kierowany przez p. Lisickiego opisał całą sprawę w ten sposób, że skoro p. Grzegrzółka z Kancelarii Sejmu locuta, causa finita. Wszelako „Do Rzeczy”, organ niezwykle uduchowiony (moralnie), zapomniał wspomnieć o tym, co oświadczył p. Święcicki. Zapewne nie pasowało to do instrukcji, nakazującej mówić, że, jeśli vox Dei każe mówić, że było to, co nie było, to trzeba to czynić.

W omawianej sprawie wypowiedział się również p. Karczewski, naczelny specjalista od pogłębionej refleksji (w Senacie). Łaskawie oświadczył, że miał zamiar wystąpić z wnioskiem o zniesienie ograniczeń wstępu do Sejmu, ale w zaistniałej sytuacji nie zwróci się o to. Rozumował zresztą redukcyjnie, tj. od konkluzji do jej przesłanek. Konkluzja brzmi: „Nie możemy doprowadzić do tego, aby wszyscy wchodzili do Sejmu”.

Słusznie prawi, bo wszyscy na pewno by się nie zmieścili. Nawiasem mówiąc, gdyby p. Traczyk-Stawska była nie z powstania warszawskiego, ale należała do Żołnierzy Wyklętych, najlepiej z Brygady Świętokrzyskiej, to pewnie otrzymałyby przepustkę z marszu. Rola Wyklętych ciągle wzrasta. Oto p. Tarczyński, poseł, zwraca się do dziennikarza: „Odejdź ze służby szechtera, przeproś, zadośćuczyniając Polsce, i nie pouczaj wnuka Wyklętego. Wtedy podam ci dłoń. Ale dopóki na żołdzie szechtera jesteś i bronisz zdrady, nie zaczepiaj mnie. Dobrze ci radzę”. Co też p. Tarczyński brukuje swymi dobrymi radami? Na pewno urodzajne pole „logiki”.

Niezwykła troska o ład konstytucyjny

Oto prawdziwie rewelacyjne rozumowanie w sprawie dodatku rehabilitacyjnego w gotówce (nie odnotowałem nazwiska autora). Załóżmy, że niepełnosprawny osiąga wiek, w którym jego opiekunom przestaje przysługiwać dodatek w ramach 500 plus. Postulat obecnie protestujących jest taki, że w to miejsce miałoby wejść świadczenie w postaci dodatku rehabilitacyjnego. To oznaczałoby nierówność polegającą na tym, że niepełnosprawni otrzymują, natomiast pełnosprawni nie – i trzeba tym drugim wytłumaczyć, dlaczego są dyskryminowani, tym bardziej że konstytucja gwarantuje równość, a więc pieniężny dodatek rehabilitacyjny byłby złamaniem ustawy zasadniczej.