O czym przeczytacie w najnowszym numerze „Polityki”

Czy nasze dzieci nie za dużo czasu spędzają przed ekranem?

Smartfon (tablet, komputer) to już stały członek rodziny. Bardzo się z nim zaprzyjaźniły nasze dzieci. Czy jednak czasami nie za bardzo? Nie za dużo czasu spędzają przed ekranem? W najnowszej „Polityce” Katarzyna Zdanowicz prezentuje najnowsze badania w tej materii, pokazujące, że stale rośnie uzależnienie nastolatków i młodszych dzieci od internetu. Ale ten tekst ma też walor poradnika: jak sprawdzić, czy to jeszcze zainteresowanie siecią, czy już uzależnienie? A jeśli to drugie, to jak sobie z tym radzić? Bardzo polecam ten okładkowy artykuł, wszak niemal wszyscy mają dzieci, a one mają smartfony.