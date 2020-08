Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W nowym numerze zajmujemy się powrotem koronawirusa, sytuacją polityczną na Białorusi oraz tym, czym żyją młodzi Polacy.

• Prof. Paweł Swianiewicz w rozmowie z Edwinem Bendykiem omawia najnowsze pomysły PiS na podział administracyjny kraju, z tworzeniem nowych województw i zmianą granic istniejących – o co w tych zabiegach chodzi, jaka struktura byłaby dla Polski optymalna?

• Prof. Violetta Kopińska w rozmowie z Joanną Cieślą mówi o politycznym przebudzeniu młodych Polaków, co objawiło się ich wzmożoną aktywnością w ostatnich wyborach – co z tego może wyniknąć i na ile trwałe jest to zjawisko?

• Katarzyna Kaczorowska opisuje tajemnice kard. Gulbinowicza.

• Pisarka i scenarzystka wielu popularnych seriali Ilona Łepkowska w rozmowie z Joanną Podgórską mówi o stanie ducha swoim i środowisk opozycji po przegranych wyborach prezydenckich – jak teraz patrzeć na rzeczywistość, jak zwalczyć traumę i niechęć do politycznych przeciwników?

• Marcin Kołodziejczyk opisuje „wesela z covidem” – z jakimi problemami w czasach epidemii borykają się młode pary, a także organizatorzy imprez weselnych?

• Joanna Solska analizuje, jak będą wyglądać wakacje z bonami turystycznymi przyznanymi właśnie przez rząd.

• Adam Grzeszak przyjrzał się, jakie sposoby wymyślają firmy, aby przetrwać czas pandemii i jeszcze się w tym czasie wzbogacić.

Ponadto w najnowszej „Polityce”: dlaczego prezydent Łukaszenka traci poparcie na Białorusi; rewolucja pomnikowa w Kanadzie; czy pary jednopłciowe powinny móc adoptować dzieci; demokracja ateńska – wzór czy przestroga?; jak leczono hiszpankę; osiem gwiazdek i inne kody. I wiele innych tekstów i wywiadów.

Zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego