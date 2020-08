Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Nie ma chyba dzisiaj gorętszego społecznie tematu niż zbliżający się powrót uczniów do szkół, do stacjonarnej nauki, w sytuacji, kiedy epidemia koronawirusa wciąż trwa, a ogniska choroby są rozsiane po całym kraju.

Wszyscy zadają sobie pytania: jak w takich warunkach będzie wyglądał ten nowy rok szkolny, czy szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci, czy nauka wciąż będzie zdalna, hybrydowa, rotacyjna? Co w przypadku zakażenia choć jednego ucznia z resztą klasy, nauczycielami, rodzicami? Wydaje się, że władze idą trochę na żywioł, rozpoznanie bojem, ale co na to dyrektorzy, samorządy, instytucje sanitarne, rodziny mające dzieci w wieku szkolnym? To wszystko badała i analizowała autorka naszego okładkowego artykułu w najnowszej „Polityce” Joanna Cieśla. Zachęcam do lektury.

Politycznym zaś hitem nowej „Polityki” jest obszerny wywiad Jerzego Baczyńskiego z Donaldem Tuskiem: o zwodniczym uroku populizmu, o tym, czy PiS-owi nadal będzie się wszystko udawać, co dalej z Platformą, czy Rafał Trzaskowski ma szansę na zbudowanie wielkiego ruchu, jak się miewa idea liberalizmu i czego dzisiaj może nas jeszcze uczyć fenomen „Solidarności”. To wszystko i jeszcze więcej w tej bardzo interesującej rozmowie z byłym premierem, szefem Rady Europejskiej, a teraz przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej – pierwszej po wyborach.