Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W zeszłym roku ubyło 115 tys. polskich obywateli. Nie chodzi tylko o covid czy zgony spowodowane ogólną niewydolnością służby zdrowia. Po prostu w Polsce dramatycznie spada dzietność – kobiety boją się macierzyństwa w kraju zdominowanym przez ideologicznych i religijnych fundamentalistów.

Ostatnie drastyczne zmiany w prawie aborcyjnym mogą ten trend tylko pogłębić. Jaka zatem jest dzisiejsza sytuacja demograficzna, co sprzyja prokreacji, a co odwodzi od decyzji zajścia w ciążę, dlaczego Polki nie chcą rodzić w „takim kraju”, a znacznie częściej to robią po emigracji do innych unijnych państw – o tym w najnowszym numerze „Polityki”, w raporcie autorstwa Agaty Szczerbiak i Aleksandry Żelazińskiej. O tej kwestii traktują też w dużej mierze Przypisy redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego.

Ponadto w najnowszej „Polityce”

• Czy zabraknie szczepionek, jak Unia Europejska zamierza poradzić sobie ze szczepionkowym kryzysem – pisze Łukasz Wójcik.

• Co dalej z Platformą Obywatelską, czy da się wyprzedzić w sondażach Polsce 2050 Szymona Hołowni, o czym się teraz mówi w PO, jaki jest tam układ sił, co planują politycy tej partii – wyjaśnia Malwina Dziedzic.

• Kim tak naprawdę jest szef TVP Jacek Kurski, który od dokładnie pięciu lat włada państwową telewizją – analizuje Rafał Kalukin.

• Ivan Krastev, znany politolog, w rozmowie ze Sławomirem Sierakowskim mówi o tym, co wybór Joe Bidena oznacza dla Europy i Polski oraz o Merkel, Putinie, Nawalnym i Chińczykach.

• O głośnej sprawie śmierci Polaka w Wielkiej Brytanii i trudnych dylematach wokół uporczywej terapii i eutanazji pisze Katarzyna Kaczorowska.