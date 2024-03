Sejm przyjął uchwałę ws. TK. Rolnicy starli się z policją: „To ostatni pokojowy protest”

W Sejmie gorąca dyskusja na temat ustaw dot. aborcji, które marszałek Hołownia zdjął z porządku obrad. Przed parlamentem także gorąco – protestujący rolnicy zaatakowali policję.

Tymczasem po godz. 14 protestujący zjawili się przed Sejmem. Tu także w ruch poszły wuwuzele, petardy i różne przedmioty rzucane w stronę policji – kostka bukowa, kamienie, banany, co popadnie. Ktoś z protestujących krzyknął, że to „ostatni pokojowy protest”, choć wcale na taki nie wyglądał. Po sieci krąży film, na którym widać, że co najmniej dwóch protestujących przedarło się przez kordon policji na teren Sejmu. Jedna z nich została zatrzymana przez mundurowych.

W czasie obrad na ulicach Warszawy odbywa się protest rolników. Przed kancelarią premiera odpalono race, palono śmieci i unijne flagi, rzucano petardami w policję. „Pamiętajcie państwo, że protesty rozpoczęły się jesienią. To była reakcja na to, co działo się wcześniej. Proszę, żeby sprawiedliwie oceniać sytuację” – powiedział z mównicy sejmowej minister rolnictwa Czesław Siekierski. Dodał, że w czwartek pojawi się informacja premiera ws. działań rządu w związku z protestem. „Szef rządu spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Kontynuacja tej rozmowy będzie w sobotę, żebyśmy mieli czas nieograniczony” – przekazał Siekierski.

„Ta uchwała będzie miała takie samo znaczenie jak np. w sprawie zmiany króla angielskiego” – ironizował z mównicy sejmowej Jarosław Kaczyński. „Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia. To jest komedia, teatr i obraża to miejsce” – precyzował.

„Jesteście specjalistami w mowie nienawiści, ale nie od strony teoretycznej, tylko praktycznej” – powiedział z mównicy sejmowej Krzysztof Szczucki z PiS, zarzucając koalicji rządzącej, że przyczyniła się do śmierci dwóch sędziów-dublerów wybranych do TK. „W uchwale szargacie dobre imię pana profesora Morawskiego i pana profesora Ciocha, dwóch wybitnych polskich prawników, którzy odeszli także na skutek waszej nienawiści” – doprecyzował.

W koalicji mówi się, że ok. 10 osób z PiS wysyła sygnały o możliwym przejściu do Trzeciej Drogi. Że czują pismo nosem, boją się rozpadu partii i chcą zabezpieczyć się na przyszłość. Nie jest jasne, kto to.

Pierwsze czytanie projektu rozpoczęło się o godz. 14:30. Sejm w uchwale apeluje do sędziów dublerów o rezygnację i „włączenie się do procesu demokratycznych przemian”.

Marszałek postulował, by projektami zajęła się zbiorczo nadzwyczajna komisja sejmowa, ale nie udało mu się przekonać klubów i zapewne będą procedowane osobno. „Ostatnich kilka tygodni poświęciłem na konsultacje, rozmowy, próby mediacji i doprowadzenia do tego, żeby zminimalizować ryzyko, że wszystkie projekty, które dzisiaj są w Sejmie, zostaną odrzucone w ramach tej przedwyborczej kanonady w pierwszym czytaniu. Że umowna lewica wystrzela projekty tych bardziej na prawo, ci bardziej na prawo wystrzelają projekty tych bardziej na lewo i zostaniemy z ugorem, zostaniemy ze spaloną ziemią” – wyjaśniał Hołownia w TVN24.

Po długich oczekiwaniach Sejm miał się też zająć pierwszym czytaniem czterech ustaw aborcyjnych – dwóch Lewicy i po jednej Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi (o tym, co zawierają projekty, pisze Agata Szczerbiak) . Wypadły z porządku obrad, bo marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia uznał, że w związku z toczącą się kampanią do wyborów samorządowych mogłyby upaść w pierwszym czytaniu. Sejm ma do nich wrócić po pierwszej elekcyjnej rundzie, czyli 11 kwietnia.

O godz. 12 posłowie rozpoczęli pracę nad pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o KRS zmieniającego sposób wyboru jej członków (piszemy o nim niżej). Była też mowa o orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2022 r. i o możliwości popełnienia przestępstwa zaniechania urzędniczego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i ministra ds. europejskich, co doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z KPO (4,7 mld euro).

Marszałek Szymon Hołownia stwierdził, że nie wierzy, że zamieszki przed Sejmem wywołali rolnicy. Jego zdaniem odpowiedzialni za to są prowokatorzy i chuligani. „Cieszę się, że z bezpiecznej odległości obserwował pan protestujących w naszym imieniu rolników. Policja w nas wbiegła, nie była prowokowana, nagle uderzyła w nas gazem. Przypomina mi to najgorsze czasy pierwszych rządów PO, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali Marsze Niepodległości i bili ludzi. Jak tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska, to nie chce wiedzieć, co będzie za kilka lat. Mam dosyć uśmiechniętej Polski. Wolę, żeby parlamentarzyści płakali nad Konstytucją, niż od gazu pieprzowego psikniętego im w oczy” – ironizował Mentzen.

Kotula: Dzisiaj projekty do zamrażarki chowa marszałek Hołownia

W reakcji na decyzję Hołowni posłanki i ministry Lewicy przyszły w środę do Sejmu ubrane na czarno. „W wielu polskich domach odbywa się codziennie referendum nad testem ciążowym i kobiety podejmują tę decyzję samodzielnie” – powiedziała Katarzyna Kotula podczas konferencji prasowej, która odbyła się przed rozpoczęciem obrad. Przypomniała, że polityczki Lewicy od lat składały projekty ustaw aborcyjnych. „Ale wtedy pani marszałek Elżbieta Witek chowała je do sejmowej zamrażarki. Dzisiaj projekty do zamrażarki chowa marszałek Szymon Hołownia” – zauważyła.

I dodała, że „jeśli Szymonowi Hołowni wydawało się, że odsuwając procedowanie tych ustaw, sprawi, że wybory samorządowe nie będą o aborcji, to bardzo się mylił”. Polityczki oświadczyły, że złożą wniosek o uzupełnienie porządku obrad i procedowanie ustaw dot. aborcji.

Żukowska do Hołowni: Ta błyskawica będzie wymierzona w pana

Wniosek złożyła Anna Maria Żukowska z Lewicy. I zarzuciła Hołowni z mównicy: „Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Chowa pan projekty”. Zaznaczyła, że na projekty dot. aborcji „nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem”. „A to wejście do NATO, a to wejście do UE, a to wybory. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek o zamknięcie posiedzenia Sejmu celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży” – dodała posłanka Lewicy. Po czym wskazała na symbol Strajku Kobiet na swoim ubraniu i krzyknęła: „A ta błyskawica, panie marszałku, będzie wymierzona w pana”.

„Dobrze, przyjąłem to do wiadomości” – odpowiedział Szymon Hołownia. Dodał, że „Sejm jest od tego, aby wychodziło z niego prawo, a nie zadowoleni ze swoich występów politycy”. Oraz, że przebieg debaty na temat ustaw aborcyjnych utwierdza go w przekonaniu, że decyzja o odroczeniu prac nad nimi była słuszna.

Poseł PiS o zmianach w KRS: Powrót do sędziokracji

O godz. 12 minister sprawiedliwości Adam Bodnar referował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o KRS. Zakłada on, że 15 sędziów w KRS wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez sędziów, a nie, jak to ma miejsce od 2018 r., przez Sejm. Po tych wyborach obecni członkowie KRS stracą swój mandat.

„Musimy doprowadzić do przywrócenia normalnych konstytucyjnych ram funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa jak i innych organów wymiaru sprawiedliwości” – mówił Bodnar.

Rafał Wójcik z PiS złożył wniosek o odrzucenie projektu. „Pan, panie ministrze, od wielu tygodni prowadzi destrukcję wymiaru sprawiedliwości” – powiedział do Bodnara. Stwierdził, że ten projekt to „powrót do sędziokracji”. „Kolesie będą wybierać kolesi” – sprecyzował Wójcik.

Jego wystąpienie próbowała zakłócać Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO. „Niech pani nie krzyczy, niech pani powie, ile pani wzięła pieniędzy z KRS” – powiedział Wójcik do posłanki, która jest też członkinią KRS wybraną przez obecny Sejm.

Gasiuk-Pihowicz odpowiedziała mu z mównicy. „Normą było deptanie konstytucji oraz tracenie miliardów złotych na kary nakładane przez TSUE. Sędziowie mieli być na telefon, wyroki miały być dla obywateli, a nie dla polityków partii rządzącej. To był system patologiczny. Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro byli ojcami chrzestnymi tej dewastacji” – mówiła o sądownictwie za czasów rządów PiS.