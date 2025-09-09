Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
9 września 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

9 września 2025
Okładka nowej „Polityki” Okładka nowej „Polityki” Polityka
Jakie naprawdę ma uprawnienia prezydent RP; mocny sojusz Rosji i Chin: czy Sławomir Mentzen wytrzyma grę nerwów z Jarosławem Kaczyńskim; relacja z planu serialu „1670”; kłopotliwy najem krótkoterminowy. I dużo więcej. Proszę nas czytać: w plenerze, na papierze, w wersji cyfrowej – w każdej postaci „Polityka” to dobra lektura.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” zaczynamy od dwóch interesujących i aktualnych wywiadów.

• Pierwszy z nich to rozmowa Ewy Siedleckiej z prof. Mirosławem Wyrzykowskim, prawnikiem, byłym sędzią TK, o tym, jakie naprawdę ma uprawnienia prezydent RP, co może zrobić zgodnie z procedurami, na jakie działania pozwala mu konstytucja, a jakie są z nią niezgodne i grożą postępowaniem przed Trybunałem Stanu.

• Drugi wywiad przeprowadził Łukasz Wójcik z prof. Michałem Lubiną, specjalistą od Bliskiego i Dalekiego Wschodu, o zacieśniającym się sojuszu Rosji i Chin i jak zmieniają się wektory w globalnej polityce, gdzie Europa traci swoją dawną pozycję, a Stany Zjednoczone, zaniepokojone aliansem autorytarnych państw, kierują się bardziej w stronę Pacyfiku.

Okładka nowej „Polityki”PolitykaOkładka nowej „Polityki”

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Konfederacja to dzisiaj najgorętszy towar na politycznym rynku, bez niej po wyborach w 2027 r. może nie powstać żadna koalicja rządząca, jak zatem wygląda ta formacja, czy Sławomir Mentzen wytrzyma grę nerwów z Jarosławem Kaczyńskim, czy Konfederacja nie pozwoli się podzielić – o tym w tekście Michała Piedziuka i Wojciecha Szackiego.

• Rusza drugi sezon popularnego serialu „1670”, a trzeci już jest w fazie prac; skąd się wziął fenomen tej sarmacko-współczesnej opowieści, co mówi ona o dzisiejszej Polsce, atmosferze, poczuciu humoru, jak powstaje ta produkcja, co mówią o tym twórcy – pisze Aneta Kyzioł.

• Najem krótkoterminowy to prawdziwa zmora dla sąsiadów tak wynajmowanych mieszkań, dochodzi do awantur, konfliktów, instytucje kontrolne bywają bezradne, a zdesperowani mieszkańcy oddają sprawy do sądu – pisze o tym Katarzyna Kaczorowska.

• Co oznacza wstrzymanie, przez weto jeszcze prezydenta Dudy, ustawy o pomocy psychologicznej dla nastolatków – w tekście Filipa Zagończyka.

• O największym polskim seryjnym zabójcy opowiada Maciej Kuciel, autor książki „Morderca w gumiakach”, w rozmowie z Joanną Podgórską.

• Czy w Polsce grozi paraliż firm bez ukraińskich pracowników na skutek ostatniego weta dla ustawy ze strony prezydenta Nawrockiego – wyjaśnia Joanna Solska.

• Czy zaleją nas chińskie auta – o rynku samochodowym pisze Adam Grzeszak.

I jeszcze: jak Rosja zwraca się w kierunku Syberii; bezlitosne polowanie na wilki w Polsce sprzed 70 lat; rozmowa z popularnym aktorem Tomaszem Schuchardtem; fenomen Davida Byrne’a, weterana sceny rockowej; o nowych strażnikach moralności; dlaczego algorytmy lubią awantury. W tym wydaniu także rozstrzygnięcie naszego konkursu „Czytaj w plenerze w papierze” na najlepsze zdjęcie z numerem „Polityki” na wakacjach.

Proszę nas czytać: w plenerze, na papierze, w wersji cyfrowej – w każdej postaci „Polityka” to dobra lektura. Życzę miłych wrażeń!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

