„Artyści nie składają broni”. Zobacz fotorelację z gali

Za nami 29. gala rozdania Paszportów POLITYKI, nagród kulturalnych naszego tygodnika. Pełna wzruszeń, ale i radości z wyróżnienia. Muzyki, krzyku i ciszy.

W ubiegłym roku twórcy nagrodzeni Paszportami POLITYKI dzielili się refleksjami po wielu miesiącach covidowej izolacji i restrykcji, które zmuszały do zmiany nawyków, rytmu pracy albo jakiejś formy zawieszenia kulturalnej aktywności. Tegoroczna gala także odbyła się w formule hybrydowej, transmitowana na antenie TVN i online, bez udziału dużej publiczności. A rzeczywistość artystyczna nadal jest daleka od normalności.

Jeśli jakieś jedno uczucie na scenie dominowało, to wzruszenie: laureatki i laureaci odbierali Paszporty POLITYKI z niedowierzaniem, często odnosząc się do bieżącego kontekstu. W tym roku już nie tylko pandemicznego, ale i politycznego (zawirowania z ustawą o zawodzie artysty, dotacje przyznawane raczej ruchom narodowym niż twórcom, instytucje oddawane pod nadzór resortu kultury itd.). Twórcy upominali się także o osoby tkwiące na polskiej granicy i konsekwentnie szkalowane środowiska, m.in. ludzi LGBT+ czy białoruskich więźniów politycznych. „Wszyscy wiemy, jak jest – to będzie chyba cytat tego wieczoru” – spuentował redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński.