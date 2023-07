42 wcielenia Barbie. Co obejrzeć, zanim wybierzemy się do kina

Jedną z wielu karier lalki Barbie są występy w filmach animowanych. Do tej pory powstało ich aż czterdzieści dwa.

Film „Barbie” zyskał status kultowego na długo przed premierą. Odpowiada za to oczywiście nie tylko agresywna kampania reklamowa, kulturowy status samej słynnej lalki, ale także charyzma wcielającej się w nią Margot Robbie i „kenergia” stojącego w jej cieniu Ryana Goslinga – oraz ciekawość, jak za temat plastikowego różu weźmie się reżyserka feministka Greta Gerwig.

W serwisie Letterboxd.com Gerwig opublikowała listę 33 filmów, które zainspirowały ją przy tworzeniu „Barbie”. Można znaleźć na niej „Czarnoksiężnika z krainy Oz” czy „Truman Show”, które sugerowały tematykę filmu, ale także dzieła ustawiające „vibesy” poszczególnych scen, takie jak „Grease” czy „Parasolki z Cherbourga”.

Barbie znana i nieznana

Film Gerwig musi się zmierzyć z faktem, że chociaż lalka Barbie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon popkultury, to przeciętny odbiorca ma o niej pojęcie wyniesione raczej z drugiej ręki – memów krążących w sieci, seriali takich jak „Simpsonowie” i okazjonalnych wizyt przy półkach sklepów z zabawkami. Do końca lipca 2023 r. można poznać mniej znane oblicza lalki na wystawie w Poznaniu, ale warto się też przyjrzeć animowanym wcieleniom Barbie.

Historia animowanych komputerowo filmów z Barbie jako aktorką zaczyna się w 2001 r. filmem „Barbie w Dziadku do orzechów”. Dziś filmy z tego okresu nie robią najlepszego wrażenia, jeśli chodzi o jakość animacji – chociaż samej Barbie nie przeszkadza „plastikowy” wygląd, to już dekoracje i tła pozostawiają wiele dla wyobraźni. W latach zerowych co roku wychodził co najmniej jeden film, zwykle o baśniowej tematyce, sięgającej albo po klasykę („Calineczka”, „Trzy muszkieterki”), albo zabierającej do magicznych krain wróżek, syrenek i jednorożców. Wyjątkiem były obyczajowe „Pamiętniki Barbie” z 2006 r., w których Barbie zagrała zbuntowaną nastolatkę.

Kolejne filmy były coraz lepiej animowane i coraz częściej sięgały po fabuły umieszczone we współczesnych czasach, chociaż daleko było im do realizmu, przypominały raczej narracje znane z aktorskich młodzieżowych filmów i seriali Disneya. Barbie wcielała się w rozczarowane pałacowym życiem księżniczki i zbuntowane gwiazdy rocka; jej młodsze siostry zaś bawiły się ze zwierzętami – kucykami i pieskami.

Przygody Barbie

O ile we wcześniejszych filmach Barbie była aktorką wcielającą się w różne postacie, o tyle od 2015 r. zaczęła występować jako ona sama. To właśnie filmy z tego okresu najlepiej pokazują, kim dziś jest Barbie – młodą kobietą, której niestraszna jest żadna przygoda. Potrafi przyjąć rolę tajnej agentki albo wyruszyć na poszukiwania kosmicznej tajemnicy. „Barbie Starlight Adventure” z 2016 r. był nie tylko okazją, żeby wprowadzić na rynek lalki na deskorolce, ale żeby opowiedzieć historię zupełnie różną od tego, co pokazywano w „Gwiezdnych wojnach” czy „Strażnikach Galaktyki”. Zamiast laserowej przemocy – sympatyczna baśń science fiction z ekologicznym wydźwiękiem; film bliższy dziełom Hayao Miyazakiego niż którykolwiek tytuł Pixara.