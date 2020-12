Świąteczna opowieść dla małych i dużych

O królestwie pełnym radości i innym, straszliwie smutnym. A także o zaczarowanym drzewie, które samo wie, gdzie ma rosnąć.

Kiedy na palcach wchodzi cicho Sen – Czarodziej,

Co skleja dzieciom oczy różowym krochmalem –

Jesteś na oceanie, w wiszącym ogrodzie

Lub na księżycu. I się nie dziwisz. Wcale.

A gdy skinie swym patyczkiem czarodziejskim,

Zmienia każdy szary sen na kolorowy:

Żółty, srebrny, jaśminowo-niebieski

Lub zielony. Lub perłowo-tęczowy.

A ten sen będzie miał kolor i zapach,

Jaki lubisz najbardziej, wiesz...

Zobacz – gwiazdy... mrok za oknem zapadł...

Zamknij oczy i słuchaj – to dla Ciebie.

Za górami, za lasami, za dziesiątą rzeką

Było państwo – niezbyt duże, ale nie malutkie.

Jedni mówią, że to blisko było, drudzy – że daleko.

Dojdziesz tam prędzej czy później – z jednakowym skutkiem.

Rozdział pierwszy. O państwie, w którym wszyscy są szczęśliwi i gdzie wszystko wszędzie gra

W pięknej dolinie, zagubionej

Pośród tysiąca innych dolin,

Stał złoty zamek, ocieniony

Gęstwiną buków i topoli.

W zamku król mieszkał, który władał

Całą doliną niepodzielnie –

Na złotym tronie sobie siadał,

Miał złote sztućce i patelnie,

Złote półmiski i odzienie:

Pantofle, szlafrok – oraz szaty.

Król zawsze czyste miał sumienie,

Był dobry, wesół i bogaty.

Jaki król, taki lud poddany –

Zasobny wielce i szczęśliwy.

Złociły się pszeniczne łany,

Każdy był zdrów i urodziwy.

Na wzgórzu stał drogowskaz krzywy

Z napisem „SIELANKOWY KRAJ –

Kto trafi tu, ma być szczęśliwy.

Ten kraj ma mu się zmienić w raj!”.

Król przejął miano od pradziada –

/ten sam ród władał od stuleci/

Władca – Ministrów rzekła Rada –

Będzie Wesołkiem Dobrym Trzecim!

No a królewna? Cóż jest warta

Bajka, gdy nie ma w niej królewny?

Więc była. Dobra, grzeczna, miła,

Mówiła głosem słodko-śpiewnym,

Miała zielone, duże oczy –

W nich była rozmarzenia krzynka...

Wpinała kwiaty do warkoczy –

Na imię miała Śmiechulinka.

Tak w Sielankowie dni płynęły

W dostatku oraz dobrobycie –

Bez chorób, zmartwień i kłopotów.

Czyż może być piękniejsze życie?

Wreszcie wyjawić przyszła pora,

Skąd tyle szczęścia w jednym kraju –

Otóż na zboczu, przy pałacu,

Wyrosło DRZEWO URODZAJU.

Malutki krzew wystawił głowę

Z ziemi przed z górą lat tysiącem –

Chciał dotknąć chmur, więc piął się w górę,

Pieściło go serdecznie słońce,

Poił go deszcz niebieską wodą,

Hartował wicher bezlitosny –

Lud mądry chuchał nań i dmuchał

Od wiosny – przez rok – aż do wiosny.

I w Sielankowie każdy wiedział,

Że w środku bije serce drzewa,

Co chroni króla, lud poddany

I ptaka, co w gałęziach śpiewa.

Co roku więc o jednej porze

Wszyscy mieszkańcy tego kraju

Zbierali się, bawiąc i tańcząc

Pod wielkim Drzewem Urodzaju.

Ile radości! Ile ciepła...

Choć wkoło skrzył się śnieg srebrzyście

I zima przecież – lecz na Drzewie

Szumiały wciąż zielone liście!

Wszyscy chwytali się za ręce

I uśmiechali się do siebie –

A od uścisku ciepłych dłoni

Dobrze robiło się jak w niebie!

A potem każdy dla każdego

Miał okruch chleba zawinięty

W śliczną chusteczkę śnieżnobiałą

Oraz życzenia i prezenty.

I właśnie całe Sielankowo –

Ludzie i ptaki, i zwierzęta –

Zaczęli się przygotowywać

Do cudownego swego Święta.

Król zwołał dwór i swych poddanych,

Ulubionego błazna Kpinkę –

Którego musiał sam rozśmieszać! –

Oraz królewnę Śmiechulinkę.

Chrząknął i rzekł: Kochani moi,

Wkrótce, jak mamy to w zwyczaju,

Będziemy cieszyć się i bawić!

Zbliża się Święto Urodzaju.

Trzeba ustroić nasze Drzewo –

Poza tym każdy niech się spręży

I przygotuje coś miłego

Dla kogoś sercu najbliższego.

Piekarz ma zrobić kołacz pyszny,

Bednarz ma sprawić beczki nowe,

Zdun piękny piec, gdzie mieszka ciepło –

A kowal szczęścia kuć podkowę!

Ja, król Wesołek Dobry Trzeci,

Przyrzekam wszystkim, jak co roku,

Gościć mój cały lud poddany

Na dworze – do późnego zmroku!

A moja córka Śmiechulinka

Upiecze placek z rodzynkami

I ugotuje kompot z suszu –

Najlepszy w świecie – między nami.

A ty mój Kpinko – rzekł do błazna –

Zajmiesz się stroną artystyczną.

Odkurzysz naszą pieśń świąteczną,

Niech zabrzmi nam melodią śliczną!

W królewskim skarbcu znajdziesz nuty

I wygrasz je na złotym rogu.

Więc zabierajmy się do pracy!

Na dziś to wszystko, chwała Bogu.

Wszyscy z radości podskoczyli,

Po czym rękawy zakasali

I pogwizdując sobie z cicha,

Żwawo do pracy się zabrali.

Królewna, jak rozkazał tata,

W makutrze ciasto wyrabiała

I podjadając raz za razem,

Rodzynek garść w środek wrzucała.

I nagle myśl szalona nieco

W głowę jej wpadła rozwichrzoną:

„Na tańcach wciąż mi lata lecą –

Czas, bym została czyjąś żoną!”.

Na ślepy los się zdała potem,

Pierścionek z palca zdjęła mały –

Po czym do ciasta go wrzuciła,

Tak jak rodzynki i migdały.

„Komu się trafi – pomyślała –

Ten dla mnie będzie przeznaczony!

A ja postaram się, by lepszej

Nie było w całym świecie żony!”.

Tymczasem błazen Kpinka stanął

Na królewskiego skarbca progu,

Już sięgał nut, by zagrać pięknie

świąteczną pieśń na złotym rogu –

Gdy wicher rozwarł okiennice,

A potem nagle huknął drzwiami

I wyrwał nuty z jego ręki...

Po czym pofrunął nad polami,

Przeleciał Sielankowo całe

I zniknął za sąsiednią górą,

Unosząc nuty rozsypane

Po mroźnym niebie czarną chmurą!

A kiedy przyszła wytęskniona

Chwila, w której pod wielkim Drzewem

Zbierał się naród Sielankowa,

By uczcić swoje Święto śpiewem

I kiedy każdy swoje dary

Zawiesił na gałęzi Drzewa:

Orzeszki, słodkie marcepany,

Ptaka z bibułki, który śpiewał,

Podkowę, co przynosi szczęście,

Świąteczny kołacz z bakaliami,

Suszone śliwki oraz placek

Nadziany gęsto rodzynkami,

Gdy miała gruchnąć pieśń radosna –

Wtedy się właśnie okazało,

Że nie ma nut! A jakże śpiewać

Bez nut świąteczną pieśń wspaniałą?...

I wszyscy ręce załamali,

I po raz pierwszy od stuleci

Zwyczajnie w świecie zapłakali –

Starzy, młodzi oraz dzieci.

A gdy przetarli mokre oczy,

Ujrzeli z wielkim zadziwieniem –

Że nie ma Drzewa Urodzaju!

Jest tylko piasek i kamienie...

Odeszła radość z Sielankowa

I zniknął także błazen Kpinka...

Wszyscy się w smutku pogrążyli –

Nawet królewna Śmiechulinka.

Zostawmy teraz Sielankowo

I chodźmy wszyscy, drodzy moi,

Tam, gdzie na wzgórzu, pośród sosen,

Drogowskaz krzywy sobie stoi...

Rozdział drugi, w którym trafiamy do kraju księcia ponurego, gdzie robi się nam zimno i bardzo, bardzo smutno

A z drugiej strony Sielankowa

Był kraj (choć nikt nie wiedział tego)

O nazwie mrocznej jak noc ciemna –

Kraina Księcia Ponurego.

Dolina jak tysiące innych,

Lecz ludzie, którzy tam mieszkali

Smutni wciąż byli, zatroskani,

Nigdy piosenek nie śpiewali,

A ptaki, widząc, co się dzieje,

Dawno swe gniazda opuściły

I odleciały w inne strony.

I nigdy więcej nie wróciły.

Książę zakuty w czarną zbroję

Po pustych włóczył się komnatach,

Nie pokazując się nikomu.

I tak mijały dni i lata.

A lud zgorzkniały i nieufny

I w swoim smutku zasklepiony

Pracował, lecz ze swojej pracy

Był stale niezadowolony.

Piekarz, co bułki piekł z zakalcem,

Zamienił dzieżę na łopatę –

I kopał doły, gdy mróz chwytał.

Bednarz, gdy beczce wstawiał łatę,

To za dni cztery odleciała!

Więc wziął się za pieczenie chleba –

Z każdego bochna wyszła chała!

Kowal, gdy podków było trzeba,

Wykuwał znaki zapytania,

Więc rzucił miech w kąt swojej kuźni –

Czekał, aż piekarz dół wykopie...

I szybko zasypywał później.

Stoły zrobione przez stolarza

Nie miały nigdy trzeciej nogi!

Więc stolarz zmienił fach i został

Strachem na wróble koło drogi.

Smutny był los tych, co mieszkali

W Krainie Księcia Ponurego...

Wierzyli bowiem, że w ich życiu

Więcej jest złego niż dobrego.

I byli święcie przekonani,

Że będzie tak do końca świata.

I nie patrzyli sobie w oczy.

W sercach nie mieli nigdy lata,

A tylko mroźną, białą zimę.

A łzy, co z oczu im spływały,

Zmieniały się w sopelki małe

Skrzące się blaskiem, jak kryształy.

Potem je zanosili księciu,

Który ponuro i samotnie

Przemierzał zamku wielkie sale,

Gdzie echo tłukło się stokrotnie.

W Krainie Księcia Ponurego

Nikt nigdy nie miał swego Święta.

Chociaż najstarszy jej mieszkaniec

Mówił, że taki sen pamięta,

W którym zupełnie niespodzianie

W nocy rozbłysło gwiazd tysiące,

A potem każda spadła miękko

Ku wyciągniętym do nich rękom...

I każdy wrócił do swej chaty

Z gwiazdą. I każdy był radosny!

A potem pieśń słyszano dziwną...

I nie wiedziano, czy to sosny

Szumią, czy śpiewają ptaki...

Dość, że tak w sercach im utkwiła,

Że odtąd ciągle ją nucili

I była im szczególnie miła.

Lecz w końcu to snem było tylko

I snu już nie pamiętał prawie,

I nikt poza nim już nie słyszał

O żadnym Święcie ni zabawie.

Ale tęsknota jakaś dziwna

I żal za pieśnią zapomnianą

Wyryły troskę im na twarzach.

Ze smutkiem się budzili rano,

Ze smutkiem także spać się kładli

I choć pragnęli losu zmiany –

Nie mieli siły, by go zmienić!

Każdy dzień zły był, zapłakany...

I właśnie lód skuł wszystkie wody.

Nastała groźna, ostra zima.

Wszyscy chuchali i tupali,

Bo mróz siarczysty mocno trzymał.

A że zziębnięte mieli serca

I dłonie zimne, jakby z lodu –

Więc cicho kryli się po kątach

Drżący od głodu i od chłodu.

A kiedy wszystkim już się zdało,

Że znikąd wyjścia ni pomocy,

Wdarł się w gwizd wiatru dźwięk przedziwny

I zbudził wszystkich pośród nocy!

Więc każdy przetarł senne oczy

I się na równe nogi zerwał...

A ton przedziwny wciąż się zbliżał,

Melodia była słodka, rzewna,

I ludzie nagle przebudzeni

Pytali w wielkim zadziwieniu:

Skąd to?... i nawet nie spostrzegli,

Że zapomnieli o zmartwieniu!

A z chmur czy z nieba – nie wiadomo,

Spadł potok nut na kraj ponury!

I wszyscy nucić je zaczęli –

Aż popłynęła pieśń do góry!

Ręce się same wyciągnęły,

Szukając innych, drogich dłoni...

Prosto spojrzano sobie w oczy,

Każdy serdeczną łzę uronił,

A łza nie była gorzka wcale!

I już nie smutna, lecz gorąca...

Serca zaklęte w kawał lodu

Stopiły się, a okruch słońca

Rozjaśnił dusze zatroskane,

Opromieniając każdy kącik...

Rozjaśnił myśli najciemniejsze,

W najczulszą strunę serca trącił,

I sprawił, że zgorzkniali ludzie

Stali się piękni, silni, młodzi –

I los, co kłody ciągle rzucał,

Nie mógł już więcej im zaszkodzić.

A Książe Ponurego Kraju

Uczuł pod zbroją dziwne bicie,

Które umilkło na lat tysiąc...

Poczuł, że wreszcie wraca życie,

Że słyszy pieśń, której melodia

Tęsknie się w duszy kołatała...

I żal gorący spłynął z serca –

Że przeminęła wieczność cała,

W której się wszystko rozpłynęło,

W której się zgubił kraj rodzinny,

Smutny, bez słońca, bez nadziei –

I że on sam jest temu winny.

I płacz pochwycił go serdeczny,

Co zawsze niesie ukojenia...

A kiedy wyjrzał na dziedziniec –

Aż przetarł oczy ze zdumienia!

Na środku stało Wielkie Drzewo

Mieniące się blaskami tęczy!

A na gałęziach rozwieszone

Łańcuchy cienkie, jak pajęczyn

Nitki. Orzeszki lukrowane,

Jabłuszka, słodkie marcepany,

Suszone śliwki i morele,

I ptak z bibułki, malowany!

I w blasku drzewa lud, co dotąd

Krył się za domów swych ścianami,

Wesoło śpiewa pieśń radosną –

Wcinając placek z rodzynkami!

Książę po schodach zbiegł skruszony,

Wszyscy mu wszystko wybaczyli

I zapomnieli o złych chwilach.

Śpiewali razem i tańczyli!

I nie spostrzegli, że się znalazł

Pośród ich grona obcy człowiek,

Co na uciechę ich i radość

Spod przymrużonych patrzył powiek.

Patrzył tak długo, myślał długo,

W dłoniach skrył twarz dla niepoznaki

I zniknął cicho, jak się zjawił –

Czy wiecie może, kto to taki?

Był to... lecz skąd harmider nagły

I zamieszanie się zrobiło!

Księciu, co plackiem się zajadał

W zębach coś nagle zadzwoniło.

A po dokładnych oględzinach

Ukazał się pierścionek mały,

Lśniący błyskami tysięcznymi,

Mieniący się jak kryształ biały!

Książę na sercu go położył

I uznał to za dobry omen

I rzekł: tej, co go zgubiła,

Oddam królestwo i koronę!

Teraz zostawmy Kraj Ponury,

Co w dobrym się odrodził słowie,

Żeby zobaczyć, co się dzieje

W sąsiednim państwie, w Sielankowie.

Rozdział trzeci, w którym wszystko złe okazało się dobrem i zmierza do szczęśliwego końca

A w Sielankowie, drogie dzieci,

Kiedy się wszyscy wypłakali,

Zaczęli pytać się nawzajem:

Co dalej będzie? No, co dalej?

„Trzeba odzyskać nasze Drzewo,

Choćby prowadzić przyszło wojnę!

Choćby nam przyszło przerwać nasze

Życie szczęśliwe i spokojne!”.

Tak wołał Król Wesołek Trzeci –

Wszyscy uważnie go słuchali

I zgodnie z królewskim rozkazem

Do wojny się przygotowali.

W oczach błysnęły zimne ognie,

Snem spali czujnym, niespokojnym,

Manewry wciąż wojskowe trwały –

Calutkie państwo w stanie wojny!

Królewna Śmiechulinka szyła

Onuce białe dla żołnierzy,

A król Wesołek przez lunetę

Patrzył na wojska z wielkiej wieży.

Nagle znajomą postać dojrzał

W dali i krzyknął: „To mój Kpinka!”.

I zbiegł po cztery schody na raz –

Za nim królewna Śmiechulinka,

A potem wszyscy otoczyli

Przybysza ciasnym, zwartym kołem.

„Gdzieś się podziewał!”, zawołali,

A przede wszystkim król Wesołek.

„Tak się tu ważne dzieją dzieje,

Tymczasem tyś bez wieści przepadł!

Nasz kraj do wojny się szykuje,

Groźna nas walka zaraz czeka –

A ciebie nie ma!” – błazen Kpinka

Do nóg królewskich padł wzruszony:

„Wybacz mi, królu, że odszedłem

Bez Twojej zgody w obce strony.

Wybacz mi także zbytnią śmiałość,

Wiesz, jak mi szczęście kraju drogie,

Lecz by odzyskać nasze Drzewo,

Z jakim zamierzasz walczyć wrogiem?

Czy ktoś je zabrał stąd podstępnie,

Zagrabił zbrojnie nasze mienie?”.

Zamilkli wszyscy, spoglądając

Tam, gdzie był piasek i kamienie,

A przedtem rosło wielkie Drzewo.

I nagle wszyscy zobaczyli

Że młody pęd się pnie do góry –

I rośnie, rośnie – a po chwili

Rośliną staje się dojrzałą,

Potem soczystym, młodym krzewem.

I każdy spostrzegł wnet, że stoi

Pod wielkim, rozłożystym Drzewem!

Król ze zdumienia przetarł oczy

I nikt przemówić nie mógł słowa...

I była cisza, w której wszyscy

Odnajdywali się od nowa...

W gałęziach świergotały ptaki

I snuła się opowieść rzewna –

O kraju smutnym, bez uśmiechu...

I rozmarzyła się Królewna...

Myślała o Ponurym Księciu,

Co serce zimne miał i biedne,

O tym, że takie Drzewo Czarów

Ma rosnąć tam, gdzie jest potrzebne.

A tym, co szczerze są szczęśliwi,

Wystarczą przecież zwykłe drzewa...

A święto każdy nosi w sobie...

I każdy może pieśń zaśpiewać –

Nawet gdy odfrunęły nuty.

Zostają przecież własne słowa,

A jeśli nawet się pogubią –

Można powiedzieć je od nowa...

I jeszcze może sprawdzić warto

Drogowskaz, co przed domem stoi,

I wiedzieć, czy po drugiej stronie

Ktoś mieszka. I czy się nie boi.

Tymczasem w Sielankowie – dzięki

Mądrości i przezorności Kpinki

Nadal nie było żadnych wojen.

Odbył się ślub Śmiechulinki

Z Księciem, co przestał być ponury.

I zmienił nazwę kraju swego –

Którym rządzili teraz razem –

W Królestwo Księcia Szczęśliwego.

A teraz śpijcie, drodzy moi,

Dzwoni dzwoneczkiem dobry błazen...

Uśmiechem swym nieprzeniknionym

Bawi i smuci nas zarazem –

Bo źle, gdy śmiać się nie ma z czego,

I źle, gdy tylko śmiech zostanie...

Koniec

Dzieciom dużym i małym

grzecznym i niegrzecznym –

niech śnią im się piękne sny.

