Wysoka frekwencja na Węgrzech zwiastuje zmianę

Nikt nie ma wielkich złudzeń. Po dzisiejszych wyborach Węgry pozostaną bastionem prawicy w Europie, choć rządzący Fidesz Viktora Orbána swoje najlepsze lata ma już za sobą. Nieuchronnie bowiem idzie nowe.

Ożywienie na dotychczas zabetonowanej scenie politycznej przynosi niespodziewanie wysoka frekwencja i zapewne słabszy rezultat partii Orbána. Dokładne wyniki poznamy za tydzień, po zliczeniu wyników z zagranicy.

To ważny sygnał, że Węgrzy nie popadli w apatię i głosują mimo że partia rządząca w sondażach ma przytłaczającą większość. Płyną z tego wnioski zarówno dla wszystkich partii, jak i uważnie przyglądającym się Węgrom partnerów w Unii i NATO. Społeczeństwo dojrzewa do zmiany, a ideologiczny antyliberalizm Orbána wyczerpuje w końcu swój potencjał.

Wysoka frekwencja, współpraca opozycji

Niepełne, ale oficjalne dane przynoszą szereg zaskoczeń. Pierwszym jest historycznie wysoka frekwencja. Do godz. 17 wynosiła ona 63,21, podczas gdy w 2014 r. na koniec dnia wynosiła 61,7 proc.

Prognozy mówią o najwyższej w historii frekwencji po 1989 r., która mogłaby wynieść nawet ponad 75 proc. To pierwszy z warunków zmiany, do jakiej mogłoby dojść w Budapeszcie. Dla porównania, w Polsce najwyższa frekwencja wynosiła do tej pory tylko 68,23 proc. (!) w II turze wyborów prezydenckich w 1994 r.

Drugim zaskoczeniem jest skoordynowane - do pewnego stopnia - działanie partii opozycyjnych. Wycofując w ostatniej chwili najsłabszych kandydatów w poszczególnych okręgach podniosły one szanse przełamania dominacji kandydatów Fidesz. Do tej pory stosunkowo łatwo wygrywali oni sporo jednomandatowych okręgów (w ten sposób obsadzanych jest 106 ze 199 miejsc w zgromadzeniu narodowym).

Niespodziewanie wygrana bitwa

Taktyka opozycji została przetestowana wcześniej. Odnotowując wysokie niezadowolenie i złe nastroje społeczne wobec rządzącej partii, opozycja przeprowadziła taką właśnie skoordynowaną akcję w wyborach uzupełniających miesiąc temu w miasteczku Hódmezővásárhely.

To jeden z bastionów prawicy i kandydat Fideszu zajmował tam w sondażach miejsce daleko przed którymkolwiek z rywali. Jednak w ostatnim momencie opozycja porozumiała się i wystawiła tylko jednego kandydata, który niespodziewanie zdecydowanie wygrał.

To podziałało na wyobraźnię zarówno opozycji, jak i partii rządzącej, która zaczęła zdradzać oznaki paniki. Dodajmy, że nowy burmistrz Hódmezővásárhely Péter Márki-Zay jest politykiem konserwatywnym, a nie przeszkodziło to m.in. lewicy wesprzeć go walce o stanowisko, ramię w ramię z partią Jobbik.

Zupełnie inny Jobbik

Ta zmiana w nastawieniu pozostałych partii do Jobbiku będzie dla wielu zapewne największym zaskoczeniem. Jobbik zasłynął organizacją przemarszów rekonstruujących węgierskie związki z nazizmem, partia uciekała się w przekazach do rasizmu, antysemityzmu czy retoryki antymuzułmańskiej.

Liderzy Jobbiku świadomie zdecydowali cztery lata temu, że ich partia ma przyszłość w centrum politycznego spektrum. Pozwoliło im to uniknąć sondażowego zmiażdżenia przez Fidesz, zawłaszczający już wtedy ich pole i retorykę.

Dziś Jobbik jest głównym konkurentem Fideszu i może liczyć na mniej więcej 20 proc. głosów w tych wyborach. Może też marzyć o stworzeniu rządu koalicyjnego. Przy odrobinie szczęścia, jeśli Fidesz choć minimalnie przegra, partia ta może stanąć na czele dotychczasowej opozycji i poprowadzić rząd rozliczający Orbána i jego otoczenie z coraz liczniejszych zarzutów korupcji i nepotyzmu.

Takie rozliczenie Jobbik postanowił uczynić swoją główną kartą przetargową w wyborach, przy wsparciu byłego skarbnika Fideszu i mediowego potentata Lajosa Simecki, który popadł w niełaskę i konflikt z Orbánem. Na więcej opozycja liczyć obecnie nie może - by zmienić stworzony przez Fidesz system partie te musiałyby uzyskać większość konstytucyjną, a na to się nie zapowiada.