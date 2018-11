Wenezuela w dyplomatycznej izolacji

Ofensywa przywódców innych państw przeciwko wenezuelskiemu paradyktatorowi rozpoczęła się już kilka miesięcy temu. We wrześniu, przy okazji corocznego Zgromadzenia Generalnego ONZ w Nowym Jorku, grupa pięciu krajów Ameryki Południowej i Kanady wydała bezprecedensowe oświadczenie, wzywając Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze do wszczęcia postępowania przeciwko Maduro. Akt oskarżenia miałby się opierać na zarzucie o celowe doprowadzenie wenezuelskiego społeczeństwa na skraj katastrofy humanitarnej, wywołanej kryzysem gospodarczym i ogromnymi problemami z dostępnością żywności i wody pitnej.

Liczba wenezuelskich uchodźców stale rośnie

Według oficjalnych danych Narodów Zjednoczonych od 2015 r. kraj opuściło ponad dwa miliony osób. Ponad połowa z nich trafiła do sąsiedniej Kolumbii, setki tysięcy do Ekwadoru, Stanów Zjednoczonych, Chile, a nawet do Hiszpanii. Organizacja Państw Amerykańskich szacuje z kolei, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy liczba wenezuelskich uchodźców na kontynencie może powiększyć się o dodatkowe 1,5 mln. W dodatku finansowe problemy rządu w Caracas zdają się nie mieć końca. Inflacja na koniec roku ma według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego sięgnąć milion procent. W praktyce oznacza to koszmar dla tych, którzy zdecydowali się w Wenezueli pozostać lub nie mają środków czy możliwości, by opuścić kraj. Ceny podstawowych produktów dochodzą do liczb tak wysokich, że stają się trudne do wymówienia, a co dopiero przeprowadzenia transakcji. Kurczak z rożna kosztuje ekwiwalent ponad 300 zł, a zakup jednej rolki papieru toaletowego wymaga przyniesienia ze sobą ponad 3 kg banknotów o nominale tysiąc bolivarów. Oczywiście w dzisiejszej Wenezueli prawie nikt nie handluje w tradycyjny sposób – kwitnie czarny rynek, a podstawowym środkiem transakcyjnym jest wymiana barterowa. Lekarstwa za jedzenie, benzyna za środki higieniczne, woda pitna za transport do granicy dla uciekającej z kraju rodziny.

A Maduro uprawia w tym czasie propagandę

Warto dodać, że wszystko to dzieje się w kraju, który ma największe na świecie złoża ropy naftowej i jeszcze nieco ponad dwie dekady temu pozostawał liderem całego regionu w rankingach PKB, wzrostu gospodarczego i poziomu życia. W czasie gdy z kraju uciekł już prawie co dziesiąty obywatel, prezydent Maduro zajmuje się uprawianiem groteskowej propagandy, otwierając pojedyncze przedszkola w interiorze kraju, prowadząc wielogodzinne dyskusje z wybranymi studentami na uniwersyteckich kampusach i zapowiadając, że za pomocą krajowej kryptowaluty sfinansuje wyprawki szkolne dla wszystkich wenezuelskich uczniów. Między jednym a drugim wystąpieniem robi sobie przerwy od ciężkiej pracy, zażywając luksusów życia – jak chociażby we wrześniu, kiedy kamery nagrały go w Stambule, gdzie zamawiał wart kilkaset dolarów stek w restauracji kucharza i gwiazdy mediów społecznościowychh Nusreta Gökçego.

Dyplomatyczna izolacja Wenezueli

Z początkiem nowego rok Nicolásowi Maduro może być jednak dużo trudniej odbywać dalekie podróże. Aż 46 krajów, w tym 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, zadeklarowało gotowość do odmowy uznania go za prawomocnego szefa rządu. Dyplomatyczna izolacja ma być karą za naruszenie procedur demokratycznych w wyborach prezydenckich z 20 maja. W powszechnej opinii regionalnych ekspertów zarówno głosowanie, jak i poprzedzająca je kampania wyborcza łamały prawie wszystkie standardy wolności wyboru i równości dostępu do środków masowego przekazu. Kontrolowane w całości przez rząd radio i telewizja przyznały komitetowi Maduro ponad 85 proc. całego czasu antenowego przeznaczonego na ogłoszenia wyborcze. Z kolei w rolniczych prowincjach w głębi kraju, gdzie poparcie dla opozycji jest największe, drastycznie zmniejszono liczbę komisji wyborczych, tak by jak najmniej osób było w stanie oddać głos.