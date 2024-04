Czy Iran zaatakuje? Zajął statek w cieśninie Ormuz. Izrael wzywa świat do reakcji

Ataku Iranu na Izrael można spodziewać się „wcześniej niż później”. Tak coraz bardziej napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie skomentował w piątek prezydent USA Joe Biden. W sobotę siły Iranu zajęły statek ich zdaniem powiązany z Izraelem.

Jak w sobotę podała agencja Reuters, irańscy Strażnicy Rewolucji zajęli statek MSC „Aries” w cieśninie Ormuz, ich zdaniem powiązany z Izraelem i zmierzający w stronę Iranu. „Iran poniesie konsekwencje za wszelkie próby eskalacji konfliktu w regionie” – ogłosiły w odpowiedzi władze Izraela. Statek płynął pod portugalską banderą. Na pokładzie była 25-osobowa załoga.

Minister spraw zagranicznych Izraela Jisra’el Kac stwierdził, że Iran prowadzi „piracką operację” i powinien za to odpowiedzieć. „Reżim ajatollaha Chameneiego jest reżimem przestępczym, działa z naruszeniem prawa międzynarodowego”. I dodał: „Wzywam Unię Europejską i cały wolny świat, by uznały Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną i nałożyły sankcje na Iran”.

W piątek, jak informowały izraelskie służby, z terenów Libanu wystrzelono kilkadziesiąt pocisków w stronę Izraela. Nie było żadnych ofiar, część pocisków przechwycił słynny system zwany „Żelazną kopułą”; przypuszcza się, że celem były obiekty wojskowe na Wzgórzach Golan. Do ataku przyznał się wspierany przez Iran Hezbollah.

Biden: Iran nie odniesie sukcesu

Jednocześnie na wody Morza Czerwonego w pobliżu Izraela miał wpłynąć amerykański lotniskowiec „Eisenhower”. To prawdopodobnie ruch wyprzedzający Stanów Zjednoczonych – siła okrętu jest ogromna, jest w stanie unicestwić ewentualne pociski, które w stronę Izraela mógłby wystrzelić Iran. Taki scenariusz eskalacji na Bliskim Wschodzie wydaje się coraz bardziej realny w najbliższych dniach.

„Nie chcę wdawać się w niejawne informacje, ale spodziewam się, że będzie to wcześniej niż później” – stwierdził w piątek prezydent Joe Biden, odpowiadając na pytanie o możliwy atak Teheranu na tereny Izraela.

Biden miał też przesłanie do Iranu: „Nie róbcie tego. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael i pomożemy mu się bronić. Iran nie odniesie sukcesu”.

Według amerykańskich mediów, które cytują wysokich rangą przedstawicieli administracji USA, do ataku mogłoby dojść nawet w ciągu 48 godzin. Kreśli się scenariusze, w których Teheran może użyć w tym celu bardzo wielu – nawet setek – rakiet i dronów. Media dodają, że Iran mógł ostrzec USA przed interwencją.

Przypomnijmy, że 1 kwietnia izraelskie wojsko zbombardowało ambasadę Iranu w Syrii. W ataku miał zginąć dowódca brygady Al-Kuds należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także kilku dyplomatów. Irańczycy poprzysięgli zemstę.

MSZ ostrzega przed podróżą do Izraela

W piątek 12 kwietnia resort spraw zagranicznych ostrzegł podróżujących do Izraela Polaków. „W związku z napięciem regionalnym sytuacja bezpieczeństwa w Izraelu jest wysoce nieprzewidywalna. Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu kraju. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych łączących Izrael z sąsiadującymi państwami” – czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ.

Z kolei niemieckie MSZ wezwało swoich obywateli, którzy przebywają w Iranie, do jak najszybszego opuszczenia tego kraju.