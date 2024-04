Iran atakuje, sondaż CBOS, klęska Bayernu. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

W sobotę wieczorem Iran wystrzelił kilkaset dronów i pocisków manewrujących i balistycznych. Był to jeden z największych zsynchronizowanych ataków z powietrza w historii światowych konfliktów. Według Izraela warstwowy system obrony z pomocą samolotów i okrętów USA i Wielkiej Brytanii zestrzelił niemal wszystkie z 300 środków napadu. Sytuacja jest bardzo napięta, grozi poważną eskalacją na Bliskim Wschodzie.

Iran, który twierdzi, że był to odwet za zbombardowanie jego ambasady w Damaszku, uważa, że sprawa jest zamknięta, ale Izrael nie wyklucza odwetu. „Stan wojny – retorycznej, toczonej przez pośredników i przez szpiegów – między Iranem a Izraelem trwa już od dłuższego czasu. Jednak bezpośredni atak na terytorium wroga jest nowością. To już otwarta wojna, na razie powietrzna” – pisze Piotr Łukasiewicz na Polityka.pl.

