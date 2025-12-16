Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
16 grudnia 2025
Świat

Świat na zakręcie: przegląd „Polityki”. Uda się przełamać opór Belgii? I ta dziwna niemoc Cenckiewicza

16 grudnia 2025
Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen Dati Bendo / EC Audiovisual Service / Unia Europejska
Przewodniczący Rady Europejskiej jest przekonany, że uda się złamać belgijski opór w sprawie rosyjskich aktywów. Przedstawiamy też kulisy wojny między MSZ a Pałacem Prezydenckim.

Podobnie jak w przypadku większości europejskich mediów również nasza uwaga skupiona jest na być może najważniejszym w ostatnich latach tygodniu dla Unii Europejskiej. W czwartek 18 grudnia rozpocznie się kolejny szczyt, ostatni w czasie duńskiej prezydencji. Zapadną w jego trakcie najpewniej dwie decyzje, które mogą znacząco wpłynąć na status Europy w świecie coraz mocniej zdominowanym przez transakcyjne podejście twardych, militarnych potęg.

Europejscy przywódcy zdecydują o przyszłości umowy z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur, negocjowanej już od 23 lat. Niewykluczone, że głosowanie zostanie przesunięte na wniosek Francji, w ostatniej chwili próbującej odroczyć umowę z powodu obaw o konkurencyjność własnego sektora rolniczego.

Najważniejsza będzie jednak decyzja w sprawie wykorzystania 210 mld euro zamrożonych, głównie w Belgii, rosyjskich aktywów finansowych jako zabezpieczenia dla pożyczki od UE dla Ukrainy. W poniedziałek wieczorem niemiecki kanclerz Friedrich Merz powiedział, że jeśli te środki nie zostaną przejęte, Unia będzie „przez długie lata poważnie uszkodzona”.

Optymista António Costa

Jak udało nam się ustalić w dwóch niezależnych źródłach znających kulisy negocjacji, przewodniczący Rady Europejskiej jest przekonany, że uda się złamać zwłaszcza belgijski opór w sprawie aktywów. – Costa powtarza, że to przepchnie – twierdzi osoba z kierownictwa polskiego MSZ. Inny informator „Polityki” sugeruje, że kluczowe jest stanowisko Niemców, którzy jeszcze dwa–trzy miesiące temu wykluczali możliwość użycia rosyjskich pieniędzy do żyrowania pożyczki dla Ukrainy. Teraz Merz stał się głównym orędownikiem tego rozwiązania.

Ale nasi informatorzy mówią: „nie wiem”, wszystkie scenariusze są jeszcze możliwe. Zwłaszcza że w weekend do grona krajów sprzeciwiających się użyciu aktywów dołączyły Włochy, Malta, Bułgaria i Czechy, a już wcześniej nie chciały się na to zgodzić Węgry, Słowacja i Belgia.

Najważniejsi oficjele UE są świadomi wyzwania. Szefowa dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w poniedziałek, że będzie „niezwykle ciężko” uzyskać zgody rządów na użycie zamrożonych aktywów, bo „niektóre kraje inaczej postrzegają rosyjskie zagrożenie dla Europy”. Wprawdzie jednomyślność nie jest w tym wypadku konieczna, bo w ubiegłym tygodniu Unia zastosowała mechanizm awaryjny zarezerwowany dla sytuacji bezpośredniego zagrożenia, dzięki czemu aktywa mogą być zamrożone bezterminowo.

Nie zmienia to faktu, że kluczowe jest stanowisko Belgii, gdzie znajduje się siedziba Euroclearu, instytucji przechowującej rosyjskie pieniądze. Kallas powiedziała w niedzielę, że „każde rozwiązanie w sprawie pożyczki dla Ukrainy wymaga zgody Belgii”. Nasi rozmówcy wskazują, że „wszystko tutaj jest grą”. Z Brukseli, jak pisze we wtorek rano serwis Politico, płyną głosy delikatnego optymizmu, sugerujące, że „prędzej czy później ta umowa zostanie zawarta”.

Czytaj też: Niewygodny lider? Niemcy są już drugie w NATO po USA. Teraz widać, jakie to ważne dla nas

Co może Cenckiewicz

Jak słyszymy, komunikacja między MSZ a szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego praktycznie nie istnieje. To kolejna oś sporu między tymi ośrodkami po awanturach o nominacje ambasadorskie, przygotowanie wyjazdów międzynarodowych prezydenta i udział w negocjacjach w sprawie Ukrainy.

Jak twierdzą nasi rozmówcy z al. Szucha, resort nie do końca wie, jaki realnie jest podział obowiązków w Kancelarii Prezydenta. To o tyle ważne, że bez względu na ideologiczne konotacje przekłada się na relacje Polski z USA. Nominalnie szef BBN, czyli Sławomir Cenckiewicz, jest odpowiednikiem doradcy ds. bezpieczeństwa (National Security Advisor) prezydenta USA. W bieżącej kadencji mogłoby to generować kłopoty, ponieważ doradcą i szefem Departamentu Stanu jest jednocześnie Marco Rubio. Teoretycznie powinien się kontaktować zarówno z Radosławem Sikorskim, jak i Cenckiewiczem. Jego poprzednik Jake Sullivan regularnie od wybuchu wojny w Ukrainie komunikował się z poprzednim szefem BBN Jackiem Siewierą.

Jak jednak słyszymy w MSZ, obecnie do takich kontaktów nie dochodzi. Aktywność międzynarodowa Cenckiewicza jest znikoma, znacznie więcej do powiedzenia ma Marcin Przydacz, szef biura polityki międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim. Jeden z naszych rozmówców z resortu wskazuje, że Cenckiewicz na początku próbował się przebić do zadań międzynarodowych, ale został całkowicie zablokowany. Co ciekawe, przedstawiciele Narodowej Rady ds. Bezpieczeństwa (NSC) spotykają się z ludźmi Donalda Tuska. Z jej wiceszefem Andym Bakerem rozmawiał w ubiegłym tygodniu doradca ds. bezpieczeństwa premiera, były wiceszef MSZ Robert Kupiecki.

Na pierwszy rzut oka to bardzo dziwne, wszak taki układ wzmacnia Tuska kosztem Karola Nawrockiego. Nasi rozmówcy zgadzają się z tą oceną, ale dodają, że to niekoniecznie musi szkodzić ekipie prezydenta, bo Cenckiewicz „jest transferem na rynek wewnętrzny” i realizuje zadania przede wszystkim w polskiej polityce.

Czytaj też: Awantura o leki Cenckiewicza. Pewne jest jedno. Polskie służby ciekną jak nieszczelny kran

Driscoll już poza negocjacjami

Jak tymczasem donosi brytyjski dziennik „The Telegraph”, „człowiek od dronów”, jak jest nazywany sekretarz ds. wojsk lądowych USA Daniel Driscoll, został już wykluczony z zespołu negocjacyjnego w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Gazeta, powołując się na źródła w Waszyngtonie, sugeruje, że była to decyzja sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, któremu przeszkadzała inicjatywa Driscolla. Miał on w czasie rozmów z Ukraińcami „przekroczyć swój mandat” i na „zbyt wiele sobie pozwalać”.

Prawdopodobnie jego „przekroczenia” dotyczyły ofert współpracy biznesowej dla Ukraińców oraz ustępstw terytorialnych dla Rosji. To bardzo ważna wiadomość także dla europejskich negocjatorów, ponieważ pokazuje chybotliwość ekipy Trumpa, unaocznia wewnętrzne spory i dowodzi, że w każdej chwili może tam dojść do przetasowań na najwyższych stanowiskach.

Czytaj też: Strategia Ameryki Trumpa. To nie był dobry tydzień dla Europy, a teraz jeszcze to

A poza Europą

Chile z ultrakonserwatywnym prezydentem. Jose Antonio Kast wygrał wybory za trzecim podejściem, zdecydowanie pokonując w drugiej turze Jeanette Jarę, byłą komunistkę i minister w rządzie Gabriela Borica. Kast, zwolennik dyktatury Pinocheta, przeciwnik rozwodów i propagator idei budowy muru na granicy z Peru, będzie najbardziej radykalnym prezydentem Chile od transformacji demokratycznej w 1989 r.

Amerykanie zaatakowali statek z bronią dla Iranu. Informacje na ten temat są szczątkowe; Pentagon twierdzi, że doszło do abordażu jednostki na Oceanie Indyjskim z powodu podejrzenia „przemytu sprzętu wojskowego z Chin do Iranu”. Amerykańska marynarka podjęła działania, ponieważ „jej celem jest powstrzymanie odbudowy irańskiego potencjału militarnego”.

Egipt prywatyzuje lotniska. W przyszłym roku wygasza finansowanie, które rząd w Kairze otrzymał od Międzynarodowego Funduszu Walutowego – trwa więc desperackie poszukiwanie pieniędzy na obsługę zadłużenia zagranicznego i kluczowe reformy w sektorze publicznym. Jedną z nich ma być oddanie w prywatne ręce zarządzania lotniskiem w Hurghadzie, jednym z największych centrów turystycznych w regionie.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Strategia Ameryki Trumpa. To nie był dobry tydzień dla Europy, a teraz jeszcze to

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  2. 1382. dzień wojny. Takiego ataku na Ukrainę nie było od dawna. Co lepsze: koła czy gąsienice?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  3. 1389. dzień wojny. Ławrow żąda, by NATO wróciło do starych granic. To warunek pokoju, którego pragnie Trump

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. Strzelanina na popularnej plaży w Sydney. Trwały uroczystości z okazji Chanuki

    Redakcja „Polityki”

  5. Koniec złudzeń. Nowa strategia bezpieczeństwa USA to atak na Europę. Wygra panika czy mobilizacja?

    Mateusz Mazzini

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną