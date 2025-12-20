Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
20 grudnia 2025
Świat

Po zamachu w Australii. Skąd się tu wzięli ekstremiści? I co ma z tym wspólnego wojna w Gazie

20 grudnia 2025
Plaża Bondi w Sydney, gdzie zginęło 15 osób. Plaża Bondi w Sydney, gdzie zginęło 15 osób. Hollie Adams / Reuters / Forum
Atak na Bondi Beach był jednostkowym aktem agresji, ale wpisuje się w szerszy trend na Antypodach. Coraz częściej wartości konserwatywne są tam przejmowane przez ekstremistów.

Z jednej strony Australia nie różni się tak bardzo od Europy – dominuje liberalna demokracja, system jest wielopartyjny, następuje regularna i płynna rotacja u władzy. Z drugiej – na Antypodach istnieje szereg regulacji, których na Starym Kontynencie albo się nie doczekaliśmy, albo byłyby trudne do przełknięcia, często uważane wręcz za naruszanie swobód obywatelskich.

Jest np. obowiązek głosowania w wyborach parlamentarnych. Dlatego choć dopuszcza się wyjątki z powodów religijnych czy złego stanu zdrowia, kraj notuje regularnie wysoką frekwencję. Od 1924 r., kiedy wprowadzono obowiązek głosowania w całym kraju, ani razu nie spadła poniżej 90 proc. Takie rozwiązanie ma swoich fanów i przeciwników, nie ma w naukach politycznych konsensu, czy jednoznacznie dobrze wpływa na kondycję demokracji. Na pewno znacznie utrudnia dojście do władzy wszelkiej maści radykałom, bo mają wprawdzie lojalne elektoraty, ale raczej mało liczne. Wysoka mobilizacja przy niskiej frekwencji potrafi się przełożyć na sporo mandatów, ale przy masowym udziale społeczeństwa w wyborach ciężko liczyć na to, że partie dalekiej prawicy czy lewicy przejmą władzę. To zwiększa stabilność i przewidywalność całego systemu.

Ekstremiści w Australii

Nie znaczy to, że ekstremistów w australijskiej polityce nie ma. Są, jak wszędzie, i coraz głośniej protestują przeciwko „układowi politycznemu”, których ich zdaniem się zużył. Niespecjalnie różnią się od radykałów w innych miejscach na świecie, zwłaszcza w krajach anglosaskich. Żądają m.in. ograniczenia imigracji, choć Australia ma w tym obszarze restrykcyjne regulacje. Nie mówiąc o tym, że czerpie dywidendę z geografii, w końcu jest krajem kontynentem, oddzielonym od reszty oceanami, nie ryzykuje więc ani lądowego, ani morskiego napływu tysięcy imigrantów. Mimo to w sierpniu przeszły przez australijskie miasta, wzorowane na brytyjskich, marsze antyimigranckie, skupiające radykałów, otwartych neonazistów i sieroty po kurczącym się prawym skrzydle dawnego politycznego centrum.

Czy to wyraz „frustracji elektoratu”, czy „radykalne demonstracje”? Granica jest cienka, choć można zapytać, czy w ogóle musi istnieć. Z definicji masowe imprezy tego typu obejmują zarówno element ekstremistyczny, jak i napędzany strachem przed utratą świata, który powoli odchodzi do przeszłości. Nie ma przy tym sensu udawać, że jeśli dziesiątki tysięcy osób maszerują pod hasłami wykluczenia konkretnej grupy społecznej z życia publicznego, to nie ma to nic wspólnego z ideologią.

W australijskiej prasie, zwłaszcza prawicowej, można znaleźć sporo fikołków intelektualnych próbujących normalizować rosnącą popularność takich wydarzeń, ale to próby często tak karkołomne, że aż śmieszne. Prym wiedzie tu australijskie wydanie konserwatywnego magazynu „The Spectator”, na łamach którego publicysta Shane Shmuel pisał w sierpniu, że „ludzie mają dość podziałów ze względu na rasę, pochodzenie czy religię”. A zaraz potem dodaje, że „jedność, integracja i tożsamość mają znaczenie” oraz że „imigracja to nie tyle konieczność dla rynku pracy, ile cyniczna strategia mająca przynieść korzyści przy urnach wyborczych”. To zastanawiająca retoryka, choć typowa dla prób normalizacji radykalizmu. Tożsamość nie ma znaczenia jedynie wtedy, kiedy chodzi o dominującą grupę etniczną czy narodową. Kiedy mowa o mniejszościach, tożsamość jest wszystkim.

Zaostrzenie nastrojów społecznych jest faktem na Antypodach, dotychczas uważanych za bardzo pod tym względem spokojne. Spory wpływ na to miała wojna w Strefie Gazy, która rezonowała tu mocno, jak w całym świecie anglosaskim. W sierpniu w największych miastach zorganizowano protesty przeciwko działaniom Sił Obrony Izraela (IDF) w Gazie – zgromadziły ponad 350 tys. osób. Dziś wielu w Australii próbuje łączyć poparcie dla kwestii palestyńskiej z atakiem na Bondi Beach, w którym zginęło 15 osób i który miał podłoże antysemickie.

Premier stanu Nowej Południowej Walii Chris Minns, reprezentujący rządzącą krajem Partię Pracy, wprowadził właśnie nowe, bardziej restrykcyjne zasady organizacji wydarzeń publicznych, argumentując, że chodzi o zwiększenie kompetencji policji. Ale wielu aktywistów – w tym niektóre żydowskie grupy o lewicowej orientacji – uważa to za łamanie wolności słowa i prawa do zgromadzeń. Bardziej radykalni działacze i sporo grup propalestyńskich idzie jeszcze dalej, uważając, że to po prostu krok w stronę uciszenia antyizraelskich demonstracji. W samym Sydney marsze przeciwko przemocy w Gazie odbywały się cyklicznie co tydzień, ale zostały wstrzymane po zawieszeniu broni.

„Bycie białym jest OK”

W szerszym pejzażu politycznym Australii pojawia się coraz więcej postaci, które chciałyby na tych nastrojach zbić kapitał. Szczególnie ciekawa jest zasiadająca w Senacie prawicowa populistka Pauline Hanson. Powtarza, że imigracja z krajów muzułmańskich powinna zostać radykalnie ograniczona, chciałaby też zakazu noszenia burki w miejscach publicznych. Dlatego dwa razy założyła ją na posiedzenie Senatu, oczywiście w formie szyderczej, bo oprócz burki miała na sobie sukienkę i buty na obcasie. Z politycznego punktu widzenia być może nie dało jej to wiele, bo została zawieszona na tydzień, a inni prawicowi politycy ją skrytykowali – nie mówiąc o tym, że akurat jej postulaty są dość absurdalne, w Australii nawet wśród muzułmanek noszenie burki jest bardzo rzadkie. Co nie zmienia faktu, że Hanson zyskała mnóstwo uwagi.

Przekłada się to na poparcie dla jej partii One Nation Australia. Populistyczna formacja, otwarcie grająca kartą rasową (jej działacze często powtarzają, że „bycie białym jest OK”), jeszcze osiem lat temu miała poparcie w granicach 3–4 proc. Dzisiaj w sondażach dochodzi do 15 proc., stabilizując się jako trzecia siła w kraju. Do przegonienia centroprawicowej Liberalnej Partii Narodowej brakuje mniej więcej 10 pkt proc., ale tendencja jest wzrostowa – przy spadkach u tradycyjnych konserwatystów.

W Australii dzieje się to, co na całym świecie. Stare partie, szanujące normy estetyczne i zasady demokracji, słabną, tracą poparcie. Ustępują miejsca ekstremistom, z ich przewagą formy nad treścią i przekazem emocjonalnym. Przykład z Antypodów pokazuje, że nikt nie jest na to do końca odporny, nawet jeśli ma 90-procentową frekwencję w wyborach.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1389. dzień wojny. Ławrow żąda, by NATO wróciło do starych granic. To warunek pokoju, którego pragnie Trump

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Strzelanina na popularnej plaży w Sydney. Trwały uroczystości z okazji Chanuki

    Redakcja „Polityki”

  3. Wojna na słowa. Przegrywamy z Rosją i Chinami. Ale Putin ma masę słabych punktów, trzeba w nie uderzyć

    Mateusz Mazzini

  4. Sekretarz armii USA Daniel P. Driscoll: nowy człowiek ds. Ukrainy. Nie zna się, ale Vance go lubi

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  5. 1390. dzień wojny. Kijów, Moskwa, Warszawa. A może w razie zagrożenia stolicę trzeba przenieść?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną