Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
11 marca 2026
Świat

Nawrocki kontra SAFE. Ziobro bez diety. Chiny przeciw mniejszościom. 5 tematów na dziś

11 marca 2026
Karol Nawrocki wciąż przeciwny ustawie o SAFE. Karol Nawrocki wciąż przeciwny ustawie o SAFE. Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent wciąż przeciwny ustawie o SAFE; Zbigniew Ziobro straci poselską dietę; Chiny szykują ustawę o „jedności etnicznej”; „Dom dobry” zdominował Orły; jest już nowa „Polityka”.

1. Prezydent wciąż przeciwny ustawie o SAFE

„W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy, mamy słowa. To jest SAFE 0 złotych” – podsumował spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem NBP Adamem Glapińskim premier Donald Tusk. Narada nie przyniosła konkluzji, której domaga się szef rządu. Prezydent utrzymuje, że wciąż ma czas na podpisanie ustawy – zgodnie z prawem do przyszłego piątku.

Nawrocki forsuje swój projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, choć zdaniem rządu ma on jedynie uzasadniać przewidywane prezydenckie weto.

„Wysuwając własną inicjatywę na niecałe dwa tygodnie przed terminem na podpis lub weto (20 marca), Nawrocki eskaluje starcie i usiłuje ustawić rząd w narożniku przed zadaniem ostatecznego ciosu. Margines do kompromisu wydaje się dziś wąski i wątpliwy, a weto coraz bardziej prawdopodobne” – komentuje na polityka.pl Marek Świerczyński.

2. Zbigniew Ziobro straci poselską dietę

Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości diety oraz 90 proc. wynagrodzenia – przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty. Uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.

Zbigniew Ziobro będzie otrzymywał 1350 zł, ma też możliwość odwołania się od decyzji. Nadal przebywa na Węgrzech, gdzie – zdaniem jego obrońców – jest objęty ochroną międzynarodową z powodu politycznych prześladowań. W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw.

3. Chiny szykują ustawę o „jedności etnicznej”

Nowa ustawa o promowaniu „jedności etnicznej i postępu” ma zostać przyjęta podczas dorocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Według władz to krok w stronę „modernizacji dzięki większej jedności” oraz ujednolicenia działań regionów.

Zdaniem krytyków dokument usankcjonuje politykę ograniczania tożsamości mniejszości, m.in. z Tybetu, Sinciangu czy Mongolii Wewnętrznej. Ustawa ma obniżać status języków mniejszości i rozszerzać obowiązek nauki po mandaryńsku. Ingeruje także w sferę religii i edukacji – zobowiązuje do wychowywania nieletnich w lojalności wobec partii.

4. „Dom dobry” zdominował Orły

Obraz Wojciecha Smarzowskiego został nagrodzony za najlepszy film i reżyserię. Orły odebrali też Agata Turkot i Tomasz Schuchardt, którzy wcielają się w w główne role.

Za najlepszy scenariusz doceniono „Ministrantów” Piotra Domalewskiego – film zdobył też nagrodę publiczności – a za najlepszy serial uznano „Heweliusza”.

W najnowszym numerze „Polityki” z gwiazdą „Domu dobrego” Agatą Turkot rozmawia Aneta Kyzioł. Jak przyznaje aktorka, po roli u Smarzowskiego zaczęła otrzymywać setki listów od kobiet: „Najczęściej była chęć podziękowania za to, że tę przemilczaną historię domowej przemocy wynieśliśmy na światło dzienne, ponieśliśmy w świat, lub potrzeba powiedzenia, że ja też byłam w tamtym miejscu, ale już nie jestem albo jestem w trakcie zmiany”.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej dużo miejsca poświęcamy wojnie Ameryki i Izraela z Iranem, opisujemy jej przebieg, pokazujemy tło starcia oraz możliwe konsekwencje dla regionu, polityki międzynarodowej, światowej ekonomii. O sytuacji w samym Iranie pisze Łukasz Wójcik, a Adam Grzeszak w okładkowym tekście zastanawia się, co wojna oznacza dla turystyki i biznesu w krajach Zatoki Perskiej.

Program zbrojeniowy SAFE stał się przedmiotem politycznej rozgrywki, to starcie rządu z prezydentem Nawrockim i całą prawicą – o tym pisze Rafał Kalukin. Wojciech Szacki analizuje wybór Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera, a Aleksander Smolar, ekspert ds. spraw międzynarodowych, mówi w wywiadzie o powrocie prawa siły i co to oznacza dla Europy i Polski.

Do tego Hollywood ery Trumpa, historia kapitana Karola Cierpicy, Agata Turkot o swojej roli w serialu „Piekło kobiet”. I dużo więcej.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Nowy przywódca Iranu wybrany. Ceny ropy naftowej wystrzeliły. Wrze na całym Bliskim Wschodzie

    Redakcja „Polityki”

  2. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. O jego zakulisowych wpływach krążyły legendy

    Łukasz Wójcik

  3. Zaskakujący odwet Iranu. Mozaikowa strategia „martwej ręki”: sensowna czy samobójcza?

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  4. W imię ojca. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. Co to byłby za fikołek historii!

    Łukasz Wójcik

  5. USA grożą, Hiszpania się nie cofa. Dlaczego Sanchez idzie na kolejne zderzenie z Trumpem?

    Mateusz Mazzini z Madrytu

Czytaj także

null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Polka, która oskarżyła Weinsteina: „Długo pamiętałam jego spojrzenie. I tembr głosu”

Jedni będą wierzyć ofiarom Weinsteina i Epsteina, inni będą je hejtować, a jeszcze inni przekonywać, że wiedziały, na co się decydują – mówi Kaja Sokoła, była polska modelka, która oskarżyła Harveya Weinsteina o gwałt. Miała wtedy 16 lat.

Katarzyna Kaczorowska
01.03.2026
null
Świat

W imię ojca. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. Co to byłby za fikołek historii!

Nowym Najwyższym Przywódcą Iranu zostanie syn Alego Chameneiego Modżtaba. Donald Trump nie powinien wybrzydzać. Gorzej z Irańczykami.

Łukasz Wójcik
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Świat

Strategia dekapitacji. Czy Moskwa i Pekin mogą się bać tego, co dzieje się w Iranie?

W połączonej operacji siły izraelsko-amerykańskie wzięły na cel przywódców politycznych i wojskowych Iranu. Oznacza to uderzenie nie tylko w zasoby ekonomiczne i wojskowe, ale w centrum decyzyjne wroga z jego liderami na czele. To ważny sygnał dla innych wrogów USA i NATO.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
02.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną