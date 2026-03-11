Nawrocki kontra SAFE. Ziobro bez diety. Chiny przeciw mniejszościom. 5 tematów na dziś

Prezydent wciąż przeciwny ustawie o SAFE; Zbigniew Ziobro straci poselską dietę; Chiny szykują ustawę o „jedności etnicznej”; „Dom dobry” zdominował Orły; jest już nowa „Polityka”.

1. Prezydent wciąż przeciwny ustawie o SAFE

„W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy, mamy słowa. To jest SAFE 0 złotych” – podsumował spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem NBP Adamem Glapińskim premier Donald Tusk. Narada nie przyniosła konkluzji, której domaga się szef rządu. Prezydent utrzymuje, że wciąż ma czas na podpisanie ustawy – zgodnie z prawem do przyszłego piątku.

Nawrocki forsuje swój projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, choć zdaniem rządu ma on jedynie uzasadniać przewidywane prezydenckie weto.

„Wysuwając własną inicjatywę na niecałe dwa tygodnie przed terminem na podpis lub weto (20 marca), Nawrocki eskaluje starcie i usiłuje ustawić rząd w narożniku przed zadaniem ostatecznego ciosu. Margines do kompromisu wydaje się dziś wąski i wątpliwy, a weto coraz bardziej prawdopodobne” – komentuje na polityka.pl Marek Świerczyński.

2. Zbigniew Ziobro straci poselską dietę

Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości diety oraz 90 proc. wynagrodzenia – przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty. Uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.

Zbigniew Ziobro będzie otrzymywał 1350 zł, ma też możliwość odwołania się od decyzji. Nadal przebywa na Węgrzech, gdzie – zdaniem jego obrońców – jest objęty ochroną międzynarodową z powodu politycznych prześladowań. W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw.

3. Chiny szykują ustawę o „jedności etnicznej”

Nowa ustawa o promowaniu „jedności etnicznej i postępu” ma zostać przyjęta podczas dorocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Według władz to krok w stronę „modernizacji dzięki większej jedności” oraz ujednolicenia działań regionów.

Zdaniem krytyków dokument usankcjonuje politykę ograniczania tożsamości mniejszości, m.in. z Tybetu, Sinciangu czy Mongolii Wewnętrznej. Ustawa ma obniżać status języków mniejszości i rozszerzać obowiązek nauki po mandaryńsku. Ingeruje także w sferę religii i edukacji – zobowiązuje do wychowywania nieletnich w lojalności wobec partii.

4. „Dom dobry” zdominował Orły

Obraz Wojciecha Smarzowskiego został nagrodzony za najlepszy film i reżyserię. Orły odebrali też Agata Turkot i Tomasz Schuchardt, którzy wcielają się w w główne role.

Za najlepszy scenariusz doceniono „Ministrantów” Piotra Domalewskiego – film zdobył też nagrodę publiczności – a za najlepszy serial uznano „Heweliusza”.

W najnowszym numerze „Polityki” z gwiazdą „Domu dobrego” Agatą Turkot rozmawia Aneta Kyzioł. Jak przyznaje aktorka, po roli u Smarzowskiego zaczęła otrzymywać setki listów od kobiet: „Najczęściej była chęć podziękowania za to, że tę przemilczaną historię domowej przemocy wynieśliśmy na światło dzienne, ponieśliśmy w świat, lub potrzeba powiedzenia, że ja też byłam w tamtym miejscu, ale już nie jestem albo jestem w trakcie zmiany”.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej dużo miejsca poświęcamy wojnie Ameryki i Izraela z Iranem, opisujemy jej przebieg, pokazujemy tło starcia oraz możliwe konsekwencje dla regionu, polityki międzynarodowej, światowej ekonomii. O sytuacji w samym Iranie pisze Łukasz Wójcik, a Adam Grzeszak w okładkowym tekście zastanawia się, co wojna oznacza dla turystyki i biznesu w krajach Zatoki Perskiej.

Program zbrojeniowy SAFE stał się przedmiotem politycznej rozgrywki, to starcie rządu z prezydentem Nawrockim i całą prawicą – o tym pisze Rafał Kalukin. Wojciech Szacki analizuje wybór Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera, a Aleksander Smolar, ekspert ds. spraw międzynarodowych, mówi w wywiadzie o powrocie prawa siły i co to oznacza dla Europy i Polski.

Do tego Hollywood ery Trumpa, historia kapitana Karola Cierpicy, Agata Turkot o swojej roli w serialu „Piekło kobiet”. I dużo więcej.