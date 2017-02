Konferencja w Monachium: Timmermans ostro punktuje Waszczykowskiego

Do ostrej wymiany zdań między szefem polskiego MSZ i pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem doszło podczas jednego z paneli dyskusyjnych, zorganizowanych w ramach 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Zaczęło się od niewinnej różnicy poglądów w sprawie Brexitu. Wiceprzewodniczący KE określił Brexit głupim pomysłem, zapewniając przy tym, że szanuje decyzję Brytyjczyków, więc dołoży wszelkich starań, aby rozwód Wielkiej Brytanii i UE odbył się w możliwie najłagodniejszy sposób.

Minister Waszczykowski odpowiedział wówczas, że „Brexit to efekt tego, że Brytyjczycy nie mogli już znieść Unii Europejskiej”, co powinno skłonić UE do namysłu, czym właściwie jest dzisiaj ta Wspólnota i jakie są jej cele. Szef polskiego MSZ odniósł się także do kwestii przyjmowania przez Polskę Ukraińców. Wytknął Unii hipokryzję: skrytykował struktury UE za wymaganie od Polski solidarności względem przyjmowania uchodźców, ale pomijanie jej w takich kwestiach jak dostawy gazu czy energii. „Polacy musieli jako obywatele UE czekać siedem lat na otwarcie przez Niemcy rynku pracy” – mówił dalej Waszczykowski.

Na tym nie koniec. Swoją wypowiedź minister spuentował stwierdzeniem, że wiceprzewodniczący KE żyje „w wieży z kości słoniowej”, co wywołało ogólne poruszenie na sali.

Co odpowiedział Frans Timmermans?

Dyskusja między politykami rozgorzała. Timmermans wypomniał Waszczykowskiemu między innymi, że Polki w „czarnym proteście” musiały wymóc na rządzie PiS odstąpienie od planu zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Waszczykowski nie pozostał mu dłużny. „To kiedy Trybunał Konstytucyjny w Holandii zostanie stworzony zgodnie z europejskimi standardami?” – zapytał. Timmermans odpowiedział błyskotliwie i zebrał owacje od publiczności.

Timmermans punktuje Waszczykowskiego za TK

Holenderski system prawny nie przewiduje istnienia instytucji przypominającej polski TK. Już wcześniej minister Waszczykowski przekonywał, że skoro w Holandii nie ma takiego organu, to (jako Holender) Frans Timmermans nie ma prawa mieszać się w sprawy polskiego TK. Ale ten odpowiedział:

„Jeśli rząd Holandii złamie konstytucję i będzie się mieszał w sprawy wymiaru sprawiedliwości, ja też wyjdę na ulicę. Nie ma żadnego prawnego wymogu, by państwo miało trybunał konstytucyjny. Ale jeśli konstytucja danego kraju go przewiduje, to tę konstytucję trzeba respektować”.

Po tych słowach na sali rozległy się oklaski. Waszczykowski próbował jeszcze kontratakować, mówiąc, że rząd PiS chce jedynie, aby Komisja Europejska pozwoliła mu respektować swoją konstytucję. „Ależ proszę bardzo, tylko o to was prosimy” – odpowiedział holenderski polityk, za co ponownie został nagrodzony brawami.

Czym jest Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa?

Konferencja w Monachium jest międzynarodowym spotkaniem polityków ds. wojskowych i bezpieczeństwa oraz przemysłu zbrojeniowego. To największe spotkanie tego rodzaju na świecie, w którym biorą udział politycy, dyplomaci i eksperci z krajów członkowskich NATO, Unii Europejskiej oraz innych krajów, takich jak Rosja, Chińska Republika Ludowa, Japonia czy Indie.