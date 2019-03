Niejasna, zaściankowa retoryka PiS

W klasycznym ujęciu retoryka to sztuka pięknej, w tym eleganckiej argumentacji w celu przekonania kogoś, także w sprawach politycznych. Wiele się zmieniło. Dzisiejsza retoryka polityczna jest przede wszystkim sztuką przekonywania za wszelką cenę. W PRL wypowiedzi polityków często stawały się przedmiotem satyrycznych skeczy czy nawet nader złośliwych żartów, np. takich jak ten: partyjny dostojnik zapytany na egzaminie z chemii o ciało lotne, bez wahania odrzekł: „ptok”. To, czy taka sytuacja zdarzyła się czy nie, nie miało większego znaczenia, bo bieg spraw nie zależał od retorycznego poziomu politycznych notabli. Wszelako jeśli w ładzie demokratycznym minister zapytany o to, gdzie leży Krym (nie pisownia, a fonetyka jest ważna), odpowiada, że na ciastku, sprawa jest poważna, bo nasuwa pytanie, kto nami rządzi. Rhetorica obscura to tyle co ciemna retoryka – nie tylko niejasna, ale także obskurancka. Niżej przytaczam kilka jej przykładów.

Święty Kościół grzesznych ludzi

Pan Jędraszewski, duchowny w randze arcybiskupa: „Jak to możliwe, że Kościół jawi się jako przestępcza instytucja, podczas gdy wkoło kwitnie seksturystyka, wykorzystywanie dzieci i nowe deprawujące przepisy dotyczące edukacji seksualnej? (...) Tu jest wszystko dobrze, a teraz w imię zaleceń WHO chce się uczyć dzieci czegoś takiego. Potrzebni są tutaj starsi, żeby dzieci nauczyć, czyli potrzebne jest molestowanie. I to jest dobre. Dochodzimy do absurdów”. Znane powiedzenie, że Kościół jest święty, chociaż grzesznych ludzi (w szczególności samych duchownych), rzeczywiście wygląda na absurd.

„Szczucie” na prezes Trybunału Konstytucyjnego

Pani Pawłowicz o dyskusji nad sprawozdaniem mgr Przyłębskiej w Sejmie: „Wy, totaliści, nie pogodziliście się z wynikami wyborów i wasza postawa jest po prostu postawą faszystów, którzy nie uznają demokratycznych wyborów. Ja mam pytanie do pani prezes, jak ocenia ona politykę pogardy, szczucia, nienawiści stosowaną wobec sędziów trybunału i pani prezes?”.

Pani mgr Przyłębska odpowiada: „Jest mi niezwykle przykro, że zamiast merytorycznej dyskusji państwo stosujecie takie argumenty, które nie mają żadnego uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym. W związku z tym do pewnych pytań, pomówień i obelg nie będę się w ogóle odnosić”. Na wszelki wypadek zaznaczam, że zacytowana odpowiedź nie dotyczyła tego, co powiedziała p. Pawłowicz.

PiS „nie ma swoich mediów”?

Pan Przyłębski, ambasador RP w Berlinie (składanka z różnych wypowiedzi): „Media w Republice Federalnej są ogromnie zamknięte na prawdziwą dyskusję, nawet o Unii Europejskiej. (...) Założenie klapek na oczy, natychmiastowe i automatyczne potępienie wszystkich propozycji, które nie wychodzą z mainstreamu niemiecko-brukselskiego, bardzo szkodzi Europie. (...) Na tym tle polskie media są tak wolne, tak rozdyskutowane, tak skrzące wolnością. (...) Nie dam się zastraszyć, nie ulegnę tym nagonkom ani manipulacjom. (...) Mam odwagę powtórzyć za prof. Ryszardem Legutką, że my stanowimy dla Europy pewną szansę, niesiemy ważny przekaz wolności, pamięci o chrześcijańskich korzeniach kontynentu, rozumienia znaczenia rodziny, gdzie człowiek rodzi się niejako dwa razy: najpierw biologicznie, a potem kulturowo. (...) »Gazeta Wyborcza« kłamie i obraża, »Polityka« to relikt komunizmu, TVN założyli dawni agenci, a braci Karnowskich atakują ludzie związani z Sorosem”.

Za komentarz biorę wypowiedź. p. Morawieckiego, skrzącą od wolności: „A my nie mamy mediów. Potężne media stoją za naszymi przeciwnikami politycznymi. Potężny biznes stoi za naszymi przeciwnikami, konkurentami politycznymi. My mamy was, ludzi. Ludzi, którzy muszą wyjść do narodu i prosić o poparcie, zaufanie”. Jednak media (publiczne) pomagają, np. „Wiadomości” (22 marca) pokazały nauczycielkę zadowoloną z rządowych podwyżek. Skomentowała, że to słowa sprzed roku, wyrwane z kontekstu, a ona popiera protest.

