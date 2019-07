Co w nowym numerze „Polityki”

Narzekania na „nieładną” mowę wydają się rytualne. Po prostu się klnie i używa niecenzuralnych słów – i już, wydaje się to zjawisko niemalże przyrodnicze, z którym się nie dyskutuje. Jednak wiele obserwacji potwierdza, że „bluzgi” coraz bardziej wchodzą do językowej normy, nawet przestają nosić specyficzny emocjonalny ładunek, a stają się jednym ze środków wyrazu.

Brzydkich słów używa się w rozmowach z rodziną, z dziećmi, w środowiskach inteligenckich, w sytuacjach służbowych, na plażach, w autobusach, w esemesach (te słynne „jprd” czy „q.wa”). Zaciera się granica między językiem oficjalnym, niejako literackim, a mową potoczną. Wszystko staje się dozwolone, a przynajmniej nie budzi oporu ani większego zgorszenia.

Dlaczego tak się stało? Czy to proces nieodwracalny? O bluzgu naszym powszednim pisze w najnowszej „Polityce”, w okładkowym materiale, Ewa Wilk, szukając źródeł społecznych, socjologicznych, psychologicznych. Gorąco zachęcam do przeczytania tego tekstu, a także do wyrażania własnych poglądów i spostrzeżeń na ten temat i przysyłanie ich na adres opinie@polityka.pl. Najciekawsze wydrukujemy.