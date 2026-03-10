Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
10 marca 2026
Kraj

Rozmowa Putin–Trump. Ambasador USA kontra Braun. Wraca Liga Mistrzów. 5 ważnych tematów na dziś

10 marca 2026
Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Shutterstock
Putin rozmawiał z Trumpem. Duże wahania cen paliw. Ambasador USA oburzony Braunem. Tusk bez problemu wygrywa partyjne wybory. Dziś jutro kluczowe mecze Ligi Mistrzów

1. Rozmowa Putin–Trump

W poniedziałek doszło do telefonicznej rozmowy Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Poinformował o niej Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji.

Komunikat po rozmowie wydany przez Kreml jest sztampowy. Trwała około godziny i miała być – oczywiście – konstruktywna. „Kreml przekazał, że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie tym, by wojna w Ukrainie zakończyła się jak najszybciej” – napisała agencja Reuters. Powszechnie wiadomo, że Putin zwodzi Amerykanów rozmowami i nie jest w tej chwili zainteresowany zakończeniem rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę.

Putin – według komunikatu Moskwy – miał z kolei przedstawić kilka rozwiązań, które miałyby przyspieszyć zakończenie wojny między USA i Izraelem a Iranem.

2. Benzyna drożeje, diesel szaleje

W wyniku wojny na Bliskim Wschodzie i blokady przez Iran cieśniny Ormuz w poniedziałek cena baryłki ropy przekroczyła 100 dolarów – to najwyższy poziom od kilku lat. Gaz ziemny był już dwukrotnie droższy niż przed tygodniem, eksplodowały także ceny oleju napędowego. Mamy najprawdopodobniej do czynienia z największym kryzysem energetycznym od momentu napaści Rosji na Ukrainę.

„Co prawda Katar, który wstrzymał produkcję, nie jest kluczowym dostawcą gazu do Europy, ale bez niego pojawia się ogromny deficyt na światowym rynku, na czym korzystają dostawcy. W naszym przypadku to przede wszystkim Stany Zjednoczone, które w ten sposób zarabiają na rozpoczętej przez siebie wojnie” – pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda.

Kolejny kryzys energetyczny pokazuje, jak niewiele nauczyliśmy się z poprzedniego. „Wciąż wielu polityków uważa, że należy trwać przy całkowitym uzależnieniu od ropy i gazu, a wszelkie próby rozwoju odnawialnych źródeł traktuje jako ideologiczne brednie” – dodaje publicysta „Polityki”. Najnowszy przykład takiej postawy to ogłoszony w weekend przez Jarosława Kaczyńskiego kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, wykrzykujący „OZE-sroze”.

3. Ambasador USA oburzony Braunem

Grzegorz Braun wrzucił do sieci nagranie ze swojej wizyty w ambasadzie Iranu, gdzie wpisał się do księgi kondolencyjnej wystawionej po zabiciu Alego Chameneiego podczas nalotów wojsk Izraela i USA na Teheran. Lider Konfederacji Korony Polskiej nazwał wówczas atak USA i Izraela na Iran „haniebnym, tchórzliwym i podstępnym”. I powiedział: „Mimo wszelkich istotnych odmienności nasze kraje łączy wiele uniwersalnych zasad”.

Bardzo mocno zareagował na to amerykański ambasador w Warszawie Thomas Rose. „Ameryka i Donald Trump nie zapomną, kto jest ich przyjacielem, a co ważniejsze, kto nim nie jest”. Po czym w kolejnym wpisie wizytę Brauna w ambasadzie Iranu nazwał „obrzydliwą”.

4. Wybory w KO

Koalicja Obywatelska wybrała przewodniczącego i liderów regionalnych struktur. Szefem partii został Donald Tusk – premier nie miał kontrkandydata i zdobył 97 proc. głosów. Na Dolnym Śląsku minimalnie wygrał Michał Jaros, a w Poznaniu przegrał Marcin Bosacki, którego popierał Radek Sikorski.

To były pierwsze wybory w KO po połączeniu w październiku 2025 r. Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Przeprowadzono je tradycyjnie, z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych KO.

Na szefa regionu w województwie małopolskim ponownie został wybrany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który mierzy się obecnie z inicjatywą referendalną w sprawie swojego odwołania z funkcji prezydenta miasta.

5. We wtorek i środę mecze 1/8 Ligi Mistrzów

Już dziś i jutro piłkarskie święto – pierwsze mecze 1/8 Ligi Mistrzów. Na tym etapie nie ma już przypadkowych drużyn.

We wtorek rozegrane zostaną cztery mecze, w tym ten, który w Polsce będzie budził chyba największe zainteresowanie: FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie zmierzy się na wyjeździe z Newcastle. Poza tym czekają nas spotkania: Galatasaray SK – Liverpool FC, Atletico Madryt – Tottenham Hotspur oraz Atalanta Bergamo – Bayern Monachium.

W środę natomiast dojdzie do absolutnego hitu na tym etapie rozgrywek – Real Madryt będzie podejmował Manchester City. Oprócz tego zagrają: Paris Saint-Germain – Chelsea FC, Bayer 04 Leverkusen – Arsenal FC oraz FK Bodø/Glimt – Sporting CP.

Redakcja „Polityki”

