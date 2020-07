Szczyt UE jak maraton. Czy będzie porozumienie?

Cały czas trwa budżetowy szczyt UE w Brukseli, ale na początku piątego dnia spotkania liderów państw członkowskich wciąż nie ma ostatecznego porozumienia w najważniejszych kwestiach

Zaczął się piąty dzień szczytu ws. budżetu na kolejną siedmiolatkę i już wiadomo, że będzie to najdłuższy szczyt liderów państw członkowskich wspólnoty w ostatnich latach. W 2000 roku pełne cztery dni trwał szczyt związany z tzw. traktatem nicejskim.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel (następca Donalda Tuska) ogłasza przerwy, tym razem kolejne spotkanie unijnych przywódców zaplanowano na wczesny poranek we wtorek (po godz. 5.30). Ale to nie znaczy, że nie toczą się znacznie ważniejsze spotkania w mniejszych grupach. Np. jeszcze w nocy z soboty na niedzielę Michel z Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem usiłowali dowiedzieć się od holenderskiego premiera Marca Ruttego, czy pójdzie na jakikolwiek kompromis w sprawie tzw. Funduszu Odbudowy. Francuski prezydent w pewnym momencie nawet teatralnie opuścił salę (szykowano już podobno samolot do Paryża), ale ani Francuz nie opuścił Brukseli, ani Holender (najbardziej jastrzębi z tzw. klubu oszczędnych) nie ustąpił.

Twardy klub oszczędnych

Największą kością niezgody od początku jest wielkość Funduszu odbudowy po koronakryzysie i sposób zarządzania nim. Michel zaproponował najpierw ścięcie najważniejszej, czyli dotacyjnej części funduszu z 500 (wedle propozycji Komisji Europejskiej) do 450 mld euro, ale holenderski premier z resztą „oszczędnych” (Austria, Szwecja, Dania, a na tym szczycie też Finlandia) nie chciał o tym słyszeń. Proponowali redukcję prawie o połowę. Merkel i Macron mieli Ruttemu powiedzieć, że nie zejdą poniżej 400 mld euro.

Jednak w poniedziałek Michel położył na stole nową propozycję – ścięcie części dotacyjnej do 390 mld. Mimo ciągłych konsultacji nad projektem nie ma wciąż wymaganego jednomyślnego poparcia. Wedle pierwszych wyliczeń to mogłoby oznaczać ok 3 proc. cięcia w dotacjach dla Polski z całego pakietu finansowego UE negocjowanego w Brukseli.

W sporze między „oszczędnymi” a Macronem, który najostrzej zwalcza żądania Holendra, chodzi także o wizję Unii po brexicie i zakreślenie wpływów poszczególnych stolic. Do tej pory zwykle największymi „skąpcami” byli Brytyjczycy, a ich rozwód z UE nie usunął problemu. „Stajesz się nowym Davidem Cameronem!” – rzucił Macron do Ruttego za zamkniętym drzwiami.

Przypomnijmy, że lutowy szczyt budżetowy (przed wybuchem pandemii w Europie, a więc jeszcze bez funduszu) załamał się wskutek walki „klubu oszczędnych” o zaledwie 20–30 mld euro dodatkowych cięć, przy których obecne różnice wydają się gigantyczne. Specyfiką holenderskiego stanowiska negocjacyjnego jest parlament, który bardzo wiąże ręce Ruttemu. On może i byłby bardziej skłonny do ustępstw, ale posłowie z koalicji rządowej są w tej kwestii bardzo rygorystyczni.

O ile spory o ogólną pulę funduszu zdominowały sobotę i niedzielę na szczycie, o tyle w piątek walka szła przede wszystkim o system zarządzania tymi pieniędzmi, co też nie zostało rozwiązane. To również spór między Holandią a krajami Południa, które nie godzą się – w uproszczeniu – na prawo weta jednego kraju UE wobec wypłat dla innych państw, jeśli nie realizowałyby reform z „programu odbudowy i odporności”.

Co z praworządnością?

Ale to nie jedyne przeszkody na drodze do porozumienia. Już w sobotę wieczorem doszło do ostrej dyskusji o regule „fundusze za praworządność”. Michel i tak od początku promował jej bardzo osłabioną wersję, ale dyplomaci, zwłaszcza premier Węgier Viktor Orbán i jego doradcy, grozili wetem, jeśli nie uda się jej kompletnie rozmyć (z tekstu miałoby zniknąć słowo „praworządność”, a wszelkie decyzje, np. o zawieszeniu wypłat, miałyby być podejmowane jednomyślnie przez RE).

Z drugiej strony jest prezydent Francji. „Kwestia praworządności leży w centrum warunków. Wczoraj zgodziliśmy się, że nie można się poddawać, bo to sedno naszych pryncypiów i wartości europejskich” – mówił jeszcze w niedzielę, zapowiadając, że nie ustąpi.

Najostrzej przeciw regule „pieniądze za praworządność” wypowiada się Orbán, wtóruje mu Mateusz Morawiecki. Przeciw „arbitralności” w zawieszeniu wypowiadali się Słoweniec, Czech, Łotysz. – Ale każdy z tych przywódców miał inny cel – zastrzega wysoki unijny dyplomata. Czechy i Słowenia tuż przed obradami popierały rozwodnioną wersję Michela. Szczegółowe zapisy reguły „fundusze za praworządność” i tak planowano wypracować już po szczycie. Część dyplomatów nadal liczy, że Orbána da się kupić za nieco hojniejsze potraktowanie Węgier w polityce spójności.

W nocy z poniedziałku na wtorek pojawiły się informacje, że polsko-węgierskie postulaty zostały przyjęte a nawet z propozycji Michela w tej sprawie niewiele zostało. Ale powiązanie funduszy UE z praworządnością się ostało, choć -zgodnie z oczekiwaniami - rozwodnione i mocno akcentujące, że chodzi o wpływ na właściwe zarządzanie funduszami. Ochrona budżetu UE była już od 2018 roku podstawą prawną tego pomysłu.

A jest jeszcze kwestia klimatu. Michel przed szczytem zaproponował, by pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Polska liczy na 8 mld euro) były dostępne tylko dla państw, które realizują plany redukcji emisji CO2 wpisujące się w cel neutralności klimatycznej w 2050 r. To problem dla Warszawy. Morawiecki prawdopodobnie podniesie ten temat pod koniec szczytu, gdy będą już wynegocjowane kwoty. Pierwotna propozycja pakietu finansowego przekładała się na ok. 94 mld euro z polityki spójności i rolnej dla Polski, a także 37,7 mld euro dotacji z funduszu odbudowy. Polska z tego samego funduszu miałaby dostać 26,1 mld euro w tanich pożyczkach.

