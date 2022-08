Andrzej Poczobut z nowymi zarzutami. Więzień i zakładnik Łukaszenki

Na Andrzeju Poczobucie, więzionym od ponad 500 dni dziennikarzu, działaczu Związku Polaków na Białorusi, ciążą poważne zarzuty stawiane przez białoruską prokuraturę – wszechwładne ramię reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Dotychczas znane były oskarżenia o „rozpalanie nienawiści na tle przynależności narodowej i podżeganie do konfliktów narodowych” oraz „gloryfikację antysowieckich band działających w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i po niej. Bandy te grabiły i zabijały pokojowych Białorusinów”. Czyli „rehabilitowanie nazizmu”, twierdzi reżim, formułując zarzut karny. Za to Poczobutowi groziła kara więzienia – kolonii karnej od 5 do 12 lat.

Śledztwo trwało blisko półtora roku, właśnie dobiegło końca. Poczobut nie przyznał się do żadnego z zarzucanych czynów, do żadnego z „przestępstw”, jakich nie popełnił. Jakie zostały wymyślone przeciwko niemu za jego poglądy, pracę dziennikarską, za działalność na rzecz polskiej mniejszości na Białorusi. Nie zamierzał podpisywać żadnej „ugody” z Łukaszenką, nawet za cenę łaskawego zwolnienia z więzienia czy za cenę paszportu do Polski. W jedną stronę. Bez prawa powrotu do Grodna, gdzie mieszka wraz z rodziną. Wszelkie takie propozycje odrzucał.

Na własnej skórze poczuć władzę władzy

I właśnie teraz, kiedy przeciągane na siłę śledztwo zakończyło się, Andrzej mógł poznać wszystkie stawiane mu zarzuty. Okazało się, że nie wystarczyły te, jakimi go obciążano dotychczas. Prokuratura dorzuciła coś jeszcze, Poczobutowi zarzucono także działanie w celu zaszkodzenia bezpieczeństwu narodowemu Białorusi poprzez krytykowanie władzy oraz „apelowanie o nałożenie na państwo sankcji”.

My, dziennikarze, możemy tutaj krytykować władzę, ale w Białorusi to zabronione, grozi bezpieczeństwu państwa.

Te nowe, zaskakujące zarzuty postawiono zapewne dlatego, że kara przewidziana za poprzednie, owe 5 do 12 lat łagru, wydała się komuś zbyt niska i należało coś dorzucić. Żeby Poczobut poczuł na własnej skórze władzę władzy i wymiaru sprawiedliwości. Żeby dać przykład innym. Zarzut, jak łatwo się domyślić, dotyczy pracy dziennikarskiej Poczobuta i wynika z analizy jego tekstów. Faktycznie, dziennikarz pisał krytycznie o białoruskiej władzy i opisywał, co ta władza robi z krajem, z ludźmi, z opozycjonistami, z takimi, którzy nie wyrażają zgody na łamanie praw człowieka czy fałszerstwa wyborcze. Protestują, gdy pozbawia się ich podstawowych wartości, wolności słowa, wolności wyboru. I że działanie na szkodę kraju i Białorusinów, czyli dokładnie to, co robi władza, nie może jej uchodzić płazem. To, co w demokracji jest normalnością, w Białorusi jest ciężkim przestępstwem przeciw krajowi i narodowi.

Na Białorusi prawo działa wstecz

Tyle tylko że od 500 dni Andrzej Poczobut nie pisał nic, ani słowa, a przepis prawa, jaki przeciwko niemu wytoczono, został wprowadzony właśnie w czasie, gdy siedział w więzieniu, czyli nie pisał. Tak więc dziś ma odpowiadać za coś, co nie było przestępstwem. Prawo działa wstecz, tak daleko, jak zechce tego reżim. O co innego może chodzić prokuraturze, jeśli nie o podwyższenie kary? Gotowa jest nawet kompromitować się, wykazując nieznajomość własnych przepisów i kodeksów, oskarżając z paragrafów, jakie wprowadzono wczoraj, może nawet dla potrzeb tego śledztwa. Spokojnie, o żadnej kompromitacji nikt nie odważy się pisnąć, bo wolność słowa w Białorusi już dawno zatłuczono na śmierć. Właśnie świeżutko, przed paroma zaledwie dniami zamknięto dostęp do internetowych stron niezależnej gazety „Narodnaja Wola”.

Warto pamiętać także, że po drodze znacznie zaostrzyły się relacje polsko-białoruskie z powodu szturmu na polską granicę grup emigrantów, celowo sprowadzanych do Białorusi. Wydarzyła się napaść Rosji na Ukrainę, trwająca od pół roku wojna, w której Białoruś nie bierze wprawdzie czynnego udziału, ale to z jej terytorium wystrzeliwane są rosyjskie rakiety i startują rosyjskie samoloty niszczące ukraińskie miasta. Polska zajmuje jasne stanowisko, wspierając Ukrainę, opowiadając się za sankcjami wobec Moskwy i Mińska. Łukaszenka natomiast, przetrzymując w więzieniu Andrzeja Poczobuta, traktuje dziennikarza nie tylko jak więźnia. Przede wszystkim próbuje zrobić z niego zakładnika. Może nawet kartę przetargową, jaką zechce wykorzystać w odpowiedniej chwili. Ale także jawne maltretowanie psychiczne Poczobuta to chęć zemsty na Polsce, pokazania, kto ma władzę, i może jej używać, jak chce. Bo nic go nie ogranicza, nie zobowiązuje, żadne umowy międzynarodowe, które depcze, lekceważy.

Antypolski plan Łukaszenki

– Polska jest przez propagandę w Mińsku traktowana i przedstawiana jako wróg Białorusi i Białorusinów – zauważa Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Warszawie i były minister kultury, dziś w opozycji. Propaganda wykorzystuje te gesty wsparcia Ukrainy, żeby wbijać ludziom do głowy, że to Polska podsyca wojnę, występuje przeciw Rosji, że chce odzyskania zachodniej Białorusi, a nawet zdobycia całego kraju. – To, co się odbywa w Mińsku, to wściekły atak na Polskę i Polaków, także polską mniejszość, zgodnie z antypolskim planem Łukaszenki. Jego składowymi są aresztowania, procesy, niszczenie grobów polskich, co ostatnio wydarzyło się kilkakrotnie, zamykanie polskich szkół i ograniczanie nauki polskiego, także konflikty na granicy z Polską, prowokacje. Reżim celuje w prowokacjach i zawsze używał tego środka, żeby skłócać Polaków i Białorusinów.

Nękanie Poczobuta wciąż wymyślanymi zarzutami wpisuje się w ten plan. Postawa więźnia doprowadza Łukaszenkę do wściekłości: dziennikarz nie ulega presji, nie udało się go pognębić ani zmusić do uległości.

Adwokat z klauzulą tajności

Jak może wyglądać proces Poczobuta? Zdaniem Łatuszki możemy się spodziewać, że będzie to proces niejawny. A sąd wyda wyrok dokładnie taki, jakiego zażąda Łukaszenka. – W Białorusi nie ma niezależnego sądu – podkreśla były ambasador, który do niedawna obserwował tę maszynkę do wydawania wyroków z bliska. W tej chwili zapadają coraz wyższe kary („partyzantom” , sądzonym w Homlu, grozi nawet kara śmierci, którą Białoruś wykonuje), chodzi o zastraszenie społeczeństwa, jeśli miałoby ochotę buntować się przeciwko władzy i ograniczeniom wolności obywatelskich. W więzieniach przebywa ponad 1,2 tys. więźniów politycznych, prowadzonych jest 11 tys. spraw karnych z politycznym podtekstem, dzieje się to w środku Europy, która może jedynie nakładać kolejne sankcje, które realnie nie zmieniają niczego.

Nie istnieje też wolna adwokatura, adwokaci podejmujący się obrony opozycji są wykreślani z listy członków palestry i pozbawiani możliwości wykonywania zawodu. Obrońcę Poczobuta obowiązuje klauzula tajności, nie może w żaden sposób komentować sytuacji swego klienta ani udzielać informacji na temat toczącego się śledztwa. Nie wiadomo więc nawet, jakiej kary dziś domaga się prokuratura.

Andrzej nie dał się złamać

– Mimo wszystkich szykan i groźby ciężkiego wyroku Andrzej Poczobut nie traci pozytywnego nastroju. Taką informację przekazała jakiś czas temu żona dziennikarza Oksana – relacjonuje Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Dodaje, że dziennikarz nie skarży się na stan zdrowia – choć cierpi na przewlekłą chorobę serca, a zakażenie covidem przeżył chyba cudem, bo nie był leczony w ogóle. Dziś wygląda na to, że władzy zależy, żeby żył, przynajmniej do procesu, o którym z pewnością będzie głośno.

Rodzina spodziewa się, że to nie będą łatwe chwile, propaganda nie pozostawi na Andrzeju suchej nitki, posuwając się do oszczerstw i prowokacji wobec niego i najbliższych. Ciężko będzie, ale skoro Andrzej nie dał się złamać, to rodzina wytrwa wszystkie szykany, bez wątpienia. Po wyroku, nawet tak surowym, jak się oczekuje, będzie możliwość dostępu do opieki medycznej i uzyskania widzeń. To będzie wyczekiwana chwila. Bo teraz Poczobut nie ma prawa takiego kontaktu z rodziną. Przez wiele miesięcy nie było żadnych wiadomości z więzienia, gdzie jest przetrzymywany.

Od niedawna może otrzymywać listy od bliskich, nawet listy pisane po polsku. Długo mu odmawiano, ale po skardze, jaką składał, dopuszczono dostarczanie korespondencji.

Dziennikarz musi liczyć sam na siebie

Czyta także – lub przede wszystkim – materiały ze śledztwa, ma miesiąc na zapoznanie się z zarzutami i dowodami, jakie przeciwko niemu zgromadzono. Czy raczej sfabrykowano. Choć to sytuacja surrealistyczna, musi się przygotować do procesu. Od wielu miesięcy czekał na zakończenie śledztwa i wyznaczenie jego daty. Z pewnością obmyśla strategię obrony, jeśli sąd dopuści go do głosu. Jako dziennikarz zawsze potrafił celnie argumentować i z pewnością ta umiejętność jeszcze się wyostrzyła podczas pobytu w więzieniu. Teraz musi liczyć sam na siebie. Nawet jeśli nie został w Warszawie zapomniany, to niewiele udało się zrobić, żeby mu pomóc. Na granicy z Białorusią stanął mur, dosłownie i w przenośni. Wojna w Ukrainie tę trudną sytuację jeszcze pogłębiła. Ale nawet w czasie wojny dochodzi do wymiany jeńców. Czy zwolnienie Poczobuta naprawdę nie było możliwe? Z pewnością sprawa jest delikatna, a dziś znacznie trudniejsza niż pół roku temu. Ale po to są dyplomaci, żeby rozwiązywać trudne sprawy. Polscy również.

Na pytanie o położenie, w jakim się dziś znajduje, i szanse pomocy Poczobutowi rzecznik prasowy MSZ Łukasz Jasina odpowiada: „Obecna sytuacja redaktora Poczobuta pozostaje trudna. Jest on więźniem zbrodniczego reżimu traktującego żywych i martwych Polaków jako zakładników, odpowiadającego za łamanie praw człowieka i uczestniczącego w agresji na Ukrainie. MSZ bez chwili wytchnienia zabiega o jego uwolnienie zarówno w nielicznych kontaktach dyplomatycznych z reżimem, jak i na arenie międzynarodowej, nagłaśniając tę sprawę w największy możliwy sposób”.

