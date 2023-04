Joe Biden zawalczy o drugą kadencję. Jest oficjalna decyzja

Prezydent USA ogłosił swoją decyzję we wtorek, wcześnie rano amerykańskiego czasu, tak jak zrobił to cztery lata temu. „Każde pokolenie doświadcza momentu, w którym musi stawać w obronie demokracji, stawać w obronie podstawowych wolności. Wierzę, że dla nas to jest ten moment. Dlatego będę walczył o reelekcję na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dołącz do nas. Dokończmy tę pracę” – napisał Biden. Wraz z tweetem opublikowano nagranie wideo.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly