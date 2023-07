Płonąca Francja: kto tu zawinił? Stara dobra wojna kolonialna w nowym wydaniu

Rząd Emmanuela Macrona idzie drogą utartą przez poprzedników. W reakcji na zamieszki po śmierci Nahela M. widzimy przykręcanie śruby, rozszerzanie uprawnień policji i coraz bardziej autorytarne środki. Czy na pewno tędy droga?

Zdjęcia z płonącej Francji obiegły cały świat i już widać, że stanowią paliwo dla rozmaitych odcieni prawicy w całej Europie, które przekuwają obrazy przemocy w silny przekaz antyimigrancki, co z daleka wydaje się sensowne, z bliska jednak nieco dziwi: w końcu dzieciaki z „trudnych dzielnic”, które wyszły na ulicę w poczuciu skrzywdzenia i beznadziei, w większości urodziły się we Francji i mają obywatelstwo Republiki. Kraje pochodzenia rodziców czy dziadków znają z opowieści, może raz do roku jeżdżą tam na wakacje – ich ojczyzną jest Francja. Tylko że gorzka to ojczyzna.

Ilu imigrantów we Francji

Według najnowszych badań INSEE – Narodowego Instytutu Statystyki i Studiów Gospodarczych (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) – we Francji żyje obecnie 7 mln imigrantów, co stanowi 10,3 proc. populacji; ponad jedna trzecia z nich (2,5 mln) to naturalizowani Francuzi. Około 800 tys. osób urodziło się we Francji, jednak nie ma obywatelstwa. Pozostałe 4,5 mln osób określanych jako imigranci nie ma obywatelstwa i nie urodziło się we Francji. Według ministra spraw wewnętrznych George’a Darmanina od 600 do 700 tys. z nich przebywa we Francji nielegalnie.

Większość francuskich imigrantów wywodzi się z Afryki (47,5 proc.) lub z Azji (13,6 proc.). To zrozumiałe, gdyż tam znajdowały się francuskie kolonie i napływ ludności z tamtych kierunków był naturalny. Ale wcale niemało jest też Europejczyków – w 2020 r.(najnowsze dane INSEE) aż 32 proc. przybyło do Francji z innych krajów na kontynencie, z Afryki 41 proc. Aż 3 proc. przybyszy z tego roku było urodzonych w Chinach. Francja ma zapotrzebowanie na zagraniczne ręce do pracy i nawet tego nie ukrywa. W projektowanej nowelizacji przepisów migracyjnych znajduje się lista branży, dla których politycy chcą przygotować uproszczone ścieżki regulacji pobytowych i pozwoleń na pracę, intrygująco zwanych „branżami pod presją” (en tension). Dokładna lista nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że znajdzie się tam rolnictwo, gastronomia, hotelarstwo czy budowlanka.

Historia niewiele nas uczy

Względnie wykształceni, dorośli, zaradni, a przede wszystkim zdesperowani – to idealny profil pracowników migrantów. Tu dochodzimy do sedna – niewielu migrantów może sobie pozwolić na zarwanie nocy na uczestnictwo w zamieszkach. Prawo pobytu często łączy się z zatrudnieniem, więc jeśli jest się legalnie, lepiej nie zawalać dni pracy. A jeśli się jest we Francji nielegalnie… Cóż, lepiej nie wchodzić policji w drogę, bo próba wylegitymowania może się skończyć deportacją. Co innego młodzi, którzy są „obcy we własnym kraju”. Ich rodzice lub częściej dziadkowie przyjechali do Francji, która w latach 50. i 60. zasysała nieprawdopodobne liczby rąk do pracy, głównie w przemyśle i na budowach odradzającego się po wojnie kraju nad Sekwaną. Wielu z nich to byli tzw. pieds-noirs, czyli francuscy obywatele, którzy wyjechali szukać szczęścia do kolonii, a wraz z dekolonializacją wracali do macierzy, często bez dorobku ani majątku, za to z mieszaną rodziną. Wielu z nich wróciło dopiero w 1962 r., kiedy wojna francusko-algierska zakończyła się uzyskaniem przez Algierię niepodległości. Wielki przemysł pozwolił im się osiedlić i urządzić, bardzo często w tzw. nouvelle ville, nowych miastach tworzonych, jak np. Nowa Huta, wokół ważnych ośrodków przemysłowych.

Fal imigracji było zresztą więcej – o ile po II wojnie światowej dominował napływ z dawnych kolonii na potrzeby produkcji przemysłowej, o tyle w okresie międzywojennym Francja razem z Belgią na potęgę ściągały… polskich robotników do kopalni węgla. Do 1931 r. do Francji przyjechało pół miliona Polaków, którzy stanowili wówczas drugą po Włochach mniejszość etniczną w kraju. Ludowy polski katolicyzm budził w przyzwyczajonych do świeckiego państwa Francuzach podobne poczucie obcości, co dzisiaj islam… Francuscy związkowcy nie mogli pogodzić się z potulnością polskich pracowników, których nazywali łamistrajkami – nie przeszkodziło to jednak w zmasowanych deportacjach lewicowych działaczy w wybuchowym 1936 r. Ówczesne kwitnące górnicze miasta, takie jak Lens, Douai, Béthune, Valenciennes czy Lille (gdzie wciąż spotyka się sporo polsko brzmiących nazwisk), dziś są senne i zapyziałe, a francuski sen wraz z wygaszaniem kopalni dla wielu naszych rodaków skończył się wegetacją bez szans na rozwój i karierę.

Gorsze dzieci Republiki

Warto o tym pamiętać, gdy patrzymy na dzisiejsze zamieszki. Dr Ludwika Włodek pisze, że „są dwie Francje”, a o imigrantach w kolejnym pokoleniu mówi, że są „gorszymi dziećmi Republiki”. Trudno się z tym nie zgodzić. „Getta”, o których rozpisuje się prawica, nie są bardzo różne od polskich małych miasteczek, w których kiedyś istniał przemysł lekki i systematycznie rozwijane usługi publiczne, a dziś jest głównie bezrobocie. Warto pamiętać, że bezrobocie, które obecnie jest w Polsce historycznie niskie, liczy się w stosunku do ogółu osób aktywnych zawodowo, czyli tych, które pracują lub szukają pracy. Francuskie przedmieścia pełne są osób, które nie widzą dla siebie przyszłości – tak jak pełna jest ich polska prowincja. Mimo republikańskiej obietnicy równości z tą ostatnią zawsze był problem. Tam, gdzie gromadziły się „gorsze dzieci Republiki”, usługi publiczne były niedoinwestowane, a przydział do pracy w szkole traktowano jak zesłanie. Tak ukształtowały się tzw. zones sensibles, obszary zapalne. Nazwy tych „obszarów” słyszymy dziś w wiadomościach: Nanterre, Cergy-Pontoise, Saint-Etienne, Saint-Denis, ale też Tours, Marsylia itd. Obszary zapalne po raz pierwszy zapaliły się w 2005 r.

To kolejna zapomniana lekcja historii: wielkie zamieszki w 2005 r. pokazały, że polityka ignorowania rasizmu i rosnących nierówności na jego tle kończy się przemocą. Dwóch nastolatków, Zyed Benna i Bouna Traoré, uciekając przed policją, schowało się w szafce transformatora w Clichy-sous-Bois i zostało śmiertelnie porażonych prądem. Wybuch frustracji i przemocy pokazał, że Francuzi musieli już od dawna żyć na beczce prochu. Spalono ponad 9 tys. samochodów i zniszczono 144 autobusy. Szkolnictwo odnotowało straty szacowane na 200 do 250 mln euro. Zniszczono 233 budynki użyteczności publicznej, 74 budynki prywatne i 18 miejsc kultu. Zginęły dwie osoby, 56 policjantów odniosło rany. Zamieszki trwały od 28 października do 17 listopada.

Po zdarzeniach z jesieni 2005 r. wydawało się, że coś się zmieni. W „obszary zapalne”, które przestano tak nazywać, pompowano ogromne pieniądze. Problem w tym, że jak to określił jeden z mieszkańców w rozmowie z reporterką belgijskiego „Le Soir”: „zmieniono pojemnik, ale zawartość została ta sama”. Dotacje poszły w większości na tzw. rewitalizację, dzięki czemu dawne robotnicze przedmieścia zmieniły się w całkiem przyjemne i atrakcyjne miejsca do życia… dla klasy średniej. Problemy zostały przepchnięte jeszcze dalej od Paryża, co tym bardziej utrudniło młodym z nieuprzywilejowanych środowisk wyrwanie się z marazmu „getta”.

Co to za wojna

Od 2005 r. zmieniło się natomiast wiele w postrzeganiu muzułmanów we Francji i całej Europie. Szerzą się stereotypy, zgodnie z którymi islam równa się radykalizacji i wstępowi do terroryzmu. Trzeba przyznać, że stereotypy te są aktywnie podsycane. W październiku 2020 r. zasztyletowanie i dekapitacja nauczyciela historii Samuela Paty, który na lekcji w jednej ze szkół na przedmieściach poruszył temat karykatur proroka Mahometa, przypomniało zamach na redakcję „Charlie Hebdo” w styczniu 2015 r.; w obu przypadkach cios zadano symbolom świeckości Republiki Francuskiej, przypominając, że nierówności mają wymiar zarówno etniczny, jak i religijny. Z drugiej strony policyjny rasizm niebezpiecznie przesiąkł poczuciem słuszności właściwym walce ze ślepą przemocą terroryzmu. Brutalność policji przy zatrzymaniach drogowych to skądinąd efekt pozostającego w mocy od 2015 r. programu Vigipirate, dającemu francuskiej policji szerokie uprawnienia do zatrzymywania i przeszukiwania pojazdów, w tym noszenia przy tym broni – kompetencje te rozszerzono pod koniec 2015 r. po serii ataków terrorystycznych, w tym zamachów na Stade de France i w sali koncertowej Bataclan.

W tę samą stronę zdecydował się pójść rząd Emmanuela Macrona w reakcji na zamieszki po śmierci Nahela M. – przykręcania śruby, rozszerzania uprawnień policji i wdrażania coraz bardziej autorytarnych w swej wymowie środków odpowiadania na zamieszki. W środę 5 lipca pojawił się projekt wyłączania internetu w obszarach objętych buntami i zwiększonej kontroli mediów społecznościowych. Macron chce także dać specjalne uprawnienia merom miast, którzy mogliby np. zarządzać godzinę policyjną wedle uznania. Sytuacja zaczyna przypominać wyścig zbrojeń, tylko jaka to wojna? Coraz więcej głosów stwierdza, że po prostu stara dobra wojna kolonialna w nowym wydaniu.