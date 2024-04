Iran zaatakował Izrael, wystrzelił dziesiątki dronów. Tusk: Świat staje na krawędzi

Iran wystrzelił drony na Izrael i grozi jego sojusznikom. „Zły reżim syjonistyczny zostanie ukarany”, ogłosił przywódca reżimu ajatollah Chamenei. Nadlatujące pociski pomagały zniszczyć siły amerykańskie i brytyjskie.

Iran w sobotę wieczorem wystrzelił kilkadziesiąt dronów i pocisków manewrujących ze swojego terytorium – podały izraelskie siły IDF. Pierwsze z nich, osiągając prędkość 180 km/h, doleciały do kraju ok. godz. 2 nocy lokalnego czasu (w Polsce była godz. 1). Z nagrań wynika, że to przede wszystkim drony Shahed, które wydają w locie charakterystyczny dźwięk. Rosjanie używają ich w Ukrainie i – jak twierdzą eksperci – właśnie ten przykład dowodzi, że są stosunkowo łatwe do przechwycenia (Rosjanie atakują nimi często ukraińskie miasta i infrastrukturę, wiele z nich zestrzela obrona przeciwpowietrzna, część trafia w cele).

Izrael zamknął w nocy swoją przestrzeń powietrzną (otworzył ją ponownie o godz. 7:30 czasu lokalnego w niedzielę) i odwołał cywilne loty, przygotowując się do odparcia ataku. Od razu też wszczął obrady gabinet wojenny. Drony nad terytoriami Jordanii, Syrii oraz Iraku pomagały zestrzeliwać siły amerykańskie i brytyjskie. Nie ma doniesień o większych stratach czy ofiarach. Iran zaatakował w odpowiedzi na zbombardowanie jego konsulatu w Damaszku i śmierć ważnych dla niego generałów. „Sprawę można uznać za zakończoną”, ogłosiły reżimowe władze.

Minister obrony Yoav Galant oświadczył w niedzielę rano, że atak został odparty „w sposób imponujący”. „Wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi sojusznikami udało nam się obronić terytorium państwa Izrael. Wyrządzono bardzo niewiele szkód” – podkreślił. I dodał: „To jeszcze nie koniec kampanii”.

„Na mój rozkaz, aby wesprzeć obronę Izraela, amerykańskie wojsko przeniosło w ten rejon wyrzutnie obrony przeciwrakietowej – oświadczył prezydent USA Joe Biden. – Dzięki temu i dzięki niezwykłym umiejętnościom naszych żołnierzy pomogliśmy Izraelowi zniszczyć prawie wszystkie drony nadlatujące do Izraela”. Prezydent rozmawiał też z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu i zapewnił go o żelaznym wsparciu Ameryki. Na niedzielę Biden zwołał nadzwyczajne posiedzenie G7. Kluczowa będzie też odpowiedź samego Izraela.

Lider większości w amerykańskim Senacie Chuck Schumer zaapelował o zwiększenie pomocy dla Izraela. Potępił atak Iranu i zapowiedział na przyszły tydzień uchwalenie dodatkowego pakietu pomocy (aktualnie USA na wsparcie sojuszników chcą przeznaczyć 95 mld dol. – 14 mld dla Izraela, 60 mld dla walczącej z Rosją Ukrainy, część dla Tajwanu i pokrycie kosztów pomocy humanitarnej).

Premier Donald Tusk napisał rano w niedzielę na X: „Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Ale świat staje na krawędzi. Dlatego polskie państwo musi być silne, społeczeństwo solidarne, armia dobrze przygotowana a pozycja międzynarodowa stabilna. Bezpieczeństwo najważniejsze!”.

A szefowa Komisji Europejskiej dodała: „Zdecydowanie potępiam rażący i nieuzasadniony atak Iranu na Izrael. Wzywam Iran i jego sojuszników do natychmiastowego ich zaprzestania. Wszystkie podmioty muszą teraz powstrzymać się od dalszej eskalacji i pracować nad przywróceniem stabilności w regionie”.

Chamenei: Zły reżim zostanie ukarany

Jeszcze zanim drony dotarły w pobliże Izraela, irańscy Strażnicy Rewolucji opublikowali oświadczenie. Czytamy: „Jakiekolwiek zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych i reżimu syjonistycznego z dowolnego kraju spotka się z proporcjonalną odpowiedzią”. Resort spraw zagranicznych Iranu wyemitował w krajowej telewizji własny komunikat, informując, że Iran „nie zawaha się podjął środków ochrony”, jeśli zostanie zaatakowany.

Tuż po wystrzeleniu dronów na X (daw. Twitter) przemówił najwyższy przywódca irańskiego reżimu ajatollah Ali Chamenei. W nagraniu grozi: „Zły reżim, który w całości jest złem i błędem, dołożył kolejny błąd do swoich przewin, atakując konsulat Iranu w Syrii. (...) Atak na nasz konsulat jest jak atak na naszą ziemię. Popełniliście błąd. Zły reżim syjonistyczny zostanie ukarany”.

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 13, 2024

Netanjahu: Pokonamy naszych wrogów

„W ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnich tygodniach Izrael przygotowywał się na atak Iranu – powiedział w specjalnym oświadczeniu w sobotę wieczorem premier Izraela Beniamin Netanjahu. – Nasze systemy bezpieczeństwa zostały uruchomione, jesteśmy gotowi na każdy scenariusz: w defensywie i ofensywie. Państwo Izrael jest silne. IDF są silne. Ludność jest silna. Doceniamy solidarność Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i wielu innych państw. Przyjęliśmy jedną zasadę: ktokolwiek nas skrzywdzi, my skrzywdzimy jego. Będziemy się bronić przed każdym zagrożeniem z rozwagą i determinacją. (...) Razem wytrwamy i z Bożą pomocą razem pokonamy naszych wrogów”.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin w sobotę rozmawiał z ministrem obrony Izraela Yoavem Galantem i zapewnił go o niezachwianym wsparciu Ameryki. Ze swoim odpowiednikiem w Izraelu rozmawiał też doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Jak podkreślił, „zaangażowanie USA w ochronę Izraela jest żelazne”.

Prezydent USA Joe Biden wybierał się w weekend do swojej rezydencji w Delaware. Pilnie zawrócił do Białego Domu (dotarł ok. godz. 23 polskiego czasu w sobotę), żeby śledzić napięcie rosnące na Bliskim Wschodzie i omówić sytuację ze służbami bezpieczeństwa. Narada odbyła się w tzw. White House Situation Room, gdzie zbierają się politycy, wojskowi i przedstawiciele służb. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz obrony Lloyd Austin, sekretarz stanu Antony Blinken, przewodniczący połączonych szefów sztabów gen. Charles Brown, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, dyrektor CIA William Burns, dyrektor wywiadu narodowego Avril Haines i Marc Gustafson, starszy dyrektor White House Situation Room, który towarzyszył Bidenowi w podróży do Waszyngtonu.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego w USA wydała komunikat, w którym czytamy m.in.: „Prezydent USA Joe Biden wyraził się jasno: nasze wsparcie dla Izraela pozostaje niewzruszone. Stany Zjednoczone będą stać po stronie ludzi Izraela i wspierać jego obronę przed zagrożeniem ze strony Iranu”.

Jordania w związku z atakiem Iranu ogłosiła stan wyjątkowy i zestrzeliwała wszystkie drony, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną. Syria w okolicy Damaszku i swoich baz ustawiła wyrzutnie systemu Pancyr (Rosja używa ich do ochrony m.in. Moskwy). Egipt zaapelował do wszystkich stron konfliktu o „powściągliwość”. Do powściągliwości wezwały także Chiny w komunikacie resortu spraw zagranicznych, podkreślając, że ugaszenie napięć w regionie to „najwyższy priorytet”.

Biden: Iran nie odniesie sukcesu

Koło południa w sobotę irańscy Strażnicy Rewolucji zajęli statek MSC „Aries” w cieśninie Ormuz, 50 mil morskich od wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich zdaniem jest powiązany z Izraelem i zmierzał w stronę Iranu. „Iran poniesie konsekwencje za wszelkie próby eskalacji konfliktu w regionie” – ogłosiły w odpowiedzi władze Izraela. Statek płynął pod portugalską banderą. Na pokładzie jest 25-osobowa załoga, irańscy komandosi zeskoczyli na niego z helikoptera.

Minister spraw zagranicznych Izraela Jisra’el Kac stwierdził w sobotę, że Iran prowadzi „piracką operację” i powinien za to odpowiedzieć. „Reżim ajatollaha Chameneiego jest reżimem przestępczym, działa z naruszeniem prawa międzynarodowego”. I dodał: „Wzywam Unię Europejską i cały wolny świat, by uznał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną i nałożył sankcje na Iran”. Daniel Hagari, rzecznik izraelskiej armii, podkreślił z kolei, że kraj i wojsko są „w stanie najwyższej gotowości”.

Już w piątek, jak informowały izraelskie służby, z terenów Libanu wystrzelono kilkadziesiąt pocisków w stronę Izraela. Nie było żadnych ofiar, część pocisków przechwycił słynny system zwany „Żelazną kopułą”; przypuszcza się, że celem były obiekty wojskowe na Wzgórzach Golan. Do ataku przyznał się wspierany przez Iran Hezbollah.

Jednocześnie na wody Morza Czerwonego w pobliżu Izraela miał wpłynąć amerykański lotniskowiec „Eisenhower”. To prawdopodobnie ruch wyprzedzający Stanów Zjednoczonych – siła okrętu jest ogromna, jest w stanie unicestwić ewentualne pociski, które w stronę Izraela mógłby wystrzelić Iran. Taki scenariusz eskalacji na Bliskim Wschodzie wydaje się coraz bardziej realny w najbliższych dniach.

„Nie chcę wdawać się w niejawne informacje, ale spodziewam się, że będzie to wcześniej niż później” – stwierdził w piątek prezydent Joe Biden, odpowiadając na pytanie o możliwy atak Teheranu na tereny Izraela. Miał też przesłanie dla Iranu: „Nie róbcie tego. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael i pomożemy mu się bronić. Iran nie odniesie sukcesu”. Media dodają, że Iran mógł ostrzec USA przed interwencją.

Przypomnijmy, że 1 kwietnia izraelskie wojsko zbombardowało ambasadę Iranu w Syrii. W ataku miał zginąć dowódca brygady Al-Kuds należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także kilku dyplomatów. Irańczycy poprzysięgli wtedy zemstę.

