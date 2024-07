Tajemnicza historia udomowienia kota

Jak to możliwe, że potomkowie afrykańskich żbików oddadzą wszystko za tuńczyka?

Dlaczego koty najbardziej lubią mięso tuńczyka? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeprowadzić badania naukowe wymagające nie tylko pomysłowości, ale i pewnej dozy odwagi. Tego typu projekt może bowiem narazić na nominację do Nagrody IgNobla, humorystycznego odpowiednika prawdziwego Nobla (co potwierdza przyznanie w 2021 r. tego wyróżnienia prof. Susanne Schötz ze Szwecji za badanie komunikacji kotów z ludźmi).

Naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA zdecydowali się jednak podjąć takie wyzwanie. W sierpniu 2023 r. w „Chemical Senses”, poważnym czasopiśmie wydawanym przez Oxford University Press, przedstawili wyniki analizy preferencji smakowych kotów. Dowiedli przy tym, że wbrew pozorom, nie jest to ani humorystyczne, ani ekstrawaganckie zagadnienie.