Przejdź do treści
Reklama
Agata Czarnacka
Agata Czarnacka
9 września 2025
Świat

„Mamy ze sobą sporo wspólnego, Jeffrey”. Ujawniono „Urodzinowy album” Epsteina. Trump ma kłopoty

9 września 2025
Jeffrey Epstein i Donald Trump Jeffrey Epstein i Donald Trump David Swanson / Forum
Album zawiera między innymi kartkę z podpisem łudząco podobnym do tego, jaki składa Donald Trump. Znajduje się na niej dialog przyjaciół (Donalda i Jeffreya) na tle konturów dziewczęcego ciała.

„Urodzinowy album”, stworzony dla Jeffreya Epsteina przez Ghislaine Maxwell na jego okrągłe, 50. urodziny w 2003 r., nie jest dokładnie tym samym, co osławiony „Czarny notatnik” finansisty, którego ujawnienie miałoby podobno zatrząść elitami Zachodu. Jednak jego odtajnienie przez Komisję Nadzoru Izby Reprezentantów, a wcześniej przekazanie opinii publicznej, we fragmentach, przez członków Partii Demokratycznej, którzy mieli dostęp do utajnionych materiałów, już komentuje się jako poważny kłopot dla urzędującego prezydenta.

Czytaj też: Nawrocki z Trumpem rozmawiał długo. Ale czy tę wizytę można uznać za sukces?

Spełnienie marzeń

Donald Trump w kampanii obiecywał wyjaśnienie bulwersującej sprawy Jeffreya Epsteina. Ów finansista o skłonnościach do bardzo, bardzo młodych dziewcząt (i skazany za pedofilię) miał stworzyć przestępczą siatkę „gwarantującą spełnienie najskrytszych marzeń” najbogatszym i najsławniejszym – co miało polegać przede wszystkim na umożliwianiu im seksu z osobami poniżej lub na granicy wieku zgody, seksu z użyciem przemocy, organizacji orgii czy zaspokajaniu innych fantazji z udziałem młodziutkich dziewcząt werbowanych przez Epsteina i jego prawą rękę, Ghislaine Maxwell. Sam Epstein zmarł w więzieniu w 2019 r., oczekując na proces w sprawie stręczycielstwa i zorganizowania grupy przestępczej zajmującej się „nielegalną sprzedażą seksu” („sex trafficking”) – oficjalna wersja mówi o samobójstwie, jednak w kwestii tej wciąż panuje mnóstwo wątpliwości.

Mimo że obietnica wyjaśnienia sprawy w kampanii odebrana została bardzo pozytywnie, Trump na wszystkie sposoby starał się zablokować odtajnianie dokumentów. Okazało się to jednak nie do przełknięcia dla części Republikanów. Bunt wznieciły zwłaszcza kobiety, trzy kongresmenki: Marjorie Taylor Greene z Georgii, Nancy Mace z Karoliny Południowej i Lauren Boebert z Kolorado. Taylor Greene zapowiedziała wręcz, że jeśli będzie trzeba, użyje swojego immunitetu do złamania klauzuli tajności dokumentów.

Czytaj też: Kościół w Ameryce idzie na świętą wojnę z liberalizmem

Rzekomy list Trumpa do Epsteinamat. pr.Rzekomy list Trumpa do Epsteina

Dialog przyjaciół

Album urodzinowy, 238 stron wypełnionych na prośbę Ghislaine Maxwell przez bliskich Epsteina, zawiera między innymi kartkę z podpisem łudząco podobnym do tego, jaki składa Donalda Trumpa. Znajduje się na niej dialog dialog przyjaciół (Donalda i Jeffreya) na tle konturów dziewczęcego ciała. Brzmi on:

Głos z offu: W życiu musi chodzić o coś więcej niż tylko o to, by mieć wszystko.
Donald: Tak, jest coś więcej, ale nie powiem co.
Jeffrey: Ani ja, bo ja też wiem, co to jest.
Donald: Mamy ze sobą sporo wspólnego, Jeffrey.
Jeffrey: A żebyś wiedział, że mamy.
Donald: Enigmy się nie starzeją, zauważyłeś?
Jeffrey: Owszem, nie ukrywam, że przyszło mi to na myśl, kiedy cię ostatnio widziałem.
Donald: Kumpel to wspaniała rzecz. Wszystkiego najlepszego – i niech każdy dzień będzie kolejną wspaniałą tajemnicą.

Podpisano: Donald J. Trump

Czytaj też: Czy na naszych oczach rodzi się właśnie silny antyzachodni sojusz? Xi jest bardzo sprytny

Obrzydliwy fejk?

Faksymile tej strony albumu w czerwcu br. opublikował dziennik „Wall Street Journal”, na co Donald Trump zareagował pozwem o zniesławienie i żądaniem co najmniej 10 mld dolarów rekompensaty od właściciela gazety (News Corps). „Wall Street Journal i Rupert Murdoch osobiście otrzymali ostrzeżenie, że wydrukowany przez nich domniemany list od Trumpa do Epsteina był FEJKIEM i że – jeśli go opublikują – zostaną pozwani” – napisał wówczas Trump na swoim koncie na Truth Social. Wczoraj Biały Dom zareagował podobnym dementi na ujawnienie „Albumu urodzinowego”.

To jednak niejedyna wzmianka o obecnym prezydencie na kartach kompromitującej książki: na jednym ze zdjęć wklejonych do albumu widnieje Epstein i Joel Pashcow, bywalec Mar-a-Lago, z gigantycznym „czekiem” z podpisem Trumpa. Odręczny podpis pod obrazkiem brzmi: „Jeffrey wcześnie okazywał talent do pieniędzy i kobiet! Sprzedał „całkowicie zdeprecjonowaną” [imię zaczernione] Donaldowi Trumpowi za 22 500 dolarów”.

Jak podaje „Huffington Post”, Mary Trump, bratanica prezydenta, twierdzi, że na urodzinowej kartce dla Epsteina znajduje się „z całą pewnością” („definitely”) podpis jej wuja.

Agata Czarnacka

Agata Czarnacka

Filozofka polityki, tłumaczka, działaczka feministyczna i publicystka. W latach 2012–15 redaktorka naczelna portalu Lewica24.pl. Była doradczynią Klubu Parlamentarnego SLD ds. demokracji i przeciwdziałania dyskryminacji, członkinią Rady Polityczno-Programowej tej partii. Członkini obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego Ratujmy Kobiety i Ratujmy Kobiety 2017, współorganizatorka Czarnych Protestów i Strajku Kobiet w Warszawie.
Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Karol, który chce być Donaldem. Zauroczeni Nawrockim mogą się jeszcze rozczarować tą podróbką

Pręży bicepsy, lubi pokrzykiwać, obcesowo traktuje przeciwników. To wystarczyło, żeby Karol Nawrocki podbił serca rozkochanej w Trumpie polskiej prawicy. Tylko że nawet najlepsza podróbka nigdy nie zastąpi oryginału.

Rafał Kalukin
04.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Świat

Podróże z „Polityką”. Uzbekistan bez owijania w bawełnę. W tle trwa wielka gra geopolityczna

Oczarowani uzbeckimi atrakcjami turyści mogą się nie zorientować, że podróżują po kraju, w którym obywatele nie mogą swobodnie wypowiadać swoich opinii, nie ma partii opozycyjnych, a media są pod kontrolą reżimu.

Agnieszka Lichnerowicz
09.09.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski: będzie uczciwie? Bywa absurdalnie. Walka zapowiada się ostra

Już za miesiąc 84 młodych pianistów z całego świata rozpocznie zmagania na 19. Konkursie Chopinowskim. W jakim stanie powita go polska pianistyka i czy jest szansa, by uczestników oceniano w pełni uczciwie?

Dorota Szwarcman
07.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną