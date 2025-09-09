„Mamy ze sobą sporo wspólnego, Jeffrey”. Ujawniono „Urodzinowy album” Epsteina. Trump ma kłopoty

Album zawiera między innymi kartkę z podpisem łudząco podobnym do tego, jaki składa Donald Trump. Znajduje się na niej dialog przyjaciół (Donalda i Jeffreya) na tle konturów dziewczęcego ciała.

„Urodzinowy album”, stworzony dla Jeffreya Epsteina przez Ghislaine Maxwell na jego okrągłe, 50. urodziny w 2003 r., nie jest dokładnie tym samym, co osławiony „Czarny notatnik” finansisty, którego ujawnienie miałoby podobno zatrząść elitami Zachodu. Jednak jego odtajnienie przez Komisję Nadzoru Izby Reprezentantów, a wcześniej przekazanie opinii publicznej, we fragmentach, przez członków Partii Demokratycznej, którzy mieli dostęp do utajnionych materiałów, już komentuje się jako poważny kłopot dla urzędującego prezydenta.

Czytaj też: Nawrocki z Trumpem rozmawiał długo. Ale czy tę wizytę można uznać za sukces?

Spełnienie marzeń

Donald Trump w kampanii obiecywał wyjaśnienie bulwersującej sprawy Jeffreya Epsteina. Ów finansista o skłonnościach do bardzo, bardzo młodych dziewcząt (i skazany za pedofilię) miał stworzyć przestępczą siatkę „gwarantującą spełnienie najskrytszych marzeń” najbogatszym i najsławniejszym – co miało polegać przede wszystkim na umożliwianiu im seksu z osobami poniżej lub na granicy wieku zgody, seksu z użyciem przemocy, organizacji orgii czy zaspokajaniu innych fantazji z udziałem młodziutkich dziewcząt werbowanych przez Epsteina i jego prawą rękę, Ghislaine Maxwell. Sam Epstein zmarł w więzieniu w 2019 r., oczekując na proces w sprawie stręczycielstwa i zorganizowania grupy przestępczej zajmującej się „nielegalną sprzedażą seksu” („sex trafficking”) – oficjalna wersja mówi o samobójstwie, jednak w kwestii tej wciąż panuje mnóstwo wątpliwości.

Mimo że obietnica wyjaśnienia sprawy w kampanii odebrana została bardzo pozytywnie, Trump na wszystkie sposoby starał się zablokować odtajnianie dokumentów. Okazało się to jednak nie do przełknięcia dla części Republikanów. Bunt wznieciły zwłaszcza kobiety, trzy kongresmenki: Marjorie Taylor Greene z Georgii, Nancy Mace z Karoliny Południowej i Lauren Boebert z Kolorado. Taylor Greene zapowiedziała wręcz, że jeśli będzie trzeba, użyje swojego immunitetu do złamania klauzuli tajności dokumentów.

Czytaj też: Kościół w Ameryce idzie na świętą wojnę z liberalizmem