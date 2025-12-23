Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
23 grudnia 2025
Świat

Co nowego wiemy z akt Epsteina? Trump kogoś chroni, ruch MAGA nie jest zadowolony

23 grudnia 2025
Jedno z opublikowanych zdjęć z tzw. akt Epsteina Jedno z opublikowanych zdjęć z tzw. akt Epsteina Department of Justice / US / •
Z ujawnionych dotąd dokumentów nie wynika, by Trump naruszył prawo. Opór administracji przeciw ujawnieniu całej kartoteki Epsteina sugeruje jednak, że prezydent ma wiele do ukrycia. Być może wciąż osłania ważnych przyjaciół z politycznych i ekonomicznych wyższych sfer.

Mimo deklaracji, że wszystkie dokumenty dotyczące finansisty Jeffrey’a Epsteina, sutenera i pedofila, zostaną ujawnione, administracja Donalda Trumpa zwleka z udostępnieniem ich opinii publicznej. Liczy najwyraźniej, że sprawa stopniowo ucichnie. Na poznanie całej prawdy o aferze oraz roli w niej Trumpa i jego przyjaciół trudno mieć nadzieję. Gra na zwłokę może się jednak obrócić przeciwko prezydentowi.

W ostatni piątek minął 30-dniowy termin ujawnienia pełnej „kartoteki Epsteina” wyznaczony ustawą Kongresu, uchwaloną niemal jednomyślnie przez obie izby – w Izbie Reprezentantów tylko jeden kongresman głosował przeciw – i podpisaną przez Trumpa. Ta kartoteka to setki tysięcy dokumentów z kilku śledztw przeciwko finansiście, włącznie z ostatnim w 2019 r., kiedy został on aresztowany z podejrzeniem seksu z nieletnimi dziewczętami i stręczenia ich swym znajomym z elit w USA. Miesiąc później Epsteina znaleziono powieszonego w więzieniu i poinformowano, że popełnił samobójstwo.

Ocenzurowane akta Epsteina

Departament Sprawiedliwości do piątku ujawnił tylko część tych materiałów, tłumacząc, że ich ogromna ilość nie pozwoliła zdążyć na czas. Nie pozwoliła, gdyż urzędnicy i prawnicy departamentu mają mnóstwo pracy z cenzurowaniem rzeczonych dokumentów – na setkach stron stenogramów zeznań świadków, maili Epsteina z jego wspólniczką Ghislaine Maxwell, rachunków i innych materiałów zaczerniono całe długie akapity. Na stronie departamentu opublikowano część dokumentów, m.in. zdjęcia Epsteina i Trumpa z dwoma młodymi kobietami, których twarzy nie widać. Niektóre fotografie znikły po kilku godzinach, ale w niedzielę znowu pojawiły się na portalu. Wiceszef departamentu Todd Blanche pytany w niedzielę, czy rząd stara się ukryć udział prezydenta w aferze, stanowczo zaprzeczył i powiedział, że żadna o nim wzmianka nie zostanie z kartoteki usunięta.

Co wcale nie znaczy, że poznamy całą jej zawartość. Na cenzurowanie pozwala sama ustawa o transparentności kartoteki Epsteina. Zgodnie z nią ukryte przed opinią mogą być wszelkie informacje mogące zaszkodzić śledztwu zarządzonemu przez Trumpa w sprawie „udziału Demokratów” w przestępstwach finansisty pedofila – wszczętemu na polecenie prezydenta dokładnie po to, by umożliwić zatajanie kłopotliwych dla niego szczegółów. Są także inne uzasadnienia cenzurowania dokumentów – można to robić dla ochrony prywatności ofiar, a także przez wzgląd na „bezpieczeństwo narodowe”.

Spóźnienie z ujawnieniem dossier Epsteina i utajnianie jego zawartości wywołało ostrą reakcję ofiar pedofila. 19 kobiet zarzuciło rządowi złamanie prawa, twierdząc, że cenzury na tak ogromną skalę nie da się uzasadnić. Oskarżyły one też Departament Sprawiedliwości, że mimo obietnic nienaruszania prywatności ofiar ujawniono tożsamość wielu z nich. Kobiety, które jako nieletnie dziewczęta były dostarczane przez Epsteina jego znajomym do świadczenia im usług seksualnych, domagają się zadośćuczynienia od mężczyzn, przez których były wykorzystane.

Czytaj też: Tajemnicza lista Jeffreya Epsteina. Dlaczego Trump nie może się wyplątać z tej afery?

Kto za to zapłaci

Sponsorzy ustawy o transparentności kartoteki: demokratyczny kongresman Ro Khanna i jego republikański kolega Tom Massie zagrozili prawnymi krokami przeciw sekretarz Departamentu Sprawiedliwości Pam Bondi za utajnianie dossier pedofila. Zapowiedzieli uchwalenie w Izbie Reprezentantów rezolucji o tzw. inherent contempt, czyli sankcjach za lekceważenie przez nią prawa, w postaci karnych opłat za każdy dzień zwłoki z publikacją całej kartoteki. Do uchwalenia takiej rezolucji potrzeba zwykłej większości głosów, ale nie wiadomo, czy zostanie przegłosowana, gdyż w Izbie niewielką przewagę mają Republikanie, zwykle posłuszni Trumpowi (Massie jest swego rodzaju dysydentem, jednym z nielicznych posłów GOP wyłamujących się z szeregu). A jeśli nawet rezolucja zostanie uchwalona, Bondi prawdopodobnie nie zapłaci ani grosza.

Zanim Trump wrócił do władzy po zeszłorocznych wyborach, za ujawnieniem kartoteki Epsteina opowiadali się częściej politycy z prawicy. W gronie towarzyskim multimilionera byli m.in. prominentni Demokraci jak Bill Clinton i sekretarz skarbu z jego gabinetu Lawrence Summers, więc Republikanie liczyli na dowody kompromitujące ich przeciwników. Wśród ujawnionych ostatnio dokumentów znalazło się m.in. zdjęcie Clintona kąpiącego się w basenie razem z Maxwell, ale nic – na razie? – poza tym. Po swej inauguracji w styczniu Trump zablokował udostępnianie kartoteki Epsteina, z którym przez wiele lat się przyjaźnił i imprezował, choć po konflikcie na tle biznesowym ich drogi się rozeszły. Na podpisanie ustawy o transparentności w listopadzie zgodził się dopiero, gdy okazało się, że popiera ją znaczna część Republikanów i jej uchwalenie było przesądzone.

Czytaj też: Trump i dziewczyny. To nie ucichnie. Sprawa Epsteina podmywa poparcie dla prezydenta USA

Co Trump ma do ukrycia?

Z ujawnionych dotąd dokumentów na temat Epsteina i materiałów, do których dotarły amerykańskie media, nie wynika, by Trump w jakikolwiek sposób naruszył prawo. Opór administracji przeciw ujawnieniu całej kartoteki sugeruje jednak, że ma wiele do ukrycia. Być może wciąż osłania swych ważnych przyjaciół z politycznych i ekonomicznych wyższych sfer. Administracja nadal obiecuje, że udostępni z czasem wszystkie dokumenty. Nie czuje się jednak zagrożona na tyle, by obietnicy w pełni dotrzymać. Prawdopodobnie nie poznamy więc nazwisk wysoko postawionych osób korzystających z sutenerskich usług Epsteina. Przynajmniej do zmiany władzy w Białym Domu i Kongresie.

Skandal wokół jego kartoteki poruszył szczególnie część sprzymierzonej z Trumpem koalicji – populistyczny segment ruchu MAGA, który na serio wziął jego przyrzeczenia z kampanii, że rozprawi się z „elitami”, które krzywdzą zwykłych Amerykanów. Blokowanie odtajniania kartoteki w pierwszej połowie tego roku oburzył działaczy MAGA przekonanych, że prezydent chroni teraz te elity przed gniewem ludu. Dlatego, jeżeli sprawa będzie się przeciągać, o czym jego wrogowie z przeciwnego obozu będą przypominać, Trump i jego republikańscy sojusznicy nie mogą liczyć, że zniknie z politycznego horyzontu. Stanie się argumentem w kampanii Demokratów przed przyszłorocznymi wyborami do Kongresu.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1389. dzień wojny. Ławrow żąda, by NATO wróciło do starych granic. To warunek pokoju, którego pragnie Trump

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Strzelanina na popularnej plaży w Sydney. Trwały uroczystości z okazji Chanuki

    Redakcja „Polityki”

  3. 1395. dzień wojny. Putin kpi z „podświń” w Europie. Rosja silnik już odpaliła, jest w gotowości

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. Trump kontratakuje w prime time. To była mikstura propagandy i przeinaczeń. Działa coraz słabiej

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  5. Sekretarz armii USA Daniel P. Driscoll: nowy człowiek ds. Ukrainy. Nie zna się, ale Vance go lubi

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną