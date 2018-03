Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

Martyna Bunda, nawiązując do zwierząt, które tradycja przywołuje z okazji tych świąt – opisuje strategie przetrwania (lub walki), które Polacy przyjęli w dzisiejszych skomplikowanych czasach – głębokich podziałów i bezceremonialnej władzy. Barany, koguty, zające – czym się charakteryzują, jakie sposoby na życie ujawniają, co te postawy oznaczają dla społeczeństwa, państwa, polityki? Opór, upór, przeczekanie, schowanie się, ucieczka w małe nisze z dala od publicznego życia – to metody stosowane wówczas, gdy rzeczywistość wywiera presję na moralne wybory. Jak jest z tym teraz w Polsce na wiosnę 2018 roku. Zachęcam do przeczytania naszego okładkowego tekstu.

Ponadto wiele i ciekawie: Maciej Jońca pisze o tym, że gdyby Poncjusz Piłat zastosował się do rad swojej żony, to może nie doszłoby do ukrzyżowania Jezusa. Jacek Żakowski dowodzi, że żyjemy w niewoli trzech wielkich historycznych kłamstw o I Rzeczpospolitej, Polsce międzywojennej i o PRL, które po latach się mszczą. Anna Dąbrowska i Jan Rojewski kreślą sylwetkę Moniki Jaruzelskiej, córki generała, która zapowiedziała swój akces do życia politycznego. Piotr Pytlakowski, znany od lat ekspert od zorganizowanej przestępczości, opisuje kobiety mafii, które stały się zresztą bohaterkami najnowszych filmów Patryka Vegi i Władysława Pasikowskiego. Pytlakowski sprawdza, na ile filmy trzymają się rzeczywistości. Marcin Kołodziejczyk wraca do Jedwabnego i opisuje stan mentalny i historyczną wiedzę mieszkańców tej miejscowości. Adam Grzeszak zajął się cudami gospodarczymi nowej władzy i politykami, którzy najbardziej się zaangażowali w promocję gruszek na wierzbach. Joanna Solska opisuje dzisiejsze polskie kawiarnie: czy jest jeszcze coś oprócz amerykańskich sieciówek? Adam Krzemiński przygląda się karierze Wandy, co nie chciała Niemca...

I jeszcze: o tym, czy Putin dotrwa do końca swojej nowej prezydenckiej kadencji. O brazylijskim programie 500 plus. O kobietach Stanisława Wyspiańskiego. O tym, jak wyglądał Wszechświat 8 mld lat temu. O Frankensteinie, który inspirował uczonych. O nowych, często ekscentrycznych obyczajach pogrzebowych. O kanonie lektur patriotycznych prezydenta Dudy i o poszukiwaczach zaginionej muzyki.

To tylko część naszej świątecznej oferty. Zachęcam do przeczytania wszystkich naszych propozycji, a także do zakupu POLITYKI z dołączonym Oskarowym filmem Christophera Nolana „Dunkierka”, przejmującym obrazem wojennym z rewelacyjną muzyką i ścieżką dźwiękową.

W imieniu redakcji POLITYKI życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji świąt, pomyślności, cierpliwości i nadziei.

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego