Odmrażanie sądów i lotów. Rząd sprowadził felerne maski z Chin?

Od poniedziałku klienci wrócili do restauracji i salonów fryzjerskich, zaczęło się też odmrażanie sądów. Od 1 czerwca na linie krajowe wrócą samoloty LOT. W ciągu dwóch tygodni dowiemy się, czy w będziemy mogli zdjąć maseczki w otwartej przestrzeni.

Z sondażu BCC i 4 Business & People wynika, że 82 proc. firm zanotowało w kwietniu spadek obrotów licząc rok do roku, a tylko jedna trzecia nie ma problemów z płynnością. Około 60 proc. firm planuje jednak utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie przynajmniej do końca roku.

Prawie 2 bln euro – to suma pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, na jaką rządy krajów unijnych dostały zgodę od Komisji Europejskiej. Za 51 proc. tej kwoty odpowiadają Niemcy; Polska za 20 razy mniej - wynika z danych Komisji Europejskiej. Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Arianna Podesta, Komisja podjęła dotąd 124 decyzje, w ramach których zatwierdziła 160 różnych działań zgłoszonych przez państwa członkowskie i Wielką Brytanię. – Całkowita kwota to około 1,95 bln euro - podkreśliła Podesta.

Ministerstwo poinformowało też, że kwarantanną objęto 80 tys. 974 osoby. To ci, którzy miały bezpośredni kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Z kolei nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – jak podał resort – objęto 18 tys. 772 osób. To ludzie, którzy nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.

Od 1 czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Nowa siatka połączeń obejmuje około 30 lotów każdego dnia.

Od 18 maja ponownie zostaną otwarte salony fryzjerskie , restauracje oraz „wyspy” w galeriach handlowych. Ich działalność będzie jednak ograniczona w związku z koronawirusem. Do restauracji nie wejdzie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe powierzchni sali, gdzie są oni obsługiwani. W przypadku kasyn będzie to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. W salonach fryzjerskich przebywać będą mogli wyłącznie obsługiwani klienci.

Pytany o termin zniesienia obowiązku noszenia maseczek poinformował, że „jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną”. Podał, że ta decyzja zostanie podana w ciągu tygodnia do dwóch.

W przypadku Polski zatwierdzone przez Brukselę środki wsparcia to m.in. wart 16,6 mld euro program zapewniający płynność mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim firmom, szacowane na 22 mld euro wsparcie dla firm mających problemy z dostępem do kapitału; 700 mln euro na dotacje i zaliczki zwrotne współfinansowane przez europejskie fundusze strukturalne, program pożyczek i gwarancji o wartości 500 mln zł, czy warty 527 mln zł program dotacji na pokrycie odsetek od pożyczek przedsiębiorstw.

Od niedzieli obowiązuje zmieniony limit osób w kościołach. Na jedną osobę nie przypada już 15 mkw. lecz 10 mkw. Decyzja ta została ogłoszona w środę podczas konferencji premiera na temat znoszenia obostrzeń w związku z koronawirusem.

Zgodnie z opublikowanym w sobotę rozporządzeniem do odwołania nie będzie można organizować wystaw, targów, konferencji. Wciąż zamknięte pozostaną teatry i kina. Wyjątkiem od tej reguły są kina plenerowe oraz galerie sztuki.

Od soboty 2020 r. złagodzono też restrykcje na granicy. Po jej przekroczeniu 14-dniowej kwarantanny nie muszą odbywać m.in.

osoby przekraczające granicę z Niemcami, Czechami lub Słowacją „w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych” w innym kraju Unii lub tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z kwarantanny są też zwolnieni uczniowie i studenci przekraczający granicę z karajami Unii „w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym”.

Trzaskowski o wieku emerytalnym i 500+

„Nie należy wprowadzać rozwiązań, które będą podwyższać wiek emerytalny, tylko trzeba stworzyć taki system, że ludzie sami będą mogli dokonać wyboru i sami będą chcieli pracować dłużej po to, żeby mieć większą emeryturę” – powiedział w poniedziałek kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski był pytany w TOK FM o program 500+, np. czy zgodziłby się na wycofanie świadczenia na pierwsze dziecko lub ustanowienie progu dochodowego. „500+ jest niesłychanie istotną częścią naszego systemu pomocy wszystkim, którzy w tej chwili sobie radzą trochę gorzej i będę go bronił” - odpowiedział.

Z kolei zapytany, czy podpisałby ustawę, która podwyższałaby wiek emerytalny, Trzaskowski stanowczo zaprzeczył. „Dzisiaj świat stanął na głowie i dzisiaj wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że przede wszystkim trzeba bronić miejsc pracy i że nie elastyczność jest ważniejsza, tylko ważniejsze jest bezpieczeństwo pracy. Dzisiaj kompletnie zmienia się świat i dzisiaj my też musimy się do tego dostosować, my musimy z tego wyciągnąć wnioski. Dzisiaj widać, że miejsce pracy, bezpieczeństwo pracy jest w tej chwili sprawą absolutnie fundamentalną” - mówił.

Od poniedziałku nowy etap „odmrażania” sportu

Od poniedziałku otwarte zostaną boiska wielofunkcyjne - Orliki, tory łucznicze, wrotkarskie, skateparki, tory gokartowe, otwarte tory kolarskie (w tym do kolarstwa górskiego), obiekty do paintballu, korty tenisowe, pola golfowe, ponadto infrastruktura do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, a także skocznie narciarskie.

Na otwartych obiektach sportowych będzie mogło przebywać do 14 osób plus dwójka trenerów, z wyłączeniem obsługi. Na jednym korcie tenisowym – nie więcej niż cztery osoby i trener, a na polu golfowym przy jednym dołku – nie więcej niż sześć osób.

Większe grupy mogą być wpuszczane na pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego i baseballu - łącznie 26 osób, w tym 22 zawodników. Jeśli powierzchnia zostanie podzielona na dwie połowy z pięciometrową strefą buforową – na każdej połowie boiska będzie mogło ćwiczyć 16 zawodników plus trzech trenerów.

Wracają także zajęcia w halach. W zależności od ich wielkości, będzie mogło trenować od 12 (plus trener) do 32 osób (plus trójka trenerów). Otwarte zostaną kluby jeździeckie oraz ośrodki do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych.

Dopuszczone będzie również współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej i w żużlu, ale bez udziału publiczności. Do otwartych wcześniej obiektów Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu i Spale oraz skoczni narciarskiej w Szczyrku, gdzie trenują już zawodnicy kadry narodowej, dołączą kolejne COS-y: w Cetniewie, Szczyrku i Zakopanem.

Rozpoczynają się zajęcia w niektórych szkołach

Mogą być prowadzone m.in. zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, a także zajęcia specjalistyczne m.in. z dziećmi mającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Od poniedziałku otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania wracają też placówkimłodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej i placówki specjalistyczne. Będzie też możliwe prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. W szkołach policealnych rozpoczynają się zajęcia praktyczne, w szkołach branżowych – praktyczne zajęcia z nauka jazdy.

Od 25 maja będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie klas VIII będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły. Wcześniej, 6 maja, umożliwiono samorządom otwieranie żłobków i przedszkoli.

Ponad 18 tys. zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia w niedzielę poinformowało o 272 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To pacjenci z województw: województw: śląskiego (180), wielkopolskiego (40), mazowieckiego (21), opolskiego (9), łódzkiego (6), dolnośląskiego (6), małopolskiego (4), pomorskiego (2), zachodniopomorskiego (2), lubelskiego (1) i podlaskiego (1). Zmarło dziesięć osób. To mieszkańcy Poznania, Krakowa, Raciborza, Piaseczna, Tychów, Łomży, Grudziądza oraz Zgierza. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

W sumie do tej pory w Polsce potwierdzono w sumie 18 529 zakażenia, w tym 925 zgonów.

Zakażonych koronawirusem na Śląsku jest już 2 tys. 244 górników – wynika z informacji zebranych w spółkach węglowych. To 1 tys. 268 pracowników Polskiej Grupy Górniczej, 497 z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 479 z kopalni Bobrek. W woj. śląskim potwierdzono już łącznie 5 tys. 251 zakażeń, najwięcej w całym kraju. „Tylko jedna z nich wymagała leczenia szpitalnego, pozostali w dobrym stanie dochodzili do zdrowia w swoich domach pod nadzorem sanepidu. Najstarszy wyleczony ma 76 lat – to mieszkanka Bielska-Białej, najmłodszy ma 5 lat – to mały mieszkaniec Rudy Śląskiej” – poinformowali urzędnicy.

Na koronawirusa przebadano dotąd ponad 620,2 tys. próbek pobranych od 567 tys. osób. Ostatniej doby wykonano ponad 18,8 tys. testów.