Redakcja „Polityki”
3 lutego 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

3 lutego 2026
Dokąd i po co idzie partia Brauna; ile dziś zarabiają lekarze; zaczyna się nowa polityczna gra; Zbigniew Bogucki: nowa gwiazda PiS; Polska z perspektywy lombardu; „Melania” – kiepska autoreklama pierwszej damy. To i jeszcze więcej w nowej „Polityce”. Gorąco zapraszam do lektury!
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”
Najnowszy numer „Polityki”Polityka Najnowszy numer „Polityki”

W najnowszej „Polityce” zajmujemy się bliżej partią Grzegorza Brauna, który zwołał i właśnie przeprowadził zjazd swojej organizacji, co dało okazję, aby przyjrzeć się jego ludziom i ich politycznym oraz społecznym poglądom, często bardzo radykalnym, odbiegającym od demokratycznych standardów. Wydarzenie obserwował i opisał w naszym tygodniku Rafał Kalukin.

Co jeszcze w nowej „Polityce”:

Ile dziś zarabiają lekarze, czy rzeczywiście ich wynagrodzenia są zbyt wysokie, jaka jest proporcja wydatków państwa na pensje lekarzy i pielęgniarek w porównaniu z kosztami sprzętu i utrzymania szpitali, co na to rząd i politycy, czy szykowane są jakieś zmiany w systemie – pisze Joanna Solska.

Coś się po cichu zmienia w polskiej polityce, kończy się „heroiczny” okres władzy Donalda Tuska, a zaczyna czas lawirowania, szukania zakulisowych porozumień. Siły po obu stronach – rządowej i opozycyjnej – są w miarę wyrównane, widać nowy etap gry, o co teraz będzie chodzić i kto ma w tej rozgrywce pod hasłem „remis i kompromis” większe szanse – opisuje Mariusz Janicki.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, wymieniany jako możliwy kandydat na premiera, jest nową gwiazdą PiS. Jaka była zatem jego droga polityczna, z którą partyjną frakcją trzyma i jak może rozwinąć się jego kariera – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej i Wojciecha Szackiego.

Co oznacza odmowa Polski wzięcia udziału w ewentualnej misji wojskowej w Ukrainie, czy nie osłabia to naszej pozycji w Europie i w NATO, jakie mogą być polityczne i militarne skutki takiego wycofania – analizuje Marek Świerczyński.

Jak wygląda nasz kraj z perspektywy lombardu, co ludzie zastawiają, za ile, z jakich powodów, czy potem odkupują te rzeczy, dlaczego seriale telewizyjne i youtubowe kręcone w lombardach cieszą się dużą popularnością – zjawisko opisuje Zbigniew Borek.

Jak się trafia do pierwszej dziesiątki najlepszych nauczycieli świata – opowiada w wywiadzie germanistka Ewa Drobek, finalistka Gobal Teacher Prize 2026.

Czy w polskich więzieniach przebywają osoby niesłusznie skazane, dlaczego tak trudno wzruszyć wyroki i ponownie rozpatrywać te bardziej kontrowersyjne przypadki – problemowi przyjrzała się Violetta Krasnowska.

Domowy poradnik bezpieczeństwa energetycznego – przedstawia Adam Grzeszak.

I jeszcze:recepty na dobrą starość; • amerykańskie służby imigracyjne: od deportacji do militaryzacji; • Sudan i Gaza – zniszczone dziedzictwo; • wojna o Arktykę; • Bad Bunny, latynoski król amerykańskiej muzyki; • „Melania” – kiepska autoreklama pierwszej damy; • studniówka w społecznościówkach; • kłopoty polskich winiarzy.

Życzę Państwu przyjemnej, pożytecznej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

