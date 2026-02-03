Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
W najnowszej „Polityce” zajmujemy się bliżej partią Grzegorza Brauna, który zwołał i właśnie przeprowadził zjazd swojej organizacji, co dało okazję, aby przyjrzeć się jego ludziom i ich politycznym oraz społecznym poglądom, często bardzo radykalnym, odbiegającym od demokratycznych standardów. Wydarzenie obserwował i opisał w naszym tygodniku Rafał Kalukin.
Co jeszcze w nowej „Polityce”:
• Ile dziś zarabiają lekarze, czy rzeczywiście ich wynagrodzenia są zbyt wysokie, jaka jest proporcja wydatków państwa na pensje lekarzy i pielęgniarek w porównaniu z kosztami sprzętu i utrzymania szpitali, co na to rząd i politycy, czy szykowane są jakieś zmiany w systemie – pisze Joanna Solska.
• Coś się po cichu zmienia w polskiej polityce, kończy się „heroiczny” okres władzy Donalda Tuska, a zaczyna czas lawirowania, szukania zakulisowych porozumień. Siły po obu stronach – rządowej i opozycyjnej – są w miarę wyrównane, widać nowy etap gry, o co teraz będzie chodzić i kto ma w tej rozgrywce pod hasłem „remis i kompromis” większe szanse – opisuje Mariusz Janicki.
• Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, wymieniany jako możliwy kandydat na premiera, jest nową gwiazdą PiS. Jaka była zatem jego droga polityczna, z którą partyjną frakcją trzyma i jak może rozwinąć się jego kariera – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej i Wojciecha Szackiego.
• Co oznacza odmowa Polski wzięcia udziału w ewentualnej misji wojskowej w Ukrainie, czy nie osłabia to naszej pozycji w Europie i w NATO, jakie mogą być polityczne i militarne skutki takiego wycofania – analizuje Marek Świerczyński.
• Jak wygląda nasz kraj z perspektywy lombardu, co ludzie zastawiają, za ile, z jakich powodów, czy potem odkupują te rzeczy, dlaczego seriale telewizyjne i youtubowe kręcone w lombardach cieszą się dużą popularnością – zjawisko opisuje Zbigniew Borek.
• Jak się trafia do pierwszej dziesiątki najlepszych nauczycieli świata – opowiada w wywiadzie germanistka Ewa Drobek, finalistka Gobal Teacher Prize 2026.
• Czy w polskich więzieniach przebywają osoby niesłusznie skazane, dlaczego tak trudno wzruszyć wyroki i ponownie rozpatrywać te bardziej kontrowersyjne przypadki – problemowi przyjrzała się Violetta Krasnowska.
• Domowy poradnik bezpieczeństwa energetycznego – przedstawia Adam Grzeszak.
I jeszcze: • recepty na dobrą starość; • amerykańskie służby imigracyjne: od deportacji do militaryzacji; • Sudan i Gaza – zniszczone dziedzictwo; • wojna o Arktykę; • Bad Bunny, latynoski król amerykańskiej muzyki; • „Melania” – kiepska autoreklama pierwszej damy; • studniówka w społecznościówkach; • kłopoty polskich winiarzy.
Życzę Państwu przyjemnej, pożytecznej lektury!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego