Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Dokąd i po co idzie partia Brauna; ile dziś zarabiają lekarze; zaczyna się nowa polityczna gra; Zbigniew Bogucki: nowa gwiazda PiS; Polska z perspektywy lombardu; „Melania” – kiepska autoreklama pierwszej damy. To i jeszcze więcej w nowej „Polityce”. Gorąco zapraszam do lektury!

W najnowszej „Polityce” zajmujemy się bliżej partią Grzegorza Brauna, który zwołał i właśnie przeprowadził zjazd swojej organizacji, co dało okazję, aby przyjrzeć się jego ludziom i ich politycznym oraz społecznym poglądom, często bardzo radykalnym, odbiegającym od demokratycznych standardów. Wydarzenie obserwował i opisał w naszym tygodniku Rafał Kalukin.

Co jeszcze w nowej „Polityce”:

• Ile dziś zarabiają lekarze, czy rzeczywiście ich wynagrodzenia są zbyt wysokie, jaka jest proporcja wydatków państwa na pensje lekarzy i pielęgniarek w porównaniu z kosztami sprzętu i utrzymania szpitali, co na to rząd i politycy, czy szykowane są jakieś zmiany w systemie – pisze Joanna Solska.

• Coś się po cichu zmienia w polskiej polityce, kończy się „heroiczny” okres władzy Donalda Tuska, a zaczyna czas lawirowania, szukania zakulisowych porozumień. Siły po obu stronach – rządowej i opozycyjnej – są w miarę wyrównane, widać nowy etap gry, o co teraz będzie chodzić i kto ma w tej rozgrywce pod hasłem „remis i kompromis” większe szanse – opisuje Mariusz Janicki.