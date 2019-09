Wybraliśmy 20 książek do czytania w XXI wieku

Na pl. Defilad w Warszawie 7 września odbyło się Międzynarodowe Czytanie – wspólna lektura książek wybranych przez naszych ekspertów i najlepiej oddających ducha czasu. Akcję przygotowała redakcja „Polityki” we współpracy z Teatrem Studio. Zachęcamy do zapoznania się z całym zestawem!

W pierwszy weekend września tradycyjnie odbywa się kulminacja akcji Narodowego Czytania razem z parą prezydencką (w tym roku Polacy wracają do nowel). Redakcja „Polityki” wraz z warszawskim Teatrem Studio proponują alternatywę – albo, jak kto woli, uzupełnienie tego zestawu. Wybraliśmy 20 współczesnych książek dobrze opisujących świat, przeszłość i przyszłość. Socjologicznych, filozoficznych, reporterskich, ekonomicznych, historycznych i powieściowych. Pomagających oswoić nieco rzeczywistość trwającego stulecia i przygotować się na to, co nas w nim czeka.

Tej niemożliwej, zdawałoby się, selekcji dokonało jury w składzie: filozofka Agata Bielik-Robson, pisarka Małgorzata Rejmer, zastępca dyrektora Teatru Studio Tomasz Plata oraz nasi redakcyjni koledzy Justyna Sobolewska i Edwin Bendyk. 7 września wieczorem na warszawskim pl. Defilad zostały odczytane fragmenty wybranych książek. Prezentacji towarzyszyła inscenizacja jednej z nich: „Kobiet i władzy” profesorki z Cambridge Mary Beard.

Niżej komplet 20 dzieł. Listę opublikujemy także w kolejnym wydaniu „Polityki” (11 września) razem z objaśnieniami, co to są za książki i jaki zestaw razem tworzą. Na Polityka.pl dzięki życzliwości wydawców publikujemy wybrane fragmenty – i już zachęcamy do lektury (kolejność alfabetyczna, według nazwisk autorów):