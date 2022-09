Złote Lwy w Gdyni dla filmu „The Silent Twins” Agnieszki Smoczyńskiej

Rywalizacja w konkursie głównym była w tym roku bardzo silna – o Złote Lwy walczyli i mistrzowie kina, i debiutanci, w sumie 20 tytułów. Główną nagrodę otrzymała Agnieszka Smoczyńska za film o bliźniaczkach June i Jennifer Gibbons, prawdziwą historię miłości i wykluczenia.

W zgodnej ocenie krytyków i widzów rywalizacja w Gdyni była w tym roku bardzo silna, a w konkursie głównym zdolni debiutanci konkurowali z weteranami rodzimego kina, m.in. z Jerzym Skolimowskim, którego najnowszy film – „IO” – jest już polskim kandydatem do Oscara . Został też świetnie przyjęty w Cannes, gdzie otrzymał Nagrodę Jury. Gdyńskie jury lubi jednak zaskoczyć, a w tym roku kierowało się także – jak mówił jego przewodniczący Jerzy Domaradzki – reakcjami publiczności, która dopisała we wszystkie festiwalowe dni.

„Victoria”: najlepszy film krótkometrażowy

W piątek 16 września w czasie Młodej Gali rozdano z kolei nagrody dla debiutantów i krótkich form. Bursztynowe Lwy otrzymała Maria Sadowska za „Dziewczyny z Dubaju”. Najwięcej statuetek zebrał Damian Kocur za film „Chleb i sól” (nagroda akredytowanych na festiwal dziennikarzy, Don Kichot przyznawany przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych, nagroda jury młodych), bardzo dobrze przyjęty już w Wenecji (Specjalna Nagroda Jury w sekcji „Horyzonty”), jeden spośród debiutantów walczących o Złote Lwy. „To bardzo ważna nagroda. Uczę się doceniać waszą pracę. Czytając o swoim filmie, czytając recenzje, dowiaduję się rzeczy, których bym się nie spodziewał, o których nie myślałem albo takich, które poszerzają horyzonty. Jesteście ważni” – mówił Kocur, odbierając statuetkę od dziennikarzy z rąk Katarzyny Borowieckiej i Łukasza Maciejewskiego.

W tym roku w Gdyni po raz pierwszy przyznano nagrodę za reżyserię obsady (casting) – tę statuetkę otrzymała Marta Kownacka za pracę przy filmie „Apokawixa” Xawerego Żuławskiego. To symboliczne uznanie dla zawodu, który w Polsce długo był niezauważany.

Nagrodę im. Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy zdobyła „Victoria” w reżyserii Karoliny Porcari z Katarzyną Figurą w głównej roli. Nagrodę specjalną odebrał Jakub Radej za „Followers. Odpalaj lajwa”, przyznano też dwa wyróżnienia (dla filmów „Dygot” Joanny Różniak i „Alkibiades” Roberta Kwilmana). – Nie ma lepszego reżysera niż aktor, który ma dobry dzień – mówiła Karolina Porcari, odbierając statuetkę w czasie finałowej gali w sobotę. Katarzyna Figura dodała: – To bardzo ważny głos o nas, o kobietach, o tym, że nie pozostajemy niewidoczne.

Festiwal filmowy w Gdyni. A właściwie trzy

Jak mówił na otwarciu imprezy 12 września jej dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz, w tym roku festiwalowe święto jest potrójne: „Jest jeszcze festiwal filmów dla młodszych widzów. Tam zostaną przyznane pierwszy raz Złote Lwiątka [nagrodę otrzymał „Detektyw Bruno” w reż. Magdalena Nieć i Mariusz Palej – red.]. Ale także Niebyły Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Tutaj wracamy do wydarzeń sprzed 40 lat, do czasów stanu wojennego, kiedy festiwal – wtedy jeszcze w Gdańsku – nie mógł się odbyć z oczywistych powodów. Część z tych filmów nigdy już później na festiwal nie wróciła. My w Gdyni te filmy przywracamy do życia festiwalowego”. W jury Niebyłego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zasiedli twórcy z roczników 80. – Dorota Masłowska, Kasper Bajon i Piotr Kurpiewski. Nagrodzili „Odwet” w reżyserii Tomasza Zygadły.

W Gdyni swoje nagrody przyznaje także Państwowy Instytut Sztuki Filmowej – m.in. za innowacje technologiczne (w tym roku to wyróżnienie wręczono autorkom platformy streamingowej 35mm.online), projekt dystrybucji (dla Gutek Film za „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego), działania w dziedzinie edukacji (Zespół Edukatorów Filmowych), animację kultury filmowej (Warszawska Szkoła Filmowa) czy najlepszy filmowy plakat (Maks Bereski, autor pracy do Teściów”).

Podsumowanie tegorocznego festiwalu filmów fabularnych w Gdyni piórem Janusza Wróblewskiego ukaże się w najbliższym numerze „Polityki”.