Rosyjski dziennikarz wypadł z okna. Tak się rodzi kolejna legenda o „zbrodni reżimu”?

Maks Borodin wypadł w nocy z balkonu swojego mieszkania na piątym piętrze. Po trzech dniach, nie odzyskawszy przytomności, zmarł w miejscowym szpitalu. Lekarze mówią, że nie miał szans na przeżycie.

Maks Borodin „nie miał powodów, żeby popełnić samobójstwo”

Tragedia miała miejsce w Jekaterynburgu, czwartym pod względem wielkości mieście w Rosji (1,4 mln mieszkańców), znanym w świecie – tutaj bolszewicy zamordowali cara Mikołaja II, stąd pochodzi Borys Jelcyn, pierwszy prezydent Rosji.

Maks Borodin pracował w miejscowej agencji „Nowy Dzień”, był dziennikarzem śledczym. Dwóch miesięcy zabrakło mu do 33. urodzin. W mieszkaniu był sam. Jak twierdzi policja, drzwi były zamknięte od wewnątrz.

Polina Rumiancewa, redaktorka naczelna „Nowego Dnia”, przełożona Maksa Borodina, przypuszcza, że był to nieszczęśliwy wypadek: „Wyobraźcie sobie pięciopiętrową chruszczowkę, stary balkon, z barierką poniżej pasa, zawalony jakimiś budowlanymi śmieciami. Prawdopodobnie palił papierosy na balkonie i wypadł. Nie miał powodów, by popełnić samobójstwo. Miał plany na przyszłość, zamierzał wyjechać do pracy do Moskwy”.

Sąsiedzi Maksa unikają dziennikarzy. Jeden z nich na pytanie korespondenta „Nowej Gazety” o przyczynę śmierci dziennikarza odpowiada: „Jakiego dziennikarza? To jakiś alkoholik wypadł z balkonu w samych gaciach i koszuli”.

Porządny człowiek, staranny dziennikarz

Przyjaciel Maksa Wiaczesław Baszkow, lokalny działacz na rzecz praw człowieka, twierdzi, że dzień przed wypadkiem Maks dzwonił do niego o piątej nad ranem z prośbą o pomoc, był przekonany, że lada chwila zostanie aresztowany, widział nawet na balkonie ludzi w maskach z bronią. Po kilku godzinach zadzwonił z przeprosinami: „Chyba przesadziłem, to pewnie były jakieś ćwiczenia”.