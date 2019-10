Trzy listy Johnsona do Brukseli. Walka o brexit trwa

W ostatniej chwili premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson sprytnie uniknął aresztu. Ale co dalej z brexitem?

Zrobiła się z tego tasiemcowa, emocjonująca powieść detektywistyczna: 19 października saga miała się zakończyć, ale wciąż nie znamy rozwiązania zagadki. W sobotę po południu Komisja Europejska poprosiła brytyjski rząd o informacje, co dalej. Boris Johnson wysłał do Unii trzy listy – niepodpisaną kopię wniosku o przedłużenie rokowań z Brukselą, list wyjaśniający, dlaczego premier się temu sprzeciwia, oraz pismo tłumaczące, dlaczego ustawa Izby Gmin o odroczeniu brexitu rozsadza brytyjską politykę. Wysyłając listy w ostatniej chwili, premier sprytnie uniknął aresztu.

Zdaniem korespondenta BBC w Brukseli negocjacje dotyczące odroczenia brexitu zostały już uruchomione i zajmą wiele dni. Na razie Unia i Johnson czekają na wyniki głosowań w poniedziałek i wtorek w Izbie Gmin, gdy będą się ważyć losy umowy.

Tak czy owak na historycznym, pierwszym od 40 lat weekendowym posiedzeniu Izby (poprzednio zdarzyło się to podczas wojny o Falklandy) Borisowi nie udało się pokonać opozycji. Nie było przełomu – była polityczna rozgrywka. Zamiast poprzeć porozumienie Johnsona posłowie zobowiązali go niewielką większością (322 za, 306 przeciw) do wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie negocjacji. Obowiązek taki nałożyła na niego niedawna ustawa. Boris jednak zapowiedział, że będzie próbował przepchnąć swoją umowę jeszcze przed 31 października.

Głosowanie na kołku

„Nie będę negocjował odroczenia brexitu, a prawo wcale mnie do tego nie zobowiązuje” – mówił Johnson. Od czasu zawarcia kompromisu z Brukselą Boris chce się prezentować jako zbawca narodu, choć jego porozumienie jest dla Brytyjczyków mniej korzystne i bardziej kontrowersyjne niż Theresy May, bo zakłada utworzenie granicy celnej na Morzu Północnym, likwiduje m.in. obowiązek zachowania praw pracowniczych i standardów towarów na poziomie unijnym i skazuje Irlandię Północną na status autonomicznej części UE.

Posłowie Izby Gmin decyzję zawiesili więc na kołku w obawie, że Johnson zyska poparcie dla całej umowy, a nie zdąży do końca października przeforsować kilkunastu ustaw wykonawczych. To zaś groziłoby nawet brexitem bez umowy (no deal). Umowa jest bowiem tak skomplikowana, że część posłów głosujących na „tak” na poziomie szczegółowej analizy ustaw wykonawczych mogłoby nawet zmienić zdanie.

Czytaj też: Wyciekł tajny raport o katastrofie po brexicie bez umowy

Na ostrzu noża

Autorem poprawki, nad którą głosowano w pierwszej kolejności, jest były minister Oliver Letwin, zwolennik umowy Johnsona, lecz przeciwnik „no deal”. Wniosek poparła partia ulsterskich protestantów (DUP, 10 posłów), twierdzących, że umowa Borisa zmienia status Irlandii Północnej jako części Zjednoczonego Królestwa, a z czasem wzmocni szanse na zjednoczenie Ulsteru z Republiką Irlandii. Przeciw poprawce zagłosowało tylko sześciu posłów Partii Pracy.

To zły prognostyk dla Johnsona. Przy drugim podejściu w przyszłym tygodniu decydujące okażą się pojedyncze głosy, szef rządu liczył zaś na większą liczbę rozłamowców wśród labourzystów. Z drugiej strony za jego umową opowiedziała się cała antyeuropejska prawica klubu konserwatywnego, która blokowała umowę May, oraz 17 posłów niezależnych. Johnson, niczym niezrażony, chce już w przyszłym tygodniu przedstawić Izbie Gmin projekt ustawy o brexicie, jednej z kilku niezbędnych do formalizacji rozwodu.

Czytaj także: Sąd ratuje honor brytyjskiej demokracji

Milion ludzi na ulicach

Wielu posłów, nie tylko opozycji, ostro krytykuje umowę Johnsona. Jak przekonuje lider Partii Pracy Jeremy Corbyn, dokument może się okazać „bocznym wejściem do brexitu bez umowy”, bo po etapie rozmów o układach handlowych nie będzie już mechanizmu „hamulca” (słynny backstop Theresy May), który zapewniałby przedłużenie negocjacji bez ryzyka no deal – bo w unii celnej zostałaby tymczasowo cała Wielka Brytania.

W wariancie wynegocjowanym przez Johnsona brak porozumienia mógłby skazać Brytyjczyków na wysokie cła dla towarów eksportowanych do UE. Umowa więc w wielu aspektach zamiata problemy pod dywan kosztem Zjednoczonego Królestwa. Irlandia Północna byłaby odseparowana od Anglii, Walii i Szkocji granicą celną, a Szkocja zapowiada już w przyszłym roku próbę organizacji referendum w sprawie wyjścia z unii (w 2014 r. zwolennicy niepodległości nieznacznie przegrali).