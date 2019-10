Nie będzie brexitu w Halloween, choć może nadejść już miesiąc później

Brytyjski premier odniósł we wtorek spore zwycięstwo i poniósł sporą klęskę. Obiecywał, że do 31 października, choćby miał paść trupem, Wielka Brytania wyjdzie z Unii. Tymczasem okazuje się, że na razie nie wyjdzie.

Premier Boris Johnson był pewny, że swoją determinacją i sprytnymi manewrami skłoni posłów do uległości. Zapomniał o starym powiedzeniu, że pycha kroczy przed klęską. Stało się więc inaczej.

BoJo zjadł we wtorek wieczorem słodko-gorzką potrawkę z baru w londyńskim Chinatown i wyraźnie poczuł się nie najlepiej. Najpierw było słodko. Izba Gmin zgodziła się, że jego ustawa o brexicie jest warta trzeciego czytania, ale (uwaga, gorzko!) jednocześnie odrzuciła szaleńcze tempo, o którym marzył brytyjski premier. Ambicja wyjścia z Unii z końcem miesiąca umarła 22 października, na ostatniej prostej, choć wydawało się, że Johnson ma już zwycięstwo w zasięgu ręki.

109 stron zawiłej ustawy o historycznym znaczeniu w niecałe trzy dni i noce, tak chciał brytyjski premier. Nawet niektórzy zwolennicy „dealu” Johnsona przyznawali, że takie tempo uniemożliwia porządną analizę prawa. Harmonogram rządu Johnsona był sztuczny. Chodziło tylko o to, by mógł spełnić swoje buńczuczne zapowiedzi i zaspokoić suwerena, wychodząc z Unii w terminie 31 października. Tymczasem, jak dobitnie mówił lider Partii Pracy Jeremy Corbyn, „posłowie nie dali sobą pomiatać”.

Honor posła

Boris Johnson poniósł więc faktycznie prestiżową porażkę. Większość posłów (choć większość niewielka, bo różnica wyniosła 14 głosów) nie zgodziła się na przyspieszony tryb rozpatrywania ustawy o wyjściu z Unii opartej na jego „dealu”. Chwilę wcześniej ci sami posłowie zgodzili się (większością 30 głosów), że ustawa o brexicie Johnsona jest warta dalszych prac. Tyle że nie w takim tempie, jakie chciał przeforsować premier. Paradoks łatwo zrozumieć, biorąc pod uwagę, że wielu posłów chciało i chce trzeciego czytania, by próbować zastopować ustawę Johnsona gradem poprawek.

Decyzja Izby Gmin oznacza, że niemal z pewnością brexit nie nastąpi 31 października. Jeśli ustawa nie wyjdzie do czwartku z Izby Gmin, nie ma na to szans, a rząd ogłosił już, że w środę i czwartek Izba Gmin zajmie się mową królowej, w której przedstawiła 14 października program ustawodawczy rządu.

Co znamienne, w swoim krótkim wystąpieniu w Izbie Gmin po porażce, Johnson nie mówił już, że kraj wyjdzie z Unii 31 października. Podkreślał, że wierzy, że dojdzie do brexitu na zasadach wynegocjowanej przez niego umowy… Może się to więc stać parę tygodni później. Może, ale nie musi.

Premier Boris Johnson zawiesił więc rozpatrywanie ustawy i czeka na reakcję Unii. Niemal z pewnością z Brukseli, wcześniej lub później, nadejdzie decyzja o przedłużeniu terminu członkostwa Wielkiej Brytanii i negocjacji wokół brexitu o trzy miesiące, do końca stycznia, jednak z możliwością skrócenia co dwa tygodnie, na wypadek gdyby Izba Gmin i Izba Lordów zaakceptowały wcześniej ustawę o brexicie bez poprawek.

Bo rzucę zabawki

Po niekorzystnym głosowaniu Johnson, wyraźnie rozczarowany i zdenerwowany, wstał i oświadczył, że skoro posłowie nie chcą rozważać jego projektu brexitu dzień i noc, by zdążyć na 31 października, on decyduje się zawiesić rozpatrywanie historycznej ustawy. Okazało się, że jego groźby z popołudnia we wtorek o całkowitym wycofaniu ustawy i wniosku o przedterminowe wybory były zwykłym blefem.

Wielu posłów opozycji określiło tę reakcję jako „dziecinną”. Nawet poseł senior Kenneth Clarke, szanowany konserwatysta (choć zwolennik pozostania w Unii), apelował do premiera o przedłużenie czasu pracy nad ustawą o kilka dni. Johnson, wyraźnie zmieszany, wręcz zawstydzony, nic mu nie odpowiedział.

Zwolennicy premiera, nie bez racji, wskazywali, że odniósł – mimo wszystko – historyczne zwycięstwo: przepchnął ustawę o swojej umowie w sprawie brexitu do trzeciego czytania. Był to sygnał podziwu posłów dla determinacji premiera, któremu udało się stworzyć umowę z Unią (o czym Bruksela nie chciała słyszeć nawet miesiąc temu) i wynegocjować nowy układ (inna rzecz, że bardzo kontrowersyjny i mniej korzystny dla Wielkiej Brytanii niż „deal” Theresy May).

Pierwszy raz po trzech latach od referendum pojawiała się jednak szansa przełamania impasu. 30 posłów więcej za trzecim czytaniem sugerowałoby, że być może ustawę da się do końca zatwierdzić, mimo prób storpedowania przez opozycję.

Problem w tym, że BoJo boi się, że w kolejnym etapie prac, już w komisjach parlamentarnych, posypią się poprawki. Jedna z nich – o rozciągnięciu unii celnej na całą Wielką Brytanię – zostanie poparta przez 10 posłów Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), która została zdradzona przez Johnsona, gdy ten dogadał się z Unią co do granicy celnej na Morzu Północnym (to oddziela Irlandię Północną i zwiększa szanse na zjednoczenie Zielonej Wyspy). Przy odrobinie szczęścia poprawka ta miałby wkrótce szanse na uchwalenie przez Izbę, choć nie jest to wcale pewne i zależy od różnicy kilku głosów.

Dlatego Johnson nie zareagował na razie w ogóle na propozycję Jeremy’ego Corbyna, by ustalić realny termin prac nad ustawą. Borisa Johnsona nie interesuje widać spokojna polityka. Bez chaosu i szantażu czuje się niezrealizowany.

„Jest jak Trump. To jest dziecinada. Chciał postawić na swoim” – mówił w studiu Sky News Alastair Campbell, były doradca Tony’ego Blaira. Campbell mówił o „frantycznym” stylu rządzenia Johnsona. Nie był w ogóle przygotowany na porażkę, choć powinien się z nią liczyć, i podjął dość kompromitującą decyzję. Należało albo spokojnie obradować nad ustawą, albo ją wycofać i zaapelować do Izby o wybory. Ale Johnson jest jak kiepski śpiewak operowy, który zna tylko jedną arię.

W co gra Johnson?

Tego nie wie nikt. Na razie nawet chyba on sam. Przy Downing Street 10 trwała zapewne do późna narada z Dominikiem Cummingsem, kontrowersyjnym doradcą BoJo, który konsekwentnie namawia go do konfrontacji z parlamentem, a nawet własnymi umiarkowanymi posłami.

Boris Johnson może wrócić z ustawą już w przyszłym tygodniu i próbować ją przepchnąć przez komisję, by „wyrobić się” już w listopadzie możliwie najbliżej świętego dla niego terminu 31 października. Taka determinacja ma przemawiać do mentalności pewnej klasy zwolenników brexitu z robotniczych miasteczek na północy Anglii, chodzi tu o budowanie wizerunku BoJo jako „silnego człowieka”, który imponuje niektórym wyborcom.

Praca nad ustawą w czasie, gdy opozycja w Izbie ma wielkie szanse na wprowadzenie poprawki o unii celnej, może się rzeczywiście mijać z celem. Wszelkie poprawki do umowy wynegocjowanej przez Johnsona wymagałyby oczywiście nowej rundy negocjacji z Unią.

Tyle że kolejny triumf opozycji podczas gry o poprawki nie jest oczywisty. Być może Johnson dogada się z Unią na przełożenie terminu wyjścia o kilka tygodni i będzie wkrótce znowu walczyć o ustawę. Na razie chwilowo przegrupowuje siły. Możliwy jest też inny wariant.

Brytyjski premier może już nie wrócić na długo do parlamentu. Zamiast kontynuować grę o swoją wersję brexitu, może rzucić wszystkie siły i nakierować swoją propagandę na atak na odcinku przedterminowe wybory. Partia Pracy nie poprze ich co prawda aż do momentu zapewnienia przez Unię przedłużenia terminu artykułu 50 i uzyskania pewności, że nie dojdzie do rujnującego gospodarkę wyjścia z Unii bez umowy, czyli tzw. no deal. Potem jednak nie będzie mieć wyjścia i zapewne się zgodzi.

Jednak wybory?

Nawet gdyby Jeremy Corbyn nie chciał na razie konfrontacji wyborczej, Johnson może zmusić go do wyborów, korzystając z trików ustawodawczych umożliwiających decyzję o wyborach na zasadzie zwykłej większości (normalnie przedterminowe wybory wymagają większości 2/3 głosów w Izbie). Tę być może uda mu się uzyskać, bo wszyscy mają dość zwieszenia i pata. Wybory to jednak tylko pozorne rozwiązanie.

Większość ekspertów jest przekonana, że wybory, jeśli do nich dojdzie, nie przyniosą dramatycznej zmiany układu pomiędzy konserwatystami a opozycją. Brytyjczycy, trochę jak Polacy, są podzieleni na dwa obozy. Żadna ze stron – ani torysi, ani laburzyści i ich sojusznicy – nie zdobędzie w ich wyniku zdecydowanej większości z Izbie. W końcu listopada lub na początku grudnia (kiedy wybory odbyłyby się zgodnie z prawem) narodziłby się więc kolejny „parlament wiecznego pata” uniemożliwiający rozstrzygnięcie debaty wokół brexitu. Chyba że w końcu doszłoby do drugiego referendum, ale to mało prawdopodobny wariant.

Boris Johnson składnia się na razie do pierwszego rozwiązania. Wieczorem zagroził, że jeśli Unia zamiast technicznego przedłużenia o parę tygodni, uchwali trzymiesięczne odroczenie terminu (do stycznia), wycofa się całkowicie z dealu i dalszych prac nad ustawą. Wygląda więc na to, że kilka najbliższych tygodni będzie okresem kolejnych zażartych batalii w Izbie Gmin. Finał jest nieznany, jak to w dreszczowcu „Brexit”.