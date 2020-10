Donald i Melania Trump zakażeni koronawirusem

Jak pisze „New York Times”, zakażenie koronawirusem może mocno skomplikować kampanię wyborczą Donalda Trumpa.

„Przejdziemy przez to razem” – napisał prezydent USA na Twitterze po tym, jak się okazało, że zarówno on, jak i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych mają pozytywny wynik testu na koronawirusa. Oboje poddani są teraz obowiązkowej kwarantannie.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

BBC News podaje, że prezydencka para zakaziła się SARS-Cov-2 od najbliższej współpracowniczki Trumpa 31-letniej Hope Hicks. W czwartek prezydent mówił w wywiadzie dla Fox News, że jego doradczyni została poddana testowi na obecność koronawirusa, który dał pozytywny wynik. „Spędzam z nią dużo czasu. Moja żona też” – dodał. Hicks na początku tego tygodnia podróżowała z Trumprem na pokładzie Air Force One na debatę telewizyjną w Ohio.

Kampania Trumpa w izolacji?

Czołowy amerykański dziennik „New York Times” komentuje, że wynik prezydenta przyszedł po tym, jak przez miesiące bagatelizował powagę pandemii koronawirusa, lekceważąco nie nosił maseczki. I dodaje, że zakażenie może wpędzić w spore turbulencje kampanię Donalda Trumpa na 33 dni przed wyborami prezydenckimi, w których bije się on o drugą kadencję. „Nawet jeśli 74-letni Trump będzie przechodził chorobę bezobjawowo, będzie musiał wycofać się ze szlaku kampanii i pozostać w izolacji w Białym Domu przez nieznany okres”. Potwierdza to osobisty lekarz prezydenta Sean Conley: „Donald Trump i jego małżonka Melania czują się dobrze i planują pozostać w Białym Domu w trakcie powrotu do zdrowia”. Lekarz zapowiedział, że „prezydent będzie wykonywał swoje obowiązki »bez zakłóceń«”. Jak dotąd Trump odwołał wszystkie swoje piątkowe spotkania – zrezygnował m.in. z uczestnictwa w wiecu na Florydzie – weźmie udział tylko w jednej telekonferencji.

25. poprawka do konstytucji USA stanowi, że w przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia prezydenta może on – tymczasowo – przekazać obowiązki swojemu zastępcy. Wiceprezydent USA Mike Pence zapewnił o swojej modlitwie za Donalda i Melanię Trump.

Wyrazy wsparcia na Twitterze przekazał także prezydent Andrzej Duda.

Our good wishes for speedy recovery to our Friends @realDonaldTrump and @FLOTUS. #Poland and #USA will get through the hardships and succeed in fighting #COVID19. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 2, 2020

Według Johns Hopkins University, który zbiera globalne dane o koronawirusie, w USA od początku pandemii SARS-CoV-2 zakaziło się ponad 7,2 miliona osób, a zmarło z powodu Covid-19 ponad 207 tys. chorych. Na całym świecie zakażonych jest już ponad 34,2 mln, a liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczyła 1 milion.