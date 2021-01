Czy Japonia zdąży przygotować igrzyska?

Oficjalnie przełożone z ubiegłego roku igrzyska miałyby się zacząć 23 lipca. Jednak niektórzy członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego już zapowiadają, że może do nich nie dojść. Wszystko zależy od szczepień na covid-19.

Choć wiosną, już po wybuchu pandemii, decyzji o przeniesieniu gier na kolejny rok spodziewali się niemal wszyscy, formalny komunikat w tej sprawie długo nie następował. Organizatorzy imprezy, długa lista globalnych korporacji na czele z japońskim rządem, przez tygodnie zdawali się łudzić, że wirus tak jak się pojawił, tak samo szybko odejdzie i do Kraju Kwitnącej Wiśni bez przeszkód będzie można latem zaprosić tysiące sportowców i kibiców. Tak się jednak nie stało, igrzyska przeniesiono na rok kolejny. I zaczęła się walka z czasem.

Przesunięcie największej na świecie imprezy sportowej, ale też gigantycznego wydarzenia komercyjnego, pochłaniającego setki milionów dolarów od sponsorów i generującego wielki ruch turystyczny, to decyzja bardzo kosztowna i logistycznie skomplikowana. Dla sportowców z kolei utrata całego roku, w czasie którego nie mogli w większości swobodnie trenować, może oznaczać pożegnanie się z szansą na olimpijski medal i spełnienie największych zawodowych ambicji.

Czy igrzyska w Tokio się odbędą?

I choć od pojawienia się koronawirusa minął już rok, doczekaliśmy się kilku działających przeciwko niemu szczepionek, a do nowej daty rozpoczęcia igrzysk pozostało jeszcze ponad sześć miesięcy, żadnej pewności co do ich przeprowadzenia mieć w tej chwili jeszcze nie można. Pandemia nadal szaleje, z powodu nowego szczepu wirusa zamykane są granice w Europie i Afryce, a Japonia nie rozpoczęła jeszcze kampanii masowych szczepień. Nigdzie na świecie nie powrócono też do organizowania wydarzeń masowych z pełnym udziałem publiczności, a tylko w takim formacie (lub przynajmniej do niego zbliżonym) opłacać się będzie przeprowadzenie igrzysk. Czy Japonia zdąży się na nie przygotować?

Wiele zależy od powszechności szczepień. W kraju zaczną się one najwcześniej za dwa miesiące, co paradoksalnie i tak uważane jest za absolutny rekord. Wszystko dlatego, że japońskie prawo zakłada konieczność przeprowadzenia własnych badań klinicznych oraz akceptację lokalnych instytucji weryfikujących jakość leków przed dopuszczeniem do masowego obrotu. Z tego względu jedyną szczepionką, która doszła już do etapu analizowania przez japońskie agencje medyczne i regulacyjne, jest preparat Pfizer/BioNTech. Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego i AstraZeneca przechodzi teraz badania kliniczne, a ta przygotowana przez Modernę zacznie je dopiero za miesiąc. Oznacza to, że dwa ostatnie preparaty będą udostępniane pacjentom najwcześniej w kwietniu bądź maju.

Opóźnione szczepienia w Japonii

I choć zgodnie z zawartymi kontraktami Japonia zapewniła sobie 540 mln dawek szczepionek na koronawirusa, co jest liczbą bez problemu wystarczającą do zaszczepienia każdego ze 126 mln obywateli, to kluczem pozostanie tempo prowadzenia kampanii szczepionkowej. Od momentu jej rozpoczęcia Japończycy będą mieli niewiele ponad cztery miesiące na rozprowadzenie jej po całym kraju albo chociaż na wytworzenie odporności zbiorowej. Nawet w społeczeństwie tak dobrze zorganizowanym i posiadającym tradycję przestrzegania zasad i norm może okazać się to niewykonalne.

Liczyć na przychylność i współpracę ze strony obywateli będą musiały też japońskie władze w innym zakresie. Z powodu szybkiego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem wprowadzony został stan wyjątkowy w aglomeracji Tokio – obejmuje stolicę i trzy znajdujące się wokół niej obszary administracyjne: Chiba, Saitama i Kanagawa. Osobom mieszkającym na tym terenie zaleca się niewychodzenie z domu w celach innych niż pierwszej potrzeby oraz ograniczanie podróży międzymiastowych. Pracodawcy powinni umożliwiać pracę zdalną możliwie najszerszej grupie pracowników, docelowo w domach powinno pozostać ich około 70 proc. Restauracje z kolei zamknąć muszą się najpóźniej o godz. 20., później oferować mogą tylko sprzedaż na wynos.

Godzina policyjna w Japonii? To niemożliwe

Na pierwszy rzut oka taki stan wyjątkowy nie różni się niczym od decyzji rządów w innych krajach w czasie pandemii. Jednak w Japonii ma on wydźwięk szczególny. Jak przypomina serwis Monocle 24, tamtejsza konstytucja zabrania bowiem wprowadzania mocą prawną jakichkolwiek restrykcji w poruszaniu się obywateli po ich własnym kraju. Między innymi dlatego niemożliwe jest ustanowienie chociażby godziny policyjnej. Odizolować stołecznej metropolii od reszty Japonii władze zatem nie mogą, przynajmniej nie swoją własną decyzją. Mogą jedynie apelować o pozostanie w domach, ostrożność i przestrzeganie reżimu sanitarnego.

7 stycznia liczba nowych przypadków koronawirusa w kraju po raz pierwszy od wybuchu pandemii przekroczyła 7 tys. Był to też trzeci dzień z rzędu z rekordowym wynikiem w tym zakresie. W europejskim kontekście wydaje się to wciąż liczbą bardzo małą, ale na japońskie standardy walki z covid-19 to powód co najmniej do niepokoju.

Do problemów wewnętrznych dodać należy wciąż utrzymującą się niepewność związaną z kształtem podróży międzynarodowych w czasach masowych szczepień. Są one dobrowolne, ale zarówno linie lotnicze, jak i poszczególne kraje mogą zarządać od podróżujących sportowców i kibiców dowodu zaszczepienia się przed wejściem na pokład samolotu czy przekroczenia granicy. Mało tego, podobne kryterium może nałożyć sam organizator igrzysk, czyli MKOL. O takiej możliwości wspomniał już Kanadyjczyk Dick Pound, działacz Komitetu z najdłuższym stażem w organizacji. Przyznał on publicznie, że w tej chwili nie może z całą pewnością stwierdzić, że olimpiada odbędzie się w wyznaczonym terminie. Zaszczepienie z kolei powinno być jego zdaniem warunkiem koniecznym do wzięcia w nich udziału.

Co sami Japończycy myślą o igrzyskach

To potencjalne zarzewie konfliktu w samym MKOL, bo jego przewodniczący Niemiec Thomas Bach kategorycznie wykluczył możliwość kolejnego przesunięcia imprezy lub jej całkowitego odwołania. Zupełnie inaczej całą sprawę widzą sami Japończycy. Według sondażu przeprowadzonego niedawno na zlecenie telewizji NHK aż 63 proc. respondentów opowiada się za zmianą daty lub anulowaniem igrzysk, przynajmniej z Tokio w roli gospodarza. Wszystko więc wskazuje na to, że najbliższe miesiące dla olimpijskich sportowców będą bardzo nerwowe. Zamiast mierzyć się ze sobą nawzajem, przyjdzie im walczyć z przeciwnikami niewidzialnymi – wirusem i niepewnością.

