Szczepionki na covid-19. Komisja Europejska ostrzega koncerny

Bruksela twardo naciska na AstraZenekę, by wywiązała się z dostaw obiecanych Unii. Komisja Europejska chce stworzyć rejestr eksportu szczepionek, by śledzić, co koncerny z nimi robią.

AstraZeneca w ostatni piątek poinformowała Unię, że zamierza zredukować w pierwszym kwartale dostawy do 31 mln dawek, czyli aż o 60 proc. Według przecieków koncern tłumaczy się ogólnikowo kłopotami w łańcuchu produkcyjnym, co nie przekonało „komitetu kierującego” (przedstawicieli Komisji Europejskiej i 27 krajów Unii) zajmującego się zamówieniami.

„Unia zainwestowała miliardy, by pomóc opracować pierwsze na świecie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Teraz firmy muszą wywiązać się z zobowiązań i ich przestrzegać” – komentowała dziś Ursula von der Leyen w ostrzeżeniu skierowanym do koncernów farmaceutycznych. Wedle nieoficjalnych informacji AstraZeneca latem zeszłego roku zadatkowo dostała od UE kilkaset milinów euro, które miały pójść na przyspieszenie badań i rozkręcenie produkcji.

Covid-19. Kontrola eksportu szczepionek

Unia zarezerwowała u AstraZeneki do 400 mln dawek (w tym 300 mln do dostarczenia do sierpnia tego roku), a von der Leyen już wczoraj rano telefonicznie wzywała Pascala Soriota, szefa firmy, do respektowania umów i szybszych dostaw. Dwa poniedziałkowe spotkania komitetu kierującego z AstraZeneką nie przyniosły większych rezultatów. Firma miała oferować przyspieszenie startu dostaw o tydzień (pierwotnie planowanego na połowę lutego), ale nie padły żadne gwarancje co do odwrócenia redukcji za pierwszy kwartał. „Kolejne spotkanie w środę” – zapowiedziała w poniedziałek późnym wieczorem Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia.

Komisja Europejska docieka, czy dostaw przewidzianych dla Unii firma nie zamierzała posłać gdzie indziej. Wprawdzie umowy są objęte klauzulami poufności, ale wedle przecieków obejmują kary np. za nieuprawnione przekierowanie dostaw do innych odbiorców. Unia mogłaby dochodzić praw przed belgijskimi sądami, ale to czasochłonne, więc Komisja najpierw próbuje wywrzeć presję biznesowo-polityczną. Już wczoraj wieczorem ogłosiła zamiar stworzenia „rejestru eksportu”, do którego firmy farmaceutyczne zgłaszałyby wywóz szczepionek poza UE.

„Nie chodzi o blokowanie eksportu, lecz o uzyskanie informacji, co dzieje się ze szczepionkami” – tłumaczyła dziś Komisja Europejska. Główny składnik szczepionek AstraZeneki dla Unii jest produkowany w Belgii (w fabrykach firmy Novasep). Wywóz poza wspólnotę wiąże się z przekroczeniem granicy celnej, więc w zupełnej ostateczności unijne instytucje potencjalnie mają instrument do monitorowania tego eksportu nawet bez oficjalnego rejestru.

Wątpliwości w sprawie AstraZeneki

Europejska Agencja Leków (EMA) powinna w najbliższy piątek zdecydować w sprawie rekomendacji dla dopuszczenia szczepionki AstraZeneca do użytku w Unii. Wiele krajów bardzo liczyło, że ta tania (ok. 2,5 euro za dawkę przy 15,5 euro za dawkę BioNTechu i Pfizera) i łatwa w podawaniu szczepionka będzie pierwszą zatwierdzoną w UE. Jednak choć Brytyjczycy już teraz na potęgę szczepią się AstraZeneką, to poza tym proces jej zatwierdzenia spowolniło pewne zamieszanie z wynikami testów jej skuteczności. Amerykański regulator FDA odłożył decyzję dopiero na kwiecień, a EMA już w grudniu zażądała dodatkowych danych od producenta.

Niemiecki rząd dystansował się dziś od rewelacji dziennika „Handelsblatt”, jakoby AstraZeneca miała tylko 8 proc. skuteczności w grupie powyżej 65. roku życia. Ale zarazem niemieckie ministerstwo zdrowia przypomniało o problemie małej liczby seniorów w testach tej szczepionki. Nad decyzją EMA nadal wisi zatem pytanie, czy dysponując dodatkowymi testami i analizami, regulator zarekomenduje AstraZenekę dla wszystkich grup wiekowych. Przed tygodniem austriacki dziennik „Der Standard” pisał o możliwości dopuszczenia preparatu tylko dla grupy poniżej 55. roku życia, a francuski „Les Echos” – dla osób poniżej 65. roku życia.

Od kwietnia więcej szczepionek?

Komisja Europejska dziś potwierdziła, że w tym tygodniu spodziewa się stuprocentowych dostaw szczepionki BioNTechu/Pfizera. Bo także Pfizer zaskoczył Unię, gdy 16 stycznia zaczął ustnie uprzedzać kolejne kraje o zredukowaniu dostaw nawet do 8 lutego. Bruksela tylko negocjuje „umowy ramowe”, a to poszczególni członkowie UE zawierają konkretne kontrakty (i szczegółowych harmonogramów). Jednak wiele krajów natychmiast uderzyło do KE, by nacisnęła na producenta. Ostatecznie Pfizer zobowiązał się, że redukcje potrwają tylko tydzień (średnio o 35–40 proc.), a normalne harmonogramy zostaną przywrócone od 25 stycznia. Łączne dostawy w dwutygodniowym okresie do 31 stycznia będą niższe o 8 proc., co ma zostać nadrobione jeszcze w I kwartale (zwiększeniem dostaw Pfizera od połowy lutego).

EMA, tak jak wcześniej amerykańska FDA, zgodziła się niedawno, by z jednej fiolki szczepionki Pfizera pobierać sześć zamiast pięciu dawek. Umowy rządów z producentem są zawieranie na liczbę dawek, a nie fiolek, więc Pfizer zamierza odpowiednio redukować liczbę tych ostatnich. Komisja Europejska zapewnia, że Unia ma już potrzebne na I kwartał zapasy specjalnych strzykawek wymaganych do pobierania aż sześciu dawek. A BioNTech proponuje szkolenia w tej kwestii.

Unia liczy, że wkrótce wniosek o zatwierdzenie złoży – zanosi się, że w wersji jednodawkowej – Johnson&Johnson (400 mln dawek dla UE) oraz niemiecka firma CureVac (405 mln), która podejmuje teraz współpracę z Bayerem, co powinno rozkręcić produkcję. KE od wielu tygodni powtarza, że spodziewa się masowego wzrostu dostępności szczepionek od kwietnia, a wszystkie kraje Unii – to cel poparty na niedawnym szczycie – będą mieć dość dawek, by do końca sierpnia zaszczepić co najmniej 70 proc. swych mieszkańców.

Strefy ciemnoczerwone w UE

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) bije teraz na alarm w związku z trzema wariantami koronawirusa („brytyjskim”, „południowoafrykańskim” i „brazylijskim”). I wzywa kraje Unii, by przygotowywały swoje służby zdrowia na dalszy wzrost zakażeń oraz by nie łagodziły obostrzeń (czyli np. lockdownów) lub nawet je zaostrzały. Dlatego Bruksela zaproponowała wczoraj ściślejsze kontrole epidemiczne w podróżach po UE. Przemieszczanie się mieszkańców „stref ciemnoczerwonych” (co najmniej 500 nowych przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu poprzednich 14 dni) powinien poprzedzać test na koronawirusa, obowiązkowa byłaby też kwarantanna w docelowym miejscu podróży. Do stref ciemnoczerwonych kwalifikuje się blisko połowa krajów UE, w tym Hiszpania, Portugalia, Holandia, Irlandia, Czechy, Słowacja, trzy kraje bałtyckie, Słowenia i Szwecja.

