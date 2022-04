Czwarte zwycięstwo Orbána. Węgry wybrały hańbę

Z sondaży powyborczych wynika, że wybory parlamentarne na Węgrzech wygrał Fidesz Viktora Orbána, osiągając około 49 proc. głosów, co oznacza, że ponownie może sięgnąć po większość konstytucyjną. Zjednoczona opozycja zyskała 41 proc. poparcia. Jeśli rezultaty exit-poll się potwierdzą, będzie to czwarte kolejne zwycięstwo Fidesz w wyborach parlamentarnych od 2010 r. Na ostateczne wyniki będzie trzeba poczekać, bo ponad połowę posłów Węgrzy wybierają w okręgach jednomandatowych.

Nie miejmy jednak złudzeń – Węgrzy wybrali swoją niechlubną przeszłość. Mária Schmidt, założycielka muzeum ofiar totalitaryzmów Terror Haza i czołowa przedstawicielka polityki historycznej Fideszu, napisała dzień wcześniej na Twitterze, że węgierskie powstanie 1956 r. zostało zdławione przez Ukraińców na rozkaz „ukraińskiego” Chruszczowa (!). Mniejsza o to, że Chruszczow nie był Ukraińcem. Urodził się w chłopskiej rodzinie rosyjskiej nieopodal Kurska, blisko granicy ukraińskiej i dopiero Stalin dał mu sowiecką Ukrainę we władanie.

W węgierskiej polityce nic już nie będzie takie samo, bo nic się w niej nie zmieniło, choć światem ta wojna Władimira Putina wstrząsnęła na dobre. Schmidt napisała to w odpowiedzi na całkiem poważny post znanego brytyjskiego komika Johna Cleesa z dawnej grupy Monty Pythona, który stwierdził, że Węgrzy wybierają między A) Rosjanami i B) Ukraińcami. Napisał to zupełnie poważnie – kolejny stańczyk naszych czasów.

Alright, I’ll answer:



The invasion was carried out by Soviet troops, including Ukrainians. Based on the decision by the Ukrainian Khrushchev.



Why is a Brit who can only yap, but is otherwise clueless, poking his nose in HU elections? https://t.co/HqalivqNZX