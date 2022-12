Świat wie coraz więcej o chińskich protestach. Gdzie podziała się cenzura?

Zgodnie z przewidywaniami władze w Pekinie coraz ostrzej reagują na przejawy społecznego niezadowolenia z powodu twardej polityki antycovidowej. Mimo to demonstracje nie ustają, a sprzeciw widać również w internecie.

W naukach o polityce i stosunkach międzynarodowych od lat trwa debata co do właściwego określenia formy rządów, którą sprawuje Chińska Partia Komunistyczna. W ostatnich latach jednak, zwłaszcza w anglosaskiej społeczności akademickiej popularność zyskuje termin „cyfrowa dyktatura” i to on najlepiej oddaje dziś naturę chińskiego reżimu. Absolutna kontrola ekosystemu informacyjnego w kraju jest podstawą jego funkcjonowania. Pekin wie o swoich obywatelach dosłownie wszystko, od ich historii wyszukiwania w internetowych przeglądarkach, przez szczegóły korespondencji mailowych, wydatki i stan konta bankowego, aż po ulubione miejsca, które uczęszczają – wszystko to dzięki wykorzystaniu nowych technologii, przy jednoczesnym ignorowaniu jakichkolwiek praw jednostki do prywatności.

Chiński mur informacyjny zaczyna pękać

Do tej pory wydawało się, że chińska cenzura internetowa jest doprowadzona do perfekcji. Rządowi udawało się błyskawicznie eliminować z sieci krytykę pod swoim adresem – nie tylko tę bezpośrednią, ale nawet zawoalowaną. W pewnym momencie z Weibo, najważniejszej platformy społecznościowej Państwa Środka, znikały nawet wszelkie nawiązania do Kubusia Puchatka, którego wizerunek przypominał twarz Xi Jinpinga i podobno strasznie chińskiego przywódcę denerwował. Cenzurze podlegały zresztą nie tylko tematy stricte polityczne, ale też obyczajowe – jak w przypadku chińskiej tenisistki Shuai Peng, która w internecie chciała nagłośnić sprawę molestowania seksualnego. Jego sprawcą miał być Zhang Gaoli, były wysoki rangą funkcjonariusz partii komunistycznej. Szczegółów sprawy z chińskiego internetu dowiedzieć się jednak nie można było, o to też zadbała partia.

Tym razem jednak coś w chińskim murze internetowym zaczyna pękać. Trwające od ubiegłego tygodnia demonstracje, mające miejsce w co najmniej 15 miastach, powoli przenoszą się również do internetu. I, co ciekawe, wcale z niego nie znikają, przynajmniej nie w takim tempie, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Już w weekend zdjęcia i nagrania wideo z pierwszych demonstracji pojawiły się zarówno na Weibo, jak i WeChat, drugiej ważnej chińskiej platformie społecznościowej. Przetrwały na tyle długo, by odpowiednia liczba użytkowników dokonała zrzutów ekranu i była w stanie wpisy podawać dalej. Przy okazji obrazy te wyciekły do mediów zagranicznych – opublikowały je między innymi BBC, Al Dżazira i Voice of America. Świat zaczął wreszcie oglądać, co naprawdę dzieje się na chińskich ulicach.

Jak oszukać cenzora? Chińczycy mają sposoby

Problemów, jakie chińscy cenzorzy mają z opanowaniem społecznego buntu w sieci, nie należy bagatelizować. Jak pisze w czwartkowym wydaniu międzynarodowym „The New York Times”, bezprecedensowa jest skala treści związanych z protestami. Komentarzy, filmów, zdjęć pojawia się tyle, że cenzura nie daje rady ich wszystkich wyłapywać. Również dlatego, że krytycy covidowej polityki Xi Jinpinga znajdują całkiem skuteczne sposoby na oszukiwanie cyfrowej dyktatury. Jednym z nich jest kręcenie filmu, na którym widać nagranie z protestu odtwarzane na innym urządzeniu, najczęściej telefonie komórkowym. „Incepcyjne” wideo schowane w innym wideo często okazuje się niewidoczne dla algorytmów, na podstawie których działają cenzorzy na Weibo, WeChacie czy innej popularnej platformie Douyin, zbliżonej do TikToka.

Inną metoda kamuflażu kontrowersyjnych treści jest nakładanie filtrów na twarze osób widocznych na fotografiach i nagraniach. Obie strategie ewidentnie działają, bo relacje z protestów między innymi w Szanghaju i Pekinie szeroko dostępne są już też w zachodnich mediach społecznościowych.

„Czuły władca” się przeliczył?

I nie są to nagrania byle jakie. Nie chodzi to już o żadną zawoalowaną krytykę władz za pomocą symboli czy postaci z bajek. Takie posty można by kasować arbitralnie, one dobrze ilustrowały paranoję, jaką na punkcie swojego wizerunku i utrzymania absolutnej kontroli nad systemem informacji w kraju ma Xi Jinping. Teraz Chińczycy zachowują się w sieci, jakby przynajmniej na chwilę przestali się bać konsekwencji konfrontacji z cyfrową dyktatura. Śpiewają sarkastycznym tonem patriotyczne pieśni. Fotografują się w maskach na tle białych kartek, symbolu bieżącego zrywu społecznego. Palą świeczki, wyraźnie dając do zrozumienia, że upamiętniają w ten sposób ofiary tragicznego pożaru z miasta Urumqi na północnym zachodzie kraju – to tam zaczęły się pierwsze demonstracje przeciwko koronawirusowym lockdownom. Krótko mówiąc, chiński internet zalewa fala dowodów na niepopularność przywódców Partii Komunistycznej w całym niemal społeczeństwie Państwa Środka.

Oczywiście istnieje teoria zakładająca, że wszystko to, co dzieje się w Chinach od prawie dwóch tygodni, jest działaniem pozorowanym. Xi naprawdę kontroluje – lub może kontrolować – każdy aspekt życia swoich obywateli, więc teoretycznie byłby w stanie porwać się na ustawkę tak gigantycznych rozmiarów. Uzasadnienie dla takiego działania też znalazłoby się dość szybko. Protesty są koncesjonowane, przeprowadzane nie przeciwko, ale za zgodą rządu. Po to, żeby pokazać Zachodowi ludzką twarz reżimu. W ten sposób Pekin buduje wizerunek czułego władcy, który zezwala obywatelom na bunt, a potem wysłuchuje ich postulatów, minimalnie, ale jednak luzując sanitarne restrykcje. Dowodów na poparcie tej tezy nie ma, co jednak nie znaczy, że przynajmniej częściowo nie jest ona prawdziwa. Być może taki był właśnie początkowy plan Xi Jinpinga: pozwolić ludziom się wyszaleć, dać chwilę oddechu i wolności w internecie, rzucić wycofanie dwóch czy trzech zasad covidowych i wygrać na tym wszystkim wizerunkowo. Jeśli jednak tak było, to chiński przywódca ewidentnie się przeliczył, bo protesty są już zbyt duże i trwają zbyt długo, by uznać je za w całości sterowane.

Bez względu na ich prawdziwe źródło, trudno spodziewać się, że doprowadzą do realnej zmiany politycznej w ChRLD. Choć ważne i coraz szerze, są wciąż mikroskopijne w porównaniu z milionowymi demonstracjami z 1989 r. W oddolną rewolucje w Chinach trudno uwierzyć, zbyt daleko posunęła się tam autorytarna władza i prowadzona przez nią inżynieria społeczna. Kluczową rolę w tym procesie odegrała właśnie kontrola przestrzeni internetowej. Jeśli więc gdzieś szukać nadziei, to właśnie w tym, co dzieje się teraz w sieci. To od lat była najskuteczniejsza broń Xi Jinpinga, uosobienie autorytaryzmu XXI w. Uderzenie w fundamenty cyfrowej dyktatury jest więc działaniem zuchwałym, ale potrzebnym. Gdzieś ten mur trzeba przecież zacząć kruszyć.

