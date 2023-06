Francja. Zamieszki po policyjnym zabójstwie 17-latka rozlewają się na cały kraj

Wszystko wskazuje na to, że zamieszki po śmierci 17-letniego Nahela będą tylko przybierać na sile. Macron wraz z całym rządem znalazł się między młotem a kowadłem.

We wtorek 27 czerwca podczas rutynowej, zdawałoby się, kontroli drogowej w podparyskim Nanterre policjant śmiertelnie postrzelił siedemnastoletniego Nahela M. Jak podaje serwis France Info, funkcjonariusze początkowo tłumaczyli użycie broni tym, że kierujący pojazdem nastolatek „usiłował zbiec, najeżdżając na funkcjonariusza” (informacje te pozyskane zostały z platformy komunikacyjnej francuskiej policji Pégase). Jednak już kilka godzin po zdarzeniu media społecznościowe obiegł film nakręcony przez świadkinię zdarzenia nauczycielkę Ohanę. Materiał wideo ostatecznie podważył wersję policjantów – strzał został oddany, mimo że nie było zagrożenia dla funkcjonariuszy drogówki. To już drugie zabójstwo policyjne podczas kontroli drogowej w tym roku, zaś zeszły rok był pod tym względem rekordowy: w ten sposób zginęło wówczas aż 13 osób.

Więcej uprawnień dla policji

Śmierć Nahela była jak iskra wykrzesana nad beczką prochu – od czasu zamachów terrorystycznych z 2015 r. Francja coraz bardziej upodabnia się do państwa policyjnego. Po atakach na Bataclan i Stade de France 13 listopada wprowadzono po raz pierwszy od czasów wojny z Algierią stan wyjątkowy w całym kraju, który sukcesywnie przedłużano do końca października 2017 r. Jednocześnie poszerzano uprawnienia funkcjonariuszy, w tym w zakresie kontroli drogowych (na wzór środków wprowadzonych w Wielkiej Brytanii) czy noszenia i używania broni palnej. Policja w szczególny sposób egzekwowała restrykcje covidowe, wyjątkowo surowe we Francji – jednocześnie wzrosła skala policyjnej przemocy i brutalności nakierowanej przede wszystkim na imigrantów bez papierów i mniejszości etniczne.

W 2020 r. brutalne rozpędzenie obozowiska bezdomnych imigrantów na placu Republiki spotkało się z gwałtownymi protestami paryżan, jednak nie przełożyło się to ani na złagodzenie stanowiska rządu w kwestii imigracji, ani na zmitygowanie policyjnej brutalności. Również podczas kolejnych szerokich protestów społecznych („żółte kamizelki”, protesty przeciwko reformie systemu emerytalnego na przełomie 2019 i 2020 r., tegoroczne manifestacje przeciw tej samej reformie itp.) policjanci wykonywali swoje obowiązki z zapałem, a rząd niewzruszenie trwał po stronie stróżów porządku i prawa.

Podobnie jak zabójstwo George’a Floyda w Stanach Zjednoczonych absurdalna śmierć Nahela wywołała we Francji gwałtowną reakcję przeciwko policyjnej bezwzględności. Nahel był młody, podczas kontroli drogowej nie groził policjantom. Był popularny w swojej dzielnicy i kochany przez swoją matkę. Na ile można to stwierdzić, nie miał związków ze światem przestępczym, a filmik opublikowany na Twitterze całkowicie zmienił postrzeganie sprawy (policjant, który do niego strzelił, został aresztowany pod zarzutem umyślnego zabójstwa). Od wtorku trwają bunty uliczne przeradzające się w zamieszki.

Minuta ciszy dla Nahela

W czwartek w Nanterre na „biały marsz” pamięci Nahela stawiło się ponad 6 tys. osób. W trzeciej dobie protestów w wielu miejscach we Francji manifestacje przerodziły się w zamieszki, a nawet plądrowanie w centrum Paryża. Kolejne samorządy ogłaszają godzinę policyjną. Jak podał resort spraw wewnętrznych, w czwartek do północy aresztowano co najmniej 176 osób w całym kraju. W Marsylii policja użyła przeciw protestującym gazu łzawiącego. Zamieszki trwają także w Tuluzie czy Lille. Jak na bieżąco relacjonuje „Le Monde”, w niegdyś robotniczym, dziś gentyrifkującym się podparyskim Saint-Denis płoną samochody, a w Montreuil, miejscowości o bardzo podobnym profilu, protestujący przypuścili szturm na komisariat.

W środę po raz pierwszy od objęcia rządów Emmanuel Macron wypowiedział się w krytycznym tonie pod adresem policjanta. To, co się wydarzyło w Nanterre, było zdaniem prezydenta Francji „nie do pojęcia” i „niewybaczalne”. „Nic nie usprawiedliwia śmierci tak młodej osoby” – podkreślał podczas konferencji prasowej. Twardogłowy minister spraw wewnętrznych w rządzie Élisabeth Borne Georges Darmanin, o którym mówi się, że chętnie zastąpiłby Macrona w Pałacu Elizejskim, tym razem zawtórował prezydentowi, podkreślając, że zachowanie policjantów „nie miało absolutnie nic wspólnego z wydanymi instrukcjami ani z francuskim prawem”. Tego samego dnia francuski parlament uczcił pamięć Nahela minutą ciszy.

Tymczasem policyjne związki zawodowe nie kryją wściekłości w związku z bezprecedensową decyzją o umieszczeniu w areszcie zabójcy chłopaka. „Nasz kolega został zakuty w dyby, aby uspokoić buntowników i kupić sobie społeczny spokój. Ale nowa fala przemocy, którą obserwujemy, pokazuje, że nic to nie dało” – mówił na konferencji prasowej jeden ze związkowców. Z wypowiedzi policjantów można wnioskować, że według funkcjonariuszy problemem jest raczej „presja polityczna i medialna oraz rozmiar przemocy, do której dochodzi na ulicach”, aniżeli śmierć 17-latka. Ich stanowisko pokazuje całkowite oderwanie od nastrojów społecznych – przebija z niego również poczucie bezkarności płynące z rosnącego uzależnienia Republiki od aparatu porządkowego.

Rząd między młotem a kowadłem

Wszystko wskazuje na to, że zamieszki po śmierci Nahela będą tylko przybierać na sile. Macron wraz z całym rządem znalazł się między młotem a kowadłem: z jednej strony narastające społeczne niezadowolenie z kryzysu, przeregulowanego państwa, inflacji, braku perspektyw i niedemokratycznie prowadzonych reform, a z drugiej gniew i może nawet bunt w policji, która do tej pory pomagała utrzymać owo społeczne niezadowolenie w ryzach. Tymczasem nastroje eskalują i niektórzy komentatorzy zaczynają porównywać sytuację do osławionych zamieszek z 2005 r., które wybuchły na przedmieściach Paryża, ujawniając głębokie nierówności, ponure konsekwencje krótkowzrocznej polityki opartej na segregacji etnicznej i problemy integracyjne. Tamte wydarzenia wymusiły zmianę paradygmatu myślenia o wielokulturowym państwie. Czy obecne zamieszki będą miały podobne konsekwencje? Trudno powiedzieć – na razie wszystko wskazuje jednak na to, że przywrócenie spokoju społecznego będzie bardzo trudne.

