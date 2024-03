Wybory w Rosji wygrywa tylko Putin. Na całym świecie trwają protesty

Do urn wyborczych ustawiają się długie kolejki przeciwników Władimira Putina, który liczy na wysoką frekwencję i rekordowo długie urzędowanie na Kremlu. Do bojkotu wyborów wzywają opozycjoniści i współpracownicy zmarłego niedawno Aleksieja Nawalnego.

Rosyjskie wybory prezydenckie są rozłożone na trzy dni – głosowanie rozpoczęło się w piątek. To spuścizna po zmianach pandemicznych, utrzymana w mocy i jeszcze ułatwiająca wyborcze manipulacje. „Głosowanie” odbywa się też na okupowanych terytoriach Ukrainy – uzbrojeni mundurowi chodzą od drzwi do drzwi i wymuszają udział w wyborach. Kreml liczy na wysoką, ponad 80-proc. frekwencję i stanowcze potwierdzenie władzy Władimira Putina, który w razie wygranej (którą sobie sam zapewnia) będzie najdłużej urzędującym przywódcą Rosji od dwustu lat.

Putin liczy na frekwencję, rywali nie ma

Ma to niemal zagwarantowane. Do wyborów Kreml dopuścił tylko trzech teoretycznych rywali: Nikołaja Charitonowa (Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej), Władysława Dawankowa (Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji) i Leonida Słuckiego (wiceprzewodniczący parlamentu z partii Nowi Ludzie). Putinowi mógł ewentualnie zagrozić Borys Nadieżdin, w latach 2000–03 deputowany do Dumy i zastępca szefa frakcji Sojusz Sił Prawicowych, utworzonego w 1999 r. ugrupowania liberalno-demokratycznego, którego liderem był Borys Niemcow. Nadieżdin współpracował też m.in. ze zmarłym niedawno Aleksiejem Nawalnym. Ostatecznie został wykluczony z wyścigu „ze względów formalnych” – Centralna Komisja Wyborcza w Rosji dopatrzyła się na jego listach poparcia martwych nazwisk (złożonych przez osoby zmarłe itd.).

Lokale wyborcze są otwarte od godz. 8 do 20 (czasu polskiego). Wybory najwcześniej rozpoczęły się w piątek 15 marca na Kamczatce, najdłużej potrwają w obwodzie królewieckim.

Władimir Putin rządzi od 1999 r., namaszczony wówczas przez Borysa Jelcyna.

Moskwa, Petersburg, Jekaterynburg: kolejki do urn

Opozycjoniści mieszkający i głosujący poza Rosją od paru dni wzywają do bojkotowania i nieuznawaniach tych wyborów – zarówno przez Rosjan, jak i międzynarodową opinię publiczną. Julia Nawalna, żona Aleksieja, w niedzielę była w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie (oklaskiwana i wspierana przez Niemców). Dziś po ulicach niemieckiej stolicy krąży kukła Putina skąpanego w wannie krwi.

Wdowa i współpracownicy Nawalnego zagrzewają do protestów i publikują materiały z incydentów w różnych częściach kraju. Pod hasłem „W południe przeciwko Putinowi” ludzie ustawiali się w kolejkach do lokali, żeby zamanifestować niechęć do Putina i po prostu się policzyć. „Pokazaliśmy sobie, całej Rosji i całemu światu, że Putin nie jest Rosją. Putin przejął władzę w Rosji – mówił Rusłan Szaweddinow, jeden ze współpracowników Nawalnego. – Nasze zwycięstwo polega na tym, że pokonaliśmy strach, pokonaliśmy samotność. Wiele osób zobaczyło, że nie są same”.

Do urn ustawiają się długie kolejki: w Moskwie, Petersburgu, Jekaterynburgu, ale i placówkach dyplomatycznych poza Rosją. Widać antyputinowskie transparenty, budki wyborcze są podpalane, urny zalewane barwnikami. W drzwi do lokalu w Petersburgu uderzył koktajl Mołotowa. Służby bezpieczeństwa reagują nawet na przypadki mazania po kartach wyborczych.

Ukraina kontynuuje w ostatnich dniach ataki dronowe na rafinerie ropy naftowej i rejony przygraniczne. Kijów podkreśla, że nie uzna wyników głosowania na okupowanym Krymie i w obwodach zaporoskim, chersońskim, donieckim i ługańskim, rzekomo „anektowanych” i należących do Federacji Rosyjskiej.

Agencja Ukrinform podała z kolei, że programiści z wywiadu wojskowego (HUR) zhakowali system usług państwowych Rosji i strony internetowe rządzącej Jednej Rosji.