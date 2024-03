Państwo Islamskie przyznaje się do ataku pod Moskwą. Putin zignorował ostrzeżenia Amerykanów?

Co najmniej trzech zamaskowanych mężczyzn otworzyło w piątek wieczorem ogień w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy, jest wiele ofiar śmiertelnych i rannych. Władimir Putin miał być ostrzegany o możliwym ataku przez dyplomatów USA; Ukraina odcina się od ataku.

W piątek wieczorem wiadomo było, że co najmniej zamaskowanych mężczyzn zaczęło strzelać do tłumu w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy. Świadkowie mówili o pięciu „brodatych” zamachowcach, z których część miała plecaki. Ria Novosti donosi, że na miejscu słyszano wymianę ognia z broni automatycznej. Według tej agencji atak miał zacząć się od wrzucenia do budynku granatu lub bomby zapalającej, co miało wywołać pożar i zawalenie się dachu hali, co sugeruje, że ofiar może być więcej. Na razie mowa o co najmniej 40 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci, gdyż tego dnia w hali odbywały się też dziecięce zawody taneczne. W chwili ataku w hali mogło przebywać nawet 6 tys. osób, bo niemal wszystkie bilety na koncert zostały wyprzedane.

Pożar miał objąć jedną trzecią budynku, a pod jego wpływem zaczął się on rozpadać. Do akcji ratunkowej wysłano 50 karetek, oddziały straży pożarnej i Rosgwardii. W komunikacie na kanału Baza na Telegramie podano, że strażacy nie przystąpili do gaszenia, bo do budynku mają najpierw wejść służby specjalne. Na parkingu przed halą służby ogrodziły jeden z samochodów podejrzewając, że w jego środku mogą znajdować się materiały wybuchowe. Baza informowała też, że rosyjskie służby poszukują białego sedana marki Renault z numerami rejestracyjnymi regionu twerskiego, którym uciekać mają zamachowcy spod Moskwy.

Zamach terrorystyczny pod Moskwą

W piątek wieczorem Reuters poinformował, że do zamachu przyznało się Państwo Islamskie, o czym miało poinformować na swoim kanale na Telegramie. Na początku media donosiły o „nieznanych sprawcach”. W mediach społecznościowych pojawiało się coraz więcej doniesień, że pod Moskwą miał miejsce zamach terrorystyczny. Do strzelaniny doszło tuż przed koncertem grupy Piknik. Grupa ta w przeszłości dostała zakaz wjazdu na Ukrainę w związku z występami na okupowanym przez Rosję Krymie. Krasnogorsk jest centrum administracyjnym obwodu moskiewskiego, liczy ok. 185 tys. mieszkańców, położony jest 19 km na północny zachód od stolicy.

Nexta opublikowała nagranie, na którym widać pierwsze sekundy ataku. Słychać krzyki, strzelających napastników i ludzi wybiegających z częściowo wypełnionej sali. Niektóre osoby próbują się ukryć. Nexta informowała, że służby specjalne przypuściły szturm na budynek i rozpoczęły akcję „eliminowania terrorystów”. Około 100 osób ukryło się w podziemiach budynku, skąd wyprowadziła ich policja.

W związku z wydarzeniami pod Moskwą w ten weekend odwołano wszystkie masowe wydarzenia w stolicy Rosji, wzmocniono też środki bezpieczeństwa na lotniskach i dworcach kolejowych.

W przeszłości w Rosji, także w Moskwie, dochodziło do zamachów terrorystycznych.

Amerykanie mieli ostrzegać Putina

Według kanału Meduza na Telegramie Władimir Putin 19 marca miał odrzucić ostrzeżenia ze strony amerykańskich dyplomatów o spodziewanym ataku terrorystycznym na zatłoczony obiekt w Moskwie. Ostrzeżenia te Putin miał nazwać „szantażem” i „próbą zastraszenia i zdestabilizowania społeczeństwa”. Dziennikarz Christo Grozew ujawnił telewizji Dożd, że strona amerykańska ok. dwa tygodnie temu ostrzegała, że przechwyciła dokumenty o zamiarach ataku ze strony Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan (ISIS-K). Rosja miała te informacje uznać za mało konkretne, jednak na jej terenie miało dojść do aresztowań osób powiązanych z ISIS. Przyznał też, że w „The Insider” i „Spieglu” od roku obserwowane są informacje, że „rosyjski wywiad wojskowy w jakimś celu szkoli młodych Afgańczyków, których przywieziono z Afganistanu do Rosji”. „Pozostaje pytanie, czy możliwy jest rosyjski ślad w takim ataku terrorystycznym. Ale najpewniej jeśli będzie afgański ślad, to trzeba poszukać przyczyny, dlaczego ISIS-K właśnie teraz zdecydowało się zaatakować Rosję” – powiedział Grozew.

Już 7 marca ambasada USA w Moskwie wystosowała alert, wzywający obywateli USA do unikania dużych skupisk ludzkich, w tym koncertów, w związku z planami ataku „ekstremistów” w ciągu 48 godzin. W tym czasie jednak nie doszło do żadnego zamachu. Pytany dziś o atak pod Moskwą rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby stwierdził, że USA nie posiadają informacji na temat tego ataku, odparł jednak, że myśli wszystkich są z ofiarami zamachu. Pytany o ewentualny związek ataku z niedawną śmiercią Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej odparł, że na razie jest zbyt wcześnie i nie ma zbyt wielu informacji, by sugerować taki związek. Żona Nawalnego Julia wydała krótkie oświadczenie z kondolencjami dla rodzin ofiar i nazwała zamach „koszmarem w Krokusie”. Nawalna podkreśliła też, że wszyscy zaangażowani w ten atak muszą zostać znalezieni i osądzeni.

Z kolei doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak stwierdził w serwisie X, że „Ukraina nie ma absolutnie nic wspólnego z tymi wydarzeniami”. Dodał, że Ukraina walczy z Rosją na polu bitwy od ponad dwóch lat i wszystko w tej wojnie będzie rozwiązane wyłącznie na nim. „Ataki terrorystyczne nie rozwiązują żadnych problemów” – dodał. Podkreślił też, że Ukraina nigdy nie uciekała się do wykorzystywania metod terrorystycznych, „w przeciwieństwie do samej Rosji, która wykorzystuje ataki terrorystyczne w obecnej wojnie przeciwko Ukrainie i wcześniej w swojej historii atakowała własnych obywateli, by rozpocząć następnie »akcje antyterrorystyczne« wobec protestujących grup etnicznych”.