Narada w Waszyngtonie. Spotkanie Putin–Zełenski „w ciągu dwóch tygodni”. W tle umowa na 100 mld dol.

Część gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ma obejmować umowę na dostawę broni o wartości prawie 100 mld dol. Szczegóły zostaną wypracowane w ciągu dziesięciu dni.

W nocy z 18 na 19 sierpnia polskiego czasu w Białym Domu zakończyły się rozmowy Donalda Trumpa z przywódcami Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii. Na miejscu byli także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Do spotkania doszło po piątkowym szczycie z udziałem Trumpa i Władimira Putina. Na stole leżały uzgodnienia z Alaski, czyli m.in. rosyjska propozycja odwrotu Ukrainy z Donbasu i uznania aneksji Krymu; jedyne zabezpieczenie dla Ukrainy miało polegać na wzmocnieniu jej armii przez kontyngent europejski z dala od linii frontu (substytut art. 5 NATO).

Dyskusje w Waszyngtonie trwały kilka godzin. W pewnym momencie Donald Trump konsultował się telefonicznie z Władimirem Putinem. Doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow poinformował, że rozmowa trwała ok. 30 minut, była „otwarta” i „bardzo konstruktywna”. Rosjanie mieli zaproponować przeprowadzenie spotkania dwustronnego z Ukrainą „w ciągu dwóch tygodni”. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że jest gotów wziąć w nim udział. Następnie miałoby zostać zorganizowane spotkanie trójstronne z udziałem USA.

Co ustalono w Waszyngtonie

„Oczekiwania nie tylko zostały spełnione, ale wręcz przewyższone” – powiedział kanclerz Friedrich Merz, komentując rozmowy w Białym Domu. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer określił je jako „dobre” i „konstruktywne”.

Według dokumentu, do którego dotarł „Financial Times”, Ukraina nie akceptuje żadnego porozumienia, które obejmowałoby ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji, zaznaczając jednocześnie, że pierwszym krokiem do pełnego porozumienia pokojowego ma być zawieszenie broni. Wołodymyr Zełenski podczas briefingu po spotkaniach w Białym Domu powiedział, że kwestię terytoriów musi omówić z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

W dokumencie zapisano także, że Ukraina domaga się pełnego odszkodowania za szkody wojenne, które ma zostać pokryte z 300 mld dol. rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych przez zachodnie kraje. Jakiekolwiek złagodzenie sankcji powinno nastąpić tylko pod warunkiem, że Rosja będzie przestrzegać przyszłego porozumienia pokojowego i „grać uczciwie”.

Umowa na 100 mld dolarów

Dodatkowo, według „Financial Times”, Ukraina obiecała zakup broni od USA o wartości 100 mld dol. w ramach gwarancji bezpieczeństwa. USA mają również podpisać z ukraińskimi firmami umowę o wartości 50 mld dol. na produkcję dronów. Szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mogą zostać dopracowane w ciągu najbliższego tygodnia – powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb fińskim dziennikarzom w stolicy USA.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oznajmił, że w Białym Domu nie omawiano ewentualnej obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News dodał, że będzie to przedmiotem kolejnych dyskusji.